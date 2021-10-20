EFS Nedir? EFS Yedeği Nasıl Alınır? – Encrypting File System olarak da bilinen EFS ne demek son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, EFS nedir Android için ne anlama gelir?

Genel bir anlamına bakılacak olduğu zaman çok basit ve hızlı olarak meydana gelen şifreleme işlemi olarak gözlenmektedir. Fakat pek kullanılan bir yöntem olmasından dolayı pek bilinen bir işlem de olmamaktadır.

Dosyalar üzerinde EFS ile şifreleme yapmak isteyenlerin ilk olarak cihazlarda sağ kısma tıklamaları ve özellikler, gelişmiş seçenekler kısmına girerek anlık erişim sağlayabilecekleri özellikler olarak gözlenir.

EFS Nedir EFS Yedeği Nasıl Alınır (Android)

EFS nedir android cihazlarda gözlenir. EFS komut sistemlerinde cipher komutu ile beraber meydana gelmektedir. İleri düzeylerde yer alan kullanıcıların daha çok tercih etmeleri gerekir. Normal düzeylerde olan kullanıcılar daha çok ara yüz ile şifreleme adımlarını anlık olarak tercih etmesi gerekir. Peki, EFS yedeği nedir?

EFS Yedeği Nedir?

EFS yedeği nedir kısmı en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Birçok bilgilerin içerisinde barındırıldığı EFS bilgilerin kaybolması ya da farklı bir durumda karşılaşılması anlarında devreye girer. Zarar görmesi, silinmesi ya da değiştirilmesi gibi durumlarda telefonlara IMEI numarası 049………..0000 şeklinde bir hal alması ve şebekeye erişilmemesi durumlarında devreye girecektir. Bunun yedekleme almak gerekir.

EFS nedir android

EFS Yedeği Nedir, Nasıl Alınır?

EFS yedeği alma kısmının neden olduğunu öğrendikten sonra nasıl alındığına dikkat etmek gerekir.

Sistem dosyalarına erişim söz konusu olacağı için telefonların rootlanmış olmasına özen göstermek gerekir. Root işlemlerinin yapılmasının hemen ardından dosya yöneticileri gerekecektir. Dosya yöneticileri çalıştırılacak EFS klasörlerinin yer aldığı dizine girilir. EFS yedeği alma için EFS klasörleri üzerinde basılı bir şekilde tutularak zıp this folder komutunun gelmesi ile beraber copy komutu gelecektir. Diret klasör şeklinde bir yere yedeklenir. Yedeklerin silinmesinin söz konusu olmayacağı bir yere kopyalamaya özen göstermek gerekir. Eğer olası bir durum meydana gelirse işlemlerin terslerini yaparak yedeklerin orijinali üzerine yazmak gerekli olacaktır

EFS yedeği alma kısmı bir hayli merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Zararlı bir şeyler meydana gelir, kayıp olur, silinebilir gibi durumlar meydana gelirse anında erişim için yedeklemeleri yapmak gerekmektedir.

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