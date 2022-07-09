Ebaydan Ürün Almak, Ebay Türkiye’ye Satış Yapıyor Mu?

Ebaydan Paypalsız Alışveriş Yapmak – Ebay dünya çapında en çok kullanılan alışveriş siteleri arasındadır. Ebay alışveriş Türkiye dolayısıyla her geçen gün birçok kişi tarafından tercih edilir. Ancak ülkemizde PayPal kullanılmadığı için, Ebay paypalsız satış her geçen gün birçok kişi tarafından araştırılmaktadır. Burada sorunsuz bir şekilde banka veya kredi kartı kullanarak satın almanız mümkündür.

Ebaydan Ürün Almak 2022

Ebaydan Ürün Almak için birçok neden bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri merkezli olan Ebay içerisinde milyonlarca ürün vardır. Kullanıcıların daha iyi ulaşabilmesi için bunlar farklı kategorilere ayrılmış olup, bazıları şu şekildedir;

Elektronik Moda, Sağlık ve güzellik Ev ve bahçe Spor Motor DVD ve film Sanat Antik Bebek Kitap

Eğer platform üzerinden herhangi bir şey almak istiyorsanız, ödeme yöntemleri birbirlerine göre değişmektedir. Bunlar PayPal, banka ve kredi kartları şeklindedir.

Ebaydan Paypalsız Alışveriş Yapmak Mümkün mü?

Ebay Den Alışveriş Yapmak 2022

Ebay den alışveriş yapmak 2022 yılında da oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Bunun için ihtiyacınız olan bir adet internet erişimi olan bilgisayar veya telefonunuz olması yeterli olacaktır.

Ebaydan Paypalsız Alışveriş Yapmak 2022

Ebay oldukça pratik bir arayüze sahiptir. İçerisinde zorluk çekmeden hareket edebilir, aradığınızı bulabilirsiniz. Ebay alışveriş Türkiye için şu işlemleri yapmanız yeterlidir;

https://www.ebay.com/ sitesine girin. İstediğiniz ürünü üst kısımdaki metin kutusundan aratın. Karar verdiğiniz ürünün üzerine tıklayarak, “buy it now” butonunu seçin. “Ship to” kısmından ülke, adı soyadı, adres, şehir, posta adresi gibi bölümleri doldurun. “Pay with” seçeneğine gelerek ödeme yöntemi belirleyin. PayPal kullanmamak için “add new card” seçeneği üzerine tıklayın. Kart bilgilerinizi girin. “Confirm and pay” butonuna tıklayın.

Tüm bu işlemler sonucunda Ebaydan paypalsız alışveriş yapma işlemi gerçekleşmiş olur. Satın aldığınız mağaza en kısa sürede bunu kargoya verecek, ardından da büyük olasılıkla gemi ile ülkemize getirilecektir. Bunun takibatını Ebay üzerinden gerçekleştirebilir, sorunuz varsa destek ekibiyle iletişim kurabilirsiniz.

Ebay Türkiye’ye Satış Yapıyor Mu 2022

Eğer Ebay üzerinden ürün almak istiyorsanız, Ebay Türkiye’ye satış yapıyor mı 2022 sorusunun yıla göre değil satışı yapan mağazaya göre değiştiğini bilmeniz gerekir.

Şayet ürünü alacağınız mağaza politikası gereği Türkiye’ye gönderiyorsa, sorunsuz işlem yapabilirsiniz. Ancak Ebay üzerine kayıtlı bazı firmalar ülkemize satış yapmamaktadır. Her ürün sayfasında buna yönelik bilgilendirme vardır.