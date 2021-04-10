WhatsApp Business Nedir? Ne işe Yarar? Android İos WhatsApp Business İndir 2021 - Teknofeed.COM

Bu sayfamıza geldiğinize göre; WhatsApp Business Nedir? Ne işe Yarar? WhatsApp Business İndir gibi sorularınıza cevap aramaktasınız. WhatsApp Business‘ın henüz ne olduğunu, ne işe yaradığını bilmiyor ve sizde WhatsApp Businessnedir? diye merak ediyorsanız, bu yazımızda tüm bilmediklerinizi öğreneceksiniz.

WhatsApp Business Nedir?

WhatsApp Business, işletmelerin müşterileri ile olan iletişimini kolaylaştırmak için whatsapp’ın işletme odaklı geliştirilmiş bir versiyonudur. Whatsapp’ın bu sürümü geliştirilirken işletmelerin sıradan insanlardan farklı özelliklere ihtiyaç duyma düşüncesi ile hareket edilmiştir. Bundan dolayı normalden farklı olarak işletme ihtiyaçlarını karşılayacak bazı değişiklikliklere gidilmiştir.

Bu sebeplerden dolayı WhatsApp Business hesabı açmak isterseniz, aileniz ve arkadaşlarınız ile görüştüğünüz telefon ile değil işletme telefonunuz ile kayıt olmanız gerekmektedir.

WhatsApp Business Ücretlimi?

WhatsApp Business, tamamen küçük işletme sahipleri düşünülerek geliştirildiği için küçük işletmeler için ücretsizdir. Daha büyük ölçekli şirketler ise bir miktar ücret ödemesi gerekmektedir.

WhatsApp Business Nedir? WhatsApp Business İndir

WhatsApp Business Nedir? Ne İşe Yarar?

WhatsApp Business, müşterilerinizin ürünler hakkında bilgiler veya kullanılabilirliği ile ilgili soru sormasının yanında onlar ile geri iletişime geçmenize olanak sağlamaktadır. Bu sebeple müşteri ile daha iyi iletişim kurma olanağına sahip işletmeler satışlarını da arttırarak emeklerinin karşılığını almaktadır.

Kısaca müşterileriniz ile kusursuz iletişim kurmak isteyenler için vazgeçilmez bir uygulama olacaktır.

WhatsApp Business nasıl kullanılır?

Uygulamayı kusursuz bir şekilde kullanmak için yapmanız gereken adımlar:

WhatsApp business indir

WhatsApp Business’i kullanmak için ilk yapmanız gereken uygulamayı telefonunuza kurmak olacak. Play store’dan ücretsiz bir şekilde indirebilirsiniz. WhatsApp Business İndir

Apple İos indir

Şirketinizin profilinizi oluşturun

Uygulamayı kurduktan sonra, telefonunuzdan uygulamayı açın ve şirket profilinizi oluşturarak bilgilerinizi eksiksiz şekilde girin.

Telefon numarası girerken şirket için kullanacağınız numarayı girmeyi unutmayın. Zira aileniz ve arkadaşlarınız için kullandığınız şahsi numaranıza işletme hesabı açmak en son isteyeceğiniz şey olabilir.

girmeyi unutmayın. Zira aileniz ve arkadaşlarınız için kullandığınız şahsi numaranıza işletme hesabı açmak en son isteyeceğiniz şey olabilir. İşletmeniz için bir kategori belirleyin.

Sonrasında sizden işletme adı, adres vb. bilgileri isteyecek. Profil bilgilerinizi doğru ve eksiksiz şekilde girin.

vb. isteyecek. doğru ve eksiksiz şekilde girin. Dilerseniz bu adımdan sonra profil resmi de ekleyebilirssiniz.

Artık profiliniz kullanmaya hazır.

WhatsApp business’i keşfedin

Artık whatsapp business hesabınızı oluşturdunuz, şimdi keşfetme zamanı!

Artık bir karşılama mesajı oluşturabilir, hızlı yanıtlar ekleyebilirsiniz. Dilersseniz Araçlar kısmından şirket bilgilerinizi değiştirebilirsiniz.

Müşterilerle sohbet edin

Whatsapp business ile artık müşterileriniz ile sohbet etmek çok kolay. İletişim kanallarında whatsapp business hesabınızı paylaşın, müşterilerinize sorular sorun onları memnun edin.

Kataloglar Ekleyin

Ürünlerinizi aynı zamanda whatsapp business üzerinden satışa çıkarın, bunun için yapmanız gerekenler:

Uygulamayı açın ve işletme araçlarına gidin.

gidin. Açılan menüden ürün ekle diyerek ürünlerinizi ekleyin.

diyerek ürünlerinizi ekleyin. Ürünlerinize resimler ekleyin, isimlerini ve fiyatlarını girin hepsi bu kadar.

WhatsApp Business uygulamanızı nasıl güncellenir?

Artık Whatsapp business kurlumunu yapmayı, ürün eklemeyi, katalog bilgileri vb. girmeyi herşeyi öğrendiniz. Bundan sonra müştilerinizin size ulaşması kalıyor.

Teknofeed.CoM olarak Whatsapp business uygulamanızı her zaman güncel tutmanızı tavsiye ediyoruz.

Bunun için yapmanız gereken çok basit,

Play store girin.

Whatsapp business ‘i bularak kontrol edin.

‘i bularak kontrol edin. En son sürümü indirin.

Son olarak otomatik güncellemeleri açarsanız önceki 3 adıma gerek kalmayacaktır.

Artık, WhatsApp Business Nedir? Ne işe Yarar? sorularınıza cevap bulduğunuza göre işletmenizin satışlarını arttırmanın tam zamanı.

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