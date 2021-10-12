Eczanelerde Satılan Uyku İlacı Damla – Reçetesiz Uyku İlacı Damla 2021

Eczanelerde satılan uyku ilacı damla – Reçetesiz uyku ilacı damla 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılındada bir çok kullanıcı tarafından aranmaktadır. Uykusuzluk çeken ve geceleri sağlıklı bir şekilde uyumalarını sağlamak için uyku ilaçlarına bağımlı olan birçok insan var. Hatta uzun süreli bir alışkanlık için uyku ilacı kullanan ve uyku haplarının içerdiği kimyasalların zararlı etkilerini hissetmeyen insanlar bile var. Bu sebeple bu yazımızda sizler zararsız en iyi uyandırmayacak uyku ilacı nelerdir sizlere anlatacağız.

Eczanelerde satılan bazı uyku haplarının aslında uykusuzluk gibi uyku bozukluklarını tedavi etmek için kullanıldığı doğru olsa da, genellikle hastalığın kendisini tedavi etmek yerine uykuyu teşvik etmek amacıyla kullanılırlar. En etkili uyku ilacı damla alarak uyumanıza yardımcı olan bileşenlerin çoğu çaylarda ve doğal ilaçlarda da bulunur. Çay ve doğal ilaçların toksik bileşenleri olmayacağından, bu ikisinin bir kombinasyonu daha güvenli olabilir. Ancak, kendinizi uyutmak için uyku hapı kullanmaya karar verirseniz, önce doktorunuza danışın ve ne tavsiye ettiğini görün.

Eczanelerde Satılan Uyku İlacı Damla 2021

Eczanelerde Satılan Uyku İlacı Damla Nelerdir?

Eczanelerde satılan uyku ilacı damla kategorisinde birçok ilaç bulunmakla birlikte bunlardan birçoğunun yan etkileri bulunmaktadır. En az yan etkiye sahip uyandırmayacak uyku ilaçları arasında bazıları şunlardır;

Notta

Notta, aynı zamanda depresyona iyi gelir, kendine özel sakinleştirici bir etkisi bulunmaktadır. Uyandıktan sonra, gün içerisinde uyuşukluğa neden olmadan, uykuya dalmaya önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Damla ve tablet olarak bulunmaktadır.

Sonilyuks

Tamamen bitkisel karışımlardan oluşmaktadır, damla şeklindedir. Eczanelerde satılan uyku ilacı damlalarından biri olan Sonilyuks, kronik yorgunluk, depresyon, baş ağrısı, sinir sistemi bozuklukları semptomlarının tamamına son derecede iyi gelmektedir. Hızlı bir şekilde uykuya geçme süresini kısaltarak ve uyku kalitesini arttırarak uzun ve konforlu bir uyku sağlar.

Passidorm

Uykuya dalamama, uyuyamama ve gece uyanma sorunları çözümü için etkili uyku ilaçlarından biridir. “Passidorm” bağımlılığa sebebiyet vermeden uzun süreli kullanım için tavsiye edilir. Uyandıktan sonra, hasta uykuda, iyi bir şekilde dinlenmiş hisseder. Yan etkisi, doz aşımı olmadan neredeyse imkansızdır.

Novo Passit

Bir çok bitkinin özleri karışımından oluşmaktadır, nevrasteni, hafıza bozukluğu, artan yorgunluk, hafif uyku bozuklukları, migren, artan heyecanlanma formlarında kullanılır. Yaşlı ın kullanımı için de tavsiye edilmektedir.

Eczanelerde satılan uyku ilacı damlalar

Reçetesiz Uyku İlacı Damla 2021

Reçetesiz uyku ilacı damla 2021 yılında araştırılmaya devam etse de doktor tavsiyesi olmadan kullanılmasını önermemekteyiz. Zira uyandırmayacak uyku ilaçları kullanmak geçici bir çözümdür. En güzeli ise bir doktora danışarak gerektiği şekillerde tedavi olarak uyku sorununu tamamen çözmek olacaktır. Ama yine de iyi bir gece uykusu arıyorsanız, uyumanıza yardımcı olması için satılan reçetesiz uyku ilacı 2021 haplarını da deneyebilirsiniz.

Uyandırmayacak uyku ilacı nelerdir?

Eczanelerde satılan uyku ilacı damlalar neler olduğuna değindik. Şimdi ise sıra uyandırmayacak uyku ilaçlarında.

1-Unisom

Doktorlar tarafından en çok yazılan uyku ilaçlarından biridir. Yan etkileri sınırlıdır. Biraz açlık hissi ve ağız kuruluğu görülebilir. 1 adeti ile 12 saat kesintisiz uyku uyuyabilirsiniz.

2-Tolvon

Bağımlılık yapmadığı için uzun süre kullanılabilen en iyi uyku ilaçlarından biridir. Ayrıca antidepresan sınıfında bir ilaç olup huzursuzluğu da gidermektedir. Ortalama 8 saat kesintisiz uyku uyumanıza yardımcı olacaktır.

3- Remeron Uyku İlacı

Reçetesiz Uyku ilaçları arasında Profesörler tarafından en çok önerilen bir ilaçtır. Bağımlılık yapmaz. Alındıktan 1 saat sonra uyursunuz ve ortalama 12 konforlu bir uyku sağlar.

4-Cipralex

Etken maddesi Essitalopramdır. Genellikle sakinleştirme özelliği için tavsiye edilir. Yan etki olarak uyku etkisi göstermektedir. Bedensel ve fiziksel yönden insana huzur sağlar. En etkili uyku ilacı damla arayışında olanlar bizim tavsiyemiz cipralex olacaktır. Reçete ile satılır. Doktorunuza yazdırarak kullanabilirisniz.

Kaynak: Google

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