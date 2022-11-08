Awox Hangi Markanın Yan Ürünü? Awox Tv Kimin? Alınır Mı?

Awox uzun süredir küçük ev aletleri ve elektronik alanında faaliyat gösteriyor. Awox hangi markanın yan ürünü diye merak edenler için belirtelim; Awox, Can Holding Şirketler Grubu’nun tüketici elektroniği alanındaki markasıdır.

Awox Hangi Marka?

Awox Hangi Marka?

Can Holding Şirketler Grubu, 50 yılı aşkın süredir ülkemizde elektronik, enerji, turizm, lojistik, sağlık ve tütün sanayi sektörlerinde hizmet veriyor. Bunun yanında Türk sermayeli bir firma olarak öne çıkıyor. Yani Awox ne malı sorusuna yerli malı cevabı verilebilir. Şirketin merkezi Türkiye’dedir. Dünya genelinde 6 adet tesisi mevcut. Üretim, elektronik bölümü, küçük elektrikli ev aletleri bölümü, ısıtma ve soğutma bölümü, plastik enjeksiyon bölümü, metal enjeksiyon bölümü ve kalıphane bölümü olmak üzere 6 grupta gerçekleştiriliyor.

Awox Hangi Markanın Yan Ürünü

Awox Hangi Markanın Yan Ürünü

Awox, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde 60.000 m2 kapalı alan üretim tesisi ve Lüleburgaz’da 20.000 m2 depolama alanı olarak toplamda 80.000 m2 kapalı alana sahiptir. Başarılı marka, yeniliklere ayak uydurmayı ve yatırımları bu doğrultuda şekillendirmeyi prensip edinmiştir. Firmanın 5 ayrı bölgede bulunan AR-GE departmanında 80 mühendisi bulunuyor. Bunun yanında Hongkong, Guangzhou ve Ningbo olarak yurtdışında da çalışmalar gerçekleştiriyor. Şirketin ürünleri son dönemlerde revaçta olduğu için Awox hangi markanın yan ürünü gibi sorular gelebiliyor. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Awox, Can Holding Şirketler Grubu’nun popüler bir markasıdır.

Awox Tv Kimin?

Awox Tv Kimin?

Awox tv uygun fiyatlı televizyon modelleri arasında uzun süredir varlığını sürdürüyor. Avox tv modellerine sayısız ev ve iş yerinde rastlayabilmek mümkün. Durum böyle olunca da Awox tv kimin soruları gündeme geliyor. Avox tv, Can Holding Şirketler Grubu’na aittir. Pek çok e-ticaret platformundan ve fiziki beyaz eşya mağazalarından Awox tv modellerine ulaşabilirsiniz.

Awox tv modelleri LED TV, HD LED TV ve Smart TV olarak 3 farklı şekilde tüketicilerin beğenisine sunuluyor. Bu televizyonlar genellikle 24, 32, 39, 43 ve 45 inç genişliğinde karşımıza çıkıyor. Avox tv ve diğer ürünlerle ilgili kafanızdaki soru işaretlerini gidermek için Awox iletişim kanallarını kullanabilirsiniz. Awox müşteri hizmetleri ekibi sorularınızı cevaplamaktan ve sizlere yardımcı olmaktan memnuniyet duyacaktır.

Awox Kimin Garantisinde?

Tüketiciler genellikle Awox kimin garantisinde sorusunun cevabını merak ediyorlar. Ürünleri temin ettiğiniz mağazalar zaten 1 ya da 2 yıl garanti ile satışa sunuyor. Markanın arkasında Can Holding Şirketler Grubu bulunuyor. Tv ve beyaz eşya modelleri son derece kaliteli olduğu için arıza ve bakım gibi durumlar nadiren meydana geliyor. Herhangi bir sorun çıksa bile hızlı bir şekilde tamir ettirebiliyorsunuz.

Awox Tv Hangi Servis Bakıyor?

Türkiye’nin neresinde olursanız olun Awox servisleri aracılığı ile ihtiyacınız olan her konuda destek alabilirsiniz. Awox, hem satış öncesi hem de satış sonrası üst düzey destek sağlamaktadır. Awox müşteri hizmetleri ekibine 0850 227 0 121 iletişim merkezi numarasından ulaşabilirsiniz. Destek ekibi hafta içi 08:00 ile 18:00 arasında hizmet vermektedir. Cumartesi günü ise 08:30 ile 12:00 saatleri arasında çalışıyor.

Ayrıca mesai saatleri dışında aradığınızda mesaj bırakabilirsiniz. En kısa sürede tarafınıza geri dönüş sağlanacaktır. Yoğunluğa bağlı olmak kaydı ile bu süre uzayabilir. Yetkili servis müracatları için [email protected] adresinden başvuru yapabilirsiniz.

Awox Tv Alınır Mı?

Yerli markalardan biri olan Awox, su sebili, süpürge, ütü, blender, çay makinesi, tost makinesi, saç kurutma makinesi gibi ürünleri tüketiciyle buluşturmaktadır. Ek olarak uydu sistemleri, televizyon, ısıtma ve soğutma alanında sayısız ürünü bulunuyor. Isıtma ve soğutma alanında infrared ısıtıcı, fanlı ısıtıcı ve radyatör yer almaktadır.

Başarılı markanın ürünleri oldukça şık ve modern bir görünüme sahiptir. Bunun yanında kullanışlı ve pratik bir yapıdadır. Tüm bu ayrıcalıklar neticesinde Türkiye’nin dört bir yanından binlerce müşterinin ilk tercihi olarak bilinmektedir. Uzun ömürlü olduğu için yoğun bir ilgiyle karşı karşıyadır. Geniş servis ağı, ödeme kolaylığı ve ürün garantisi sayesinde tüketicilerden tam not almayı başarmıştır. Awox tv alınır mı sorusuna gelecek olursak; elbette alınabilir. Hesaplı bir alışveriş yapmak ve yüksek kalite ürünlere sahip olmak istiyorsanız denemenizde fayda var.

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