Eczanelerde Satılan Bayıltıcı Sprey ve Damla Fiyatları 2022

Eczanelerde satılan bayıltıcı sprey kullanmak için kendinizi korumak gibi haklı sebepler olsa da, çoğu zaman art niyetli kişiler bayıltıcıspreyleri kötü amaçlar için kullanmaktadır. Bu sebeple kanunen bu tür ürünlerin kullanılması yasaklanmıştır.

Bayıltıcı Sprey Nedir?

Bayıltıcı spreyler insanlara veya hayvanlara uygulandığı zaman,içerisindeki etken maddenin etkisi ile birlikte bir kaç saniye içinde bayılmalarını sağlamaktadır. Eğer karşıdaki kişinin bu tür maddelere alerjisi var ise herhangi bir organına zarar vererek kötü sonuçlara neden olabilir.

Eczanelerde Satılan Bayıltıcı Sprey

Bu sebeple bu ürünlerin eczanelerde satılması yasaklanmıştır. Alan ve satana son derece caydırıcı cezalar verilmektedir.

Hırsızların Kullandığı Bayıltıcı Spreyler

Hırsızların kullandığı bayıltıcı spreyler satılması ve kullanması yasaklı ilaçlardır. Bu tür ürünlerin eczanelerde satılması yasaklanmıştır.

Bayıltıcı spreylerin resmi, gayri resmi, reçeteli ve reçetesiz hiçbir şekilde satışı yoktur. Hırsızlar bir şekilde merdiven altı diye tabir ettiğimiz satış yapan yerlerden temin etmektedirler. Yakalanmaları durumunda her iki tarafa cezai işlem uygulanacaktır.

Ayrıca hırsızlık esnasında bayıltıcı sprey kullanımına bağlı olarak kişinin sağlığı tehdit altına girerse mala ve cana zararvermekten, cinayete teşebbüsten, maddi ve manevi olmak üzere farklı farklı davalar açılmaktadır.

Eczanelerde Satılan Bayıltıcı Sprey ve Fiyatları

Eczanelerde satılan bayıltıcı sprey hakkında bilgi almak ve kullanma konusunda birçok kullanıcı detaylı araştırma yapmaktadır. Büyük şehirlerde hergünayrı ayrı olaylarolmakta ve cinayetler işlenmektedir. İnsanlarınsokakta yürümekten korkmaları ile birliktebayıltıcı sprey nerede satılır merak konusu olmuştur. Her ne kadar özellikle bayanların kendilerini korumak için araştırma yasada eczanelerde satılan bayıltıcı sprey yoktur.

Eczanelerde Satılan Bayıltıcı Sprey Fiyatları

Eczanelerden temin edilebilecek tek ürün eczanelerde satılan uyku ilacı damla olabilir. Onlarda uyku problemi olan kişiler tarafından kullanılır.

Crossfire Bayıltıcı Sprey

Crossfirebayıltıcı sprey çok hızlı etki eden, kullandığınız kişiyi saniyeler içinde yere seren bir ilaçtır. Ortalama etki süresi 15-20 dakikadır. Kullanılması ve satılması yasaktır. Kullanılan kişide ciddi sağlık problemlerine sebep olabilir.

Sabre Bayıltıcı Sprey

Sabre bayıltıcı sprey temini son zamanlarda zorlaşmıştır. Bunu fırsat bilen bazı dolandırıcılar Sabre bayıltıcı sprey adı altında İnternet siteleri açmış ve satış yapmaya başlamışlardır. Bu tür siteler size boş kutu veya alakasız başka ürünler göndermektedir.

Satışı yasaklı olan bu ürünü yasa dışı yollar dahil hiç bir şekilde temin etmemenizde ve kullanmamanızda fayda vardır. Aksi halde kötü sonuçlar ile baş başa kalabilirsiniz.

Eczanelerde Satılan Bayıltıcı Damla ve Fiyatları

Bazı bayıltıcı etkili damlalar olsa da bayıltıcıdamlayı reçetesiz şekilde eczanelerden temin etmek mümkün değildir. Eczanelerde bu tür ürünlerin vatandaşa satışı yasaklanmış olup satanlar hakkında cezai işlem uygulanmaktadır.

Fakat bazı uyku damlaları vardır. Kuvvetli etkiye sahip bu ürünlere bayıltıcı damlalar dadiyebiliriz. Bu ürünler şunlardır;

Sabre,

Cipralex,

Remeron,

Atarax,

Largactil,

Tolvon,

Desyrel,

Tropfen,

Velorin.

Uykunuzu ağırlaştıracak bu damlaların bir kısmı reçete ile, bir kısmı ise reçetesiz olarak alınabilir. Fiyatlarına baktığımızda ise sürekli değişmektedir. Google üzerinde bayıltıcı sprey ile arama yaptığınızda karşınıza çıkan satış sitelerinin çoğu dolandırıcıdır. Bu konuda dikkatli olmanızı tavsiye ederiz.

Eczanelerde satılan uyku ilacı damla