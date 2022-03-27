5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro son dakika, 4 yıl veya 540 gün ücretli öğretmenlik yapana kadro verilecek mi gibi sorular son zamanlarda merak konusu olmaya başlamıştır.

TeknoFeed olarak bu yazımızda sizler için en doğru bilgileri araştırarak bir araya getirdik. Bu konu hakkında birçok sitede çok dağınık bilgiler yer almaktadır. En net verilere sitemizden kolayca ulaşabilirsiniz.

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro son dakika

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro verileceğine dair ilk açıklamalar 2018 yılında yapılmıştır. Aynı zamanda 2018 yılında 5 yıl ücretli öğretmenlik yapanlar mülakata çağrılmış olup, başarılı olan ücretli öğretmenlere kadro verilmiştir.

Baş tacımız olan öğretmenlerimiz için oldukça güzel bir gelişme olan bu durum sonraki yıllarda sürekli araştırılmakta ve merak konusu olmaya devam etmektedir. Zor şartlar altında görev yapan ücretli öğretmenlerin fedakarlıklarını öğrenci velileri ve öğretmen ailesi olarak çok iyi anlıyoruz.

Bugün yani 2022 yılında, MEB öğretmen ihtiyacına yönelik ücretli öğretmenlik alımlarına hâlâ devam etmektedir. Öğretmen açığının büyük bir kısmı bu şekilde kapatılmaya çalışılmaktadır. Her geçen gün büyüyün açığa rağmen hâlâ kadrolu öğretmen alımı düşük seviyelerde yapılmaktadır.

Bunun da en büyük sebebi, ülke olarak bütçe açığı sorunumuzdan kaynaklanmaktadır. Bütçe açığımız yüksek olduğu için öğretmenlik dahil birçok kurumda ihtiyaç olmasına rağmen kadrolu personel alımı yapılmamaktadır. Bu sorunun da önümüzdeki yıllarda çözüleceğini ümit ediyoruz.

Ekonomik anlamda en büyük gelir kaynağımız tarım ve savunma sanayisidir. Bu alanda yapımına devam eden önemli projeler olmakla birlikte, gelişen teknoloji ile birlikte üretime geçip ihraç etmeye başlayınca ek bütçe oluşacağı için birçok alanda kadro alımları daha yüksek açılacaktır. Bunların da en başında öğretmenler ve doktorlar gelmektedir.

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro 2022

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro 2021 yılında verilmemiş olup, 2022 yılında bu konuda çalışmalar yapılacağını görüştüğümüz MEB yetkilisi tarafından teyit ederek bu bilgiyi sizler ile paylaşıyoruz. 2022 nin son çeyreğinde 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro müjdesini de sizlere duyurmak için sabırsızlanıyoruz.

4 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro

4 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro konusunda bir çalışma olmamak ile birlikte, 2022 sonunda 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro son dakika bilgisi olarak sizler ile paylaşıyoruz.

5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro şartları

2018 yılında ücretli öğretmenlik yapan birçok kişiye kadro verilmiştir. Kadroya alınırken aranan şartlar ise;

5 yıllık görev süresini doldurmuş olmak.

En az 540 günlük primi ödenmiş olmak.

Kpss den minunum taban puanını almış olmak.

Son olarak mülakattan yeterli puan almak.

Bu şartları sağlayan 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro verilmiştir.

Mülakatta başarısız olanlar ise kadroya alınmamış olup, tekrar 2022 sonundaki mülakatlara girebilecektir.

540 gün ücretli öğretmenlik yapana kadro verilecek mi

540 gün ücretli öğretmenlik yapana kadro konusunda henüz bir bilgi bulunmaktadır. Fakat 2022 sonunda 5 yıl ücretli öğretmenlik yapana kadro kesinleşmiştir. Bu yıl sonunda mülakatta başarılı olanlar 1 ocak 2023 itibari ile kadrolu şekilde mesleklerine devam edeceklerdir.

Ücretli öğretmenlere kadro verilecek mi

Ücretli öğretmelenlere kadro verilip verilmeyeceği belirli şartlara bağlanmıştır. Bu şartları sağlayanlar 2022 sonunda mülakata girerek kadro hakkı kazanacaklardır.