Buzdolabının alt kısmı soğutmuyor sorunu ciddi bir sorun olabilir. Çünkü buzdolapları gıdaların bozulma sürelerini erteleyerek gıdaların hem güvenli tüketilmesini hem de ekonomik hale gelmesine yardımcı olur. Buzdolapları yapısal olarak bütündür ancak bazen lokal sorunlar görülebilir. Bu sorunlar arasında ise buz dolabının altı soğutmuyor sorunu en sık karşılaşılan sorunlardan birisidir.

Buzdolabının Altı Soğutmuyor Neden?

Buzdolabının alt kısmı soğutmuyor sorunu farklı etmenlere bağlı olarak görülebilir. Bu sorunlar arasında en yaygın olanı defrost rezistansının arızalanmasıdır. Ayrıca sıcaklık ayarları, kapı conta problemleri, fan motoru bozukluğu ve kompresör arızası gibi nedenler bulunabilir. Öncelikle, buzdolabınızın sıcaklık ayarlarını kontrol etmeniz gerekiyor. Alt kısımda yer alan soğutucu bölmenin sıcaklığını ideal seviyede olduğunu kontrol etmelisiniz. Eğer ayarlar doğru ise kapı conta problemlerini kontrol ediniz. Kapı contaları yıpranmış, çatlak veya gevşek olabilir ve bu da soğuk havanın kaçmasına neden olur.

Eğer kapı contaları sağlam ise, fan motoru bozulmuş olabilir. Fan motoru, buzdolabındaki soğuk havayı yeterince dolaştıramazsa alt kısım soğutmayabilir. Fan motorunda bir sorun varsa, tamir veya değişim gerekebilir.

Şayet rezistanstan kaynaklı bir sorun söz konusuysa evaporatör üzerinde oluşan buzun erimesi engellenerek dolabın alt kısmına soğuk hava sirkülasyonun oluşması engellenmektedir.

Buzdolabının Alt Kısmı Soğutmuyor Sorunu Çözümü

Buzdolabının altı soğutmuyor sorunun çözümü için öncelikle sorunun tespiti yapılması gerekmektedir. Soruna göre de uygulanacak olan çözüm yöntemleri değişkenlik gösterecektir. İlk olarak sirkülasyonu sağlayan fanın yeteri düzeyde çalışıp çalışmadığını kontrol etmelisiniz. Bu noktada eski ve yeni buzdolaplarında bir ayrım görülmektedir. Eski tip buzdolaplarında fan tek bir noktadan dolabın içine doğru sirkülasyon olacak şekilde hava üflemektedir. Yeni tip buzdolaplarında ise hava sirkülasyonu verimli ve en iyi şekilde gerçekleşsin diye farklı yerlerden çıkış noktası bulunmaktadır. Şayet alt kısımdaki hava çıkış kanallarında sorun yaşanıyorsa bu durum havanın en iyi şekilde dönüş sağlamasının önünde ciddi bir engel oluşturacaktır.

Fan kanallarında bir sorun yoksa rezistans kısmının teknik servis tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Son olarak buzdolabının gazı azalmakta olabilir. Bu durumda da gaz dolumunun yapılması gerekir.

Arçelik Buzdolabı Alt Kısım Soğutmuyor

Arçelik buzdolabının alt kısmı soğutmuyor sorunu da yukarıda bahsedilen etmenlere bağlı olabilir. Konuyla ilgili olarak bilinmesi gereken nokta, markalara göre bu arızaların değişmediğidir. Çünkü buzdolapları fonksiyonel özellikler hariç aynı çalışma sistemlerine sahiptir. Bu kapsamda da fan motoru, damper kontrolü, defrost termostatı ayarlaması yapılmalıdır.

Profilo Buzdolabı Alt Kısmı Soğutmuyor

Profili buzdolabının altı soğutmuyor sorunu yaşıyorsanız bahsedilen yöntemleri deneyerek sorunu teşhis etmeli ve kompresör veya rezistans arızası gibi durumlarda teknik servisten yardım almalısınız.

Bosch No Frost Buzdolabı Alt Kısmı Soğutmuyor

Bosch no frost buzdolabının altı kısmı soğutmuyor ise bu durumda yetkili servise başvurmak iyi bir çözüm olacaktır. No frost buzdolaplarının en önemli özelliği sadece buzlanma yapmaması değil aynı zamanda da dolabın içinde hava akışının en iyi şekilde sağlanmasıdır. Alt kısım veya farklı noktalarda soğutmanın olmaması ciddi sorunlara işaret edebilir.

Sonuç

Buzdolabınızın alt kısmı soğutmuyorsa;

Fan motoru

Damper kontrol birimi

Conta sızdırmazlığı

Sıcaklık ayarı

Defrost termostatı

Kısımlarından sorun kaynaklanıyordur. Sorunun teşhisi sonrasında teknik servis ilgili çözümleri sunacaktır.