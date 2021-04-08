Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür? - Teknofeed.COM

Chrome siyah ekran sorunu nasıl çözülür? En çok tercih edilen arama motoru olan Chrome üzerinden yaşanan en temel sorunlardan biri olan siyah ekran probleminin çözülebilmesi oldukça basit belli adımları içermektedir.

Cep telefonu, tablet ve bilgisayarlar fark etmeksizin en sık kullanımın Chrome üzerinden olduğu bilinmektedir. Platformun son derece basit kullanılabilen, açık ve etkili tasarım sunması işlevselliğini de büyük ortanda arttırmaktadır.

Kişiler diğer seçeneklere alışmak ve daha kısıtlı seçeneklerden yararlanmaktansa uzun süredir kaliteli hizmetlerini sürdüren Chrome’u tercih etmektedir. Buna karşın platformda zaman zaman belli sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Bunların başlıcası olan Chrome siyah ekran hızla çözülebilmektedir.

Telefon Google Ekran Siyah Oldu, Nasıl Düzelir?

Telefon Google ekran siyah oldu, nasıl düzelir? Açısından yapılabilecek pek çok farklı yol bulunmaktadır. Kişiler bunları deneyerek uygulamanın eski haline gelmesini sağlayabilmektedir. Bu bağlamda yaşanan problemi çözebilmek için tercih edilebilecek yollar şu şekilde sıralanabilmektedir:

1. Chrome Varsayılan Ayarlara Döndürün

Bazen bu tür sorunlar yapılan değişikliklerden meydana gelebilmektedir. Telefonda Google siyah oldu denildiğinde bu işlemin gerçekleştirilmesi ile çoğu zaman çözüm sağlanabilmektedir. Ayarlardaki gelişmiş kısmında doğrudan orijinal hale döndürebilmeyle alakalı kısımdan ayarların sıfırlanabileceği seçeneğe gidilebilmektedir. Böylece Chrome siyah tema oldu sorunu ortadan kaldırılmış olmaktadır.

Chrome Siyah Ekran Sorunu Nasıl Çözülür?

2. Chorme Uzantılarını Devre Dışı Bırakın:

Üçüncü taraf uzantılarının devre dışı bırakılması sorunun çözülmesinde en etkili rolü oynayabilmektedir. Uzantıların devre dışı bırakılmasından sonra sorunun hangisinden kaynaklandığını anlamak için tek tek etkinleştirme yaparak Android google siyah ekran ya da apple cihazlarda etkili sonuçlar alınabilmektedir.

3. Donanım Hızlandırmayı Devre Dışı Bırakın:

Bu işlemin gerçekleştirilebilmesi ve Chrome siyah ekran Android ya da Apple cihazlarda çözüm sağlamak için yapılması gerekenler şu şekildedir:

Chrome kısayolundan özellikler kısmına gelin.

Kısayollar seçeneğinin açık olup olmadığını kontrol edin ve açık olmasını sağlayın.

Hedef seçenğinin yanındaki kısımdaki kutucuğa disable-gpu yazın.

Ayarları bu şekilde kaydedin.

Tarayıcının başlatılmasını sağlayın.

Ayarlara giderek gelişmiş seçeneğini tercih edin.

“Kullanılabilir olduğunda donanım hızlandırmayı kullan” bölümünü devre dışı bırakıp Chrome’un kapatıp açılmasını sağlayın.

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