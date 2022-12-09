Çözüldü: Awox kanallar silindi nasıl geri getirebilirim

Awox kanallar silindi nasıl geri getirebilirim, Awox Tv Sinyal Yok konuları hakkında detaylı bilgilendiriyoruz.

Yeni piyasaya sürülen kendinden uydulu TV’ler bazen beklenmedik bir şekilde kanalları silebilir. Kanallar, Smart TV ve LED TV kanal ayarlarından geri yüklenmelidir.

Awox Tv Sinyal Yok

Awox Tv Sinyal Yok sorunuyla karşılaşabilirsiniz. Televizyonunuzu açtığınızda sinyal zayıflığı sorunu yaşıyorsanız olası nedenlerini bu yazımızda bulabilirsiniz. Uydu alıcınızın arkasındaki anten kablosunu bulun, gevşek veya tamamen bağlantısı kesilmiş olabilir. Kanal sırasını bile göremiyorsanız, uydu alıcınız ile TV’niz arasındaki bağlantı kablosunu test edin.

Kanalların güncel olup olmadığını görmek için TV veya uydu kanal listenizi kontrol edin. Anten kablosu prizden geliyorsa prize takılı olan küçük kabloyu değiştirmeyi deneyin.

Uydu kablosu dışarıdan geliyorsa, kablonun kopuk olup olmadığını kontrol edin.

Awox kanallar silindi nasıl geri getirebilirim

Awox kanallar silindi nasıl geri getirebilirim sorusu sıkça soruluyor. Silinen Awox TV kanallarını geri yüklemeye çalışmak sinir bozucu olabilir. Bunun nedeni, doğru şekilde yapsanız bile kanallar yüklenmeyebilir. Önce ilk kurulum yazan yeri bulun ve ayarları onaylayın. Kanalları yeniden yüklemeye çalıştığınızda “Lütfen hazır paketten kanal kurun” gibi bir uyarı alabilirsiniz. Uzaktan kumandanın ortasındaki sol ok düğmesine basın. Kanallar saniyeler içinde yüklenir.

Kanallar bu şekilde yüklenmezse Awox TV’yi Sıfırla bölümünde (az önceki seçenek altında) yaptığınız işlemi tekrarlayın.

Awox Tv Nasıl Bir Marka

Awox, ürettiği yüksek kaliteli TV modelleri ile geniş kitlelerin beğenisini kazanmış, Türkiye’nin yeni nesil teknoloji markalarından biridir. Awox TV modelleri; Yüksek görüntü kalitesi, üst düzey teknik donanımı, her zevke ve ihtiyaca uygun boyutu ve dayanıklı malzeme kalitesi ile beğeni toplarken, pratikliği ve fayda sağlayan teknolojileri da hayatınızı kolaylaştırıyor.

Awox Tv Alınır Mı

Dayanıklı tüketici elektroniği alanlarında üretim, pazarlama ve satış sonrası hizmet şirketi olan Awox, kullanıcılara mümkün olan en iyi hizmeti sunmak için yenilik geliştiren bir markadır. Dünya çapında toplam 6 üretim tesisi bulunan şirketin genel merkezi Türkiye’de olup yaklaşık 3.500 kişiye istihdam sağlamaktadır. Tüketici elektroniği, cep telefonu ve küçük ev aletleri gibi birçok teknoloji ürünü üreten Awox, TV satışlarında bir ilke imza atarak kullanıcıları mutlu etmek için her zaman teknoloji üzerinde çalışmaktadır.

Awox Hangi Markanın Yan Ürünü?