Instagram Takipçi Arttırma Yolları! İşte O Yöntemler

Instagram, piyasadaki en popüler sosyal medya uygulamalarından biridir ve daha fazla takipçisi olan insanlar artık iş birlikleri ve diğer şeyler için Instagram’da ödeme alıyor. Önceki yıllarda Instagram, algoritmalarında çok fazla değişiklik yaptı ve bu birçok insanın büyümesini durdurdu. İnsanlar sayfa erişiminin azalmasına neden oluyor ve ne kadar çok çalışırlarsa çalışsınlar yine de büyüyemiyorlar. Bunun üstesinden gelmek için, Instagram takipçi arttırma yolları;

Harika Bir Biyo Oluşturun ve İyi Bir Profil Resmine Sahip Olun

Biri profilinizi keşfettiğinde, ilk gördükleri biyografiniz ve kullandığınız Profil resminizdir. Yüzünüzü gösteren bir profil resmine sahip olun, asla ayna özçekimleri kullanmayın, Bir vektör resmi yapın ve profil resminiz olarak kullanın. Estetik bir filtreye sahip bir şeyi veya en iyi görünen herhangi bir resminizi saklayın. Instagram’ın o küçük dairesel profil resmi biçiminde görünecek şekilde ayarladığınızdan emin olun.

Profiliniz için iyi bir biyografi şarttır. Bio’nuzdaki Hashtag’leri kullanın, Instagram Sayfanızı adınızın yanına yazın. Sizi en iyi tanımlayan bir alıntı ekleyebilir veya basitçe temel bilgilerinizle gidebilirsiniz. Yaşınızı yazın, ne yaptığınızı yazın, neden Instagram’da olduğunuzu yazın ve profilinizde E-posta adresinizin bulunduğundan emin olun, böylece birileri işbirliği için size ulaşmak isterse, sizinle iletişim kurmak için doğru yeri bulur.

Kendi Instagram Stilinize Sahip Olun

Instagram’da olduğunuzda kendi benzersiz tarzınıza sahip olmak önemli hale gelir. Resminizi her yüklediğinizde, renk tonlarının önceki yüklemenizle eşleştiğinden emin olun. Örneğin, profilinizde ana renk tonları olarak mavi veya turuncu kullanıyorsanız, arka arkaya mavi ve turuncu renk tonlarına sahip 3 resim yükleyin ve ardından mavi tonlu 3 resmi yükleyin. Yani bir kez yüklendiklerinde, bir kullanıcı profilinizi açtığında iyi görünürler.

Instagram, 3 resim yüklendikten sonra yeni bir satır oluşturur, bu nedenle satır başladığında bir yatay resim kullanıyorsanız, diğer iki yüklemenin de yatay resimler olduğundan ve bu satır bittiğinde portre resimlerle başlayın.

Hedef Kitlenizi Belirleyin

Instagram sayfanızda hangi Kitle türünü istediğinizi kendinize sorun. Kendinize sorun, kimsiniz? İçeriğinizi kimler için yaratacaksınız? Sizi en çok hangi yaş grubunun takip ettiğini görmek için Instagram Analytics’i kullanabilirsiniz. 18-25 yaş grubu arasındaysa sayfanızda ne görmek isterler?

Instagram anketleri oluşturun ve hedef kitlenizin sizden ne görmek istediğini öğrenin. Hedef kitlenizin neyi sevdiğini öğrendikten sonra, bu temelde içerik oluşturun ve bu daha fazla büyümenize yardımcı olacaktır.