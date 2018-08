13 Reasons Why (Ölmek İçin On Üç Sebep) Netflix Dizisi

Netflix platformu üzerinde en beğenilen yapımlardan bir tanesi olan Ölmek İçin On Üç Sebep dizisi neler anlatıyor, gelin yakından bakalım.

Ölmek İçin 13 Sebep adlı dizi son derece dram ve gerilim unsurlarını bir arada görmemize olanak sağlayan bir dizi olarak bilinmektedir. Bu dizide oldukça geniş ve genç bir oyuncu kadrosu bulunmaktadır. Bunun en temel sebebi ise biraz da olsa gençlik dizisi kategorisinde olduğunu belirtebiliriz.

Bir lise ortamında henüz ergenliğin noktalarında herkes birtakım sorunlar ile karşı karşıya da gelebilmektedir. Bunun sebebi ise acılar insanların hayatlarını belirleyen en önemli etkenlerdendir. Dizi de bu durumun üzerinde durarak bir gencin sorunları ile yüzleşemeyip, yavaş yavaş ölüme gitmesinde de sır perdesini kaldırmaktadır.

Ölmek İçin On Üç Sebep Neler Anlatıyor ?

Belki de okulun en güzel ancak en çekingen kızlarından biri olan Hannah pek de arkadaş ortamına sahip değil aynı zamanda da hem evde hem de özel hayatında büyük sorunlar yaşamaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmek için her ne kadar çabalasa da arkadaşları arasında yer alan Clay, Jessica belki de bu sebeplerden sadece bir tanesidir.

Bir gün Clay normal yaşantısına devam etmekte iken eve gelmesi ile gizemli bir kaset bulmuştur. Başlarda her ne kadar korksa da bu durumun da üstesinden gelmek adına o kaseti dinlemek ve içeriğini öğrenmek için de fazlası ile can atmaktadır. Kaseti koyar ve büyük bir şok yaşar. Bulduğu kasetteki gizemli ses, hoşlandığı kız olan Hannah’ın sesidir. Bu sesten daha fazlası ortaya çıkacak gibi gözükmekte olduğunu kayıttan anlamıştır. Bunun sebebi ise kasetin ilk başında ‘eğer bunu dinliyorsan belki de ölme sebeplerimden birisi de sensindir ’demektedir.

Önemli ipucular veren kasetler !

Clay her ne kadar bu duruma da anlam veremese de artık ne yapacağını biliyordur. Kaseti sonuna kadar dinleyecektir. Ancak her bir kaset her bir kişinin sebebini anlatmakla birlikte de dinledikten sonra kasette geçen ikinci isme de bunu iletmesi gerekmektedir. Artık daha da çok korkan Clay kaseti de de dilemeye başlayacaktır. Kasette, oldukça ilginç şeyler bulunmaktadır. Bir erkeğin onunla konuşması ve daha sonrasında ise tanıştığı erkek parkta sevişmiş, sonrasında mahrem görüntülerini tüm okula ben bu kızla yattım diyerek göstermesi belki de en önemli sebeplerden birisidir.

İntihar ve Gizemler örgüsü

Acımasızca bir kızın hayatını yaşanamaz hale getiren ve okulda popüler olan basketbolcu çocuk onu fazlası ile üzmüştür. Ancak her ne kadar rehber öğretmeninden yardım istese de ondan da gerekli yardımı görememesi bir diğer intihar sebeplerinden birisidir.

Clay. Caseti ilk dinleyen çocuk olarak Ölmek için 13 sebep dizisinin ana karakteri. Neden ölümüne sebep oldum düşüncesi ile kafayı yemek üzeredir. Ve artık neden olduğunu bilmektedir. Hannah tüm bu sorunları arasında çekinikliğini bir yere bırakarak kendi gibi biraz soğuk bir tip olan Clay’dan hoşlanmaya başlamıştır. Belki de tek umudu Clay olacaktı ama yine de bu umudu bir türlü yeşertememiştir. Çünkü Clay’da her ne kadar ondan hoşlansa da yine de ona karşı bir adım atamayacaktır.

Hannah ölmeyi kafasına koymuş tek kaçış planı olarak da Clay’ı kafasına koymuştur. Clay’ın da ilgisi var ancak adımı olmaması da ölmek için bir sebep haline gelecektir. Ancak bir de yeni bir durum söz konusu hale gelmiştir. Öncelikle bu kaseti bırakan kimdir? Henüz dosya kapatılamamışken bu kaset ortaya çıkarsa neler olur? Bir ne not vardır. Eğer kendisinden sonrakine kaset verilmez ise polise de deliller verilecektir. Artık Clay’ın da diğer kişilere vermesi gerekmektedir. Artık duygusal bir çöküş yaşayan Clay vicdanen de rahatsızlığa sahip olmuştur. Bu bakımdan da ne yapacağını bilememektedir. Ona bunu yapanlara gidecek ve hesap sormayı da ihmal etmeyecektir. Ancak başarılı olabilecek midir? Bu durum ise fazlası ile muammadır.

Netflix Orjinal Dizisi

Ölmek İçin On Üç Sebep dizisini Netflix üzerinden harita görüntü ve ses kalitesi ile izlemeniz mümkün. Şuan için 2 Sezon ve toplam 26 bölümden oluşmaktadır. Eğer sizde diziye başlarsanız mutlaka yorumlarınızı bize iletmeyi unutmayın şimdiden iyi seyirler…

