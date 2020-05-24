A’dan Z’ye Zoom Uygulaması ve Kullanımı - Teknofeed.COM

Tüm dünyada etkisini gösteren pandemiyle beraber görüntülü konferans, web üzerinden görüntülü toplantı gibi hizmetlere olan talep artış gösterdi. Bu gelişmelerle birlikte popülaritesi artan Zoom uygulaması hakkında sizlere detaylı bilgiler vereceğiz. Bu yazımızda “Zoom nedir?”, “Zoom ne işe yarar?”, “Zoom uygulamasıyla nasıl ders verilir?” gibi soruları yanıtlayacağız.

Zoom uygulaması ile ilgili kapsamlı rehberimize uygulamanın kuruluşu ve tarihçesiyle başlayacağız. Belirttiğimiz soruların cevabına hemen ulaşmak için rehberin ilerleyen bölümlerini kontrol edebilirsiniz.

Zoom uygulamasını kim kurdu?

Zoom uygulaması yeni popüler olmuş olsa da 2011 senesinde WebEx ve Cisco Systems ortaklığı ile kurulmuştur. Günümüzde şirketin CEO koltuğunda oturan Eric Yuan, uygulamanın kurucuları arasında da yer almaktadır.

Korona virüsten dolayı popülaritesi zirve yapan uygulama, kuruluşunun ardından 2 sene geçtikten sonra tam anlamıyla hizmetlerini aktif edebilmiştir. 2013 yılının mayıs ayında ise toplam 1 milyon kullanıcı sayısına ulaşmayı başarmıştır.

2015 yılında Zoom uygulamasını kullanan kişi sayısı 40 milyon bandına çıkmıştır. Zoom, yazılım ve donanım satıcısı kuruluşlarla ortak çalışmalar yaparak kullanıcı kitlesini genişletmeyi başarmıştır. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs öncesinde de devasa bir kullanıcı kitlesi bulunan uygulama gerçek popülerliğini tüm dünyada etkisi görülen pandemiyle birlikte kazanmıştır.

Zoom uygulaması nedir ve hangi özellikleri sunar?

Zoom; tüm mobil ve masaüstü cihazlar arasında telefon, sesli konferans, web seminerleri ve sohbet hizmetleri sunan bir uygulamadır.

Zoom uygulaması, toplantı, mesajlaşma, telefon, video webinar ve konferans odası özelliklerini kullanıcılarına sunmaktadır. Şimdi sizlere bu özelliklerden daha detaylı şekilde bahsedeceğiz.

Zoom uygulamasının özellikleri

Zoom uygulamasının çeşitli özelliklerine göz atalım.

Toplantı (Zoom Meetings)

Zoom Meetings sayesinde görüntülü ve sesli iletişim kurmak, kurumsal video konferans düzenlemek, içerik paylaşmak ve eğitim vermek mümkündür. Uygulamanın toplantı özelliği günümüzde özellikle canlı ders anlatımı gerçekleştirmek için sıkça tercih edilmektedir. Zoom toplantı modu kullanıcılara ekran paylaşımı, beyaz tahta üzerinden sunum yapma ve ders anlatma gibi seçenekler sunmaktadır. Uygulamanın pandemi sonrasında en çok tercih edilen özelliğinin Meetings olduğunu söyleyebiliriz.

Mesajlaşma (Zoom Chat)

Zoom Chat özelliğiyle bireysel veya kurumsal fark etmeksizin kanallar kurarak görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Bu özelliği kullanırken ekran görüntüsü, dosya, emoji gibi paylaşımları gerçek zamanlı yapabiliyorsunuz.

Telefon (Zoom Phone System)

Telefonunuz üzerinden gerçekleştireceğiniz toplantı, sohbet ve görüntülü görüşmeleri Zoom uygulaması üzerinden yapabilirsiniz. Zoom bu konuda da rakiplerine göre yeni nesil ve farklı çözümleriyle ön plana çıkmaktadır.

Video Webinar (Zoom Video Webinar)

Zoom Video Webinar özelliği ile sanal etkinlikler düzenleyebilir ve orta derecede kalabalık bir kitleye hitap edebilirsiniz. Zoom tarafından sunulan bu özellik sayesinde dünyanın herhangi bir yerindeki onlarca kişiye çevrimiçi seminer düzenleyebilirsiniz.

Konferans Odası (Zoom Conference Rooms)

Uygulamanın en başarılı özelliklerinden biri olan Zoom Conference Rooms sayesinde tek tık ile konferans salonlarına giriş yapabilir, görüntülü toplantılara dahil olabilirsiniz. Buna ek olarak konferans odası özelliği sayesinde katılımcılar için kolay ve kablosuz paylaşım seçenekleri de sunulmaktadır.

Zoom uygulaması nasıl indirilir?

Zoom uygulamasının nasıl ortaya çıktığını ve sunduğu özellikler hakkında gerekli bilgileri sizlere aktardır. Şimdi ise “Zoom nasıl indirilir?” sorusunu yanıtlıyoruz.

Zoom’u masaüstü veya dizüstü cihazlarınızda kullanmak için Zoom’un resmî web sitesini kullanarak gerekli olan kurulum dosyasını indirmelisiniz. Uygulamayı akıllı telefon ve tablet gibi taşınabilir cihazlarınızla kullanmak istiyorsanız, kullandığınız cihaza göre Google Play Store veya App Store üzerinden Zoom uygulamasını indirebilirsiniz.

Zoom nasıl kullanılır?

Şimdi de sıra uygulamanın kullanımına geldi. Uygulamayı açıp, kayıt işlemlerinizi tamamladıktan sonra Zoom uygulamasında tercih edebileceğiniz birkaç seçenek bulunuyor. Yeni bir eğitim veya toplantı başlatmak istiyorsanız “New Meeting” seçeneğine tıklamalısınız.

Bu işlemin ardından karşınıza Meeting ID ve Password bilgileri çıkacaktır. Toplantı veya eğitime dahil olmasını istediğiniz kişilere bu bilgileri iletmelisiniz. Bunun haricinde sizin için tanımlanan özel linki kopyalayıp katılımcılarınıza davetiye olarak gönderebilirsiniz.

Katılımcılar ise paylaşılan Meeting ID ve Password bilgileriyle Zoom uygulamasındaki toplantı veya eğitime hemen dahil olabilirler. Katılımcıların üyelik gibi işlemlerle uğraşması gerekmiyor.

Zoom uygulaması ne işe yarar?

Kullanıcıları aralarındaki mesafelerden bağımsız olarak birbirlerine yakınlaştırır ve etkileşim kurmaları için bir ortam oluşturur. Kurulmak kullanım için gelişmiş özellikler sunar.

Ülkemizde ise korona virüs yüzünden eğitimde meydana gelen aksaklığın telafisi için öğretmenler ve kurs veren kişiler tarafından tercih edilmiştir. Bunun haricinde evden çalışma düzenine geçiş yapan firmalar da Zoom uygulamasının sunduğu özelliklerden faydalanmaktadırlar.