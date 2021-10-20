Teknoloji Blogu


Android

EFS Nedir? EFS Yedeği Nasıl Alınır? (Android)

blanktarafından Gamze
0

EFS Nedir? EFS Yedeği Nasıl Alınır? – Encrypting File System olarak da bilinen EFS ne demek son zamanlarda en çok araştırılan konular arasında yer almaktadır. Peki, EFS nedir Android için ne anlama gelir?

Genel bir anlamına bakılacak olduğu zaman çok basit ve hızlı olarak meydana gelen şifreleme işlemi olarak gözlenmektedir.  Fakat pek kullanılan bir yöntem olmasından dolayı pek bilinen bir işlem de olmamaktadır.

Dosyalar üzerinde EFS ile şifreleme yapmak isteyenlerin ilk olarak cihazlarda sağ kısma tıklamaları ve özellikler, gelişmiş seçenekler kısmına girerek anlık erişim sağlayabilecekleri özellikler olarak gözlenir.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü – Kesin Ve Kalıcı…

Xiaomi Redmi Note 9 Kamera Donma Sorunu Çözümü *2021…

EFS Nedir EFS Yedeği Nasıl Alınır (Android)
EFS Nedir EFS Yedeği Nasıl Alınır (Android)

EFS nedir android cihazlarda gözlenir. EFS komut sistemlerinde cipher komutu ile beraber meydana gelmektedir. İleri düzeylerde yer alan kullanıcıların daha çok tercih etmeleri gerekir. Normal düzeylerde olan kullanıcılar daha çok ara yüz ile şifreleme adımlarını anlık olarak tercih etmesi gerekir. Peki, EFS yedeği nedir?

İçerik gizle
1 EFS Yedeği Nedir?
2 EFS Yedeği Nedir, Nasıl Alınır?
3 EFS Yedeği Nasıl Alınır Videolu anlatım

EFS Yedeği Nedir?

EFS yedeği nedir kısmı en çok araştırılan konular arasında yerini alıyor. Birçok bilgilerin içerisinde barındırıldığı EFS bilgilerin kaybolması ya da farklı bir durumda karşılaşılması anlarında devreye girer. Zarar görmesi, silinmesi ya da değiştirilmesi gibi durumlarda telefonlara IMEI numarası 049………..0000 şeklinde bir hal alması ve şebekeye erişilmemesi durumlarında devreye girecektir. Bunun yedekleme almak gerekir.

EFS nedir android
EFS nedir android

EFS Yedeği Nedir, Nasıl Alınır?

EFS yedeği alma kısmının neden olduğunu öğrendikten sonra nasıl alındığına dikkat etmek gerekir.

  1. Sistem dosyalarına erişim söz konusu olacağı için telefonların rootlanmış olmasına özen göstermek gerekir.
  2. Root işlemlerinin yapılmasının hemen ardından dosya yöneticileri gerekecektir.
  3. Dosya yöneticileri çalıştırılacak EFS klasörlerinin yer aldığı dizine girilir.
  4. EFS yedeği alma için EFS klasörleri üzerinde basılı bir şekilde tutularak zıp this folder komutunun gelmesi ile beraber copy komutu gelecektir. Diret klasör şeklinde bir yere yedeklenir.
  5. Yedeklerin silinmesinin söz konusu olmayacağı bir yere kopyalamaya özen göstermek gerekir. Eğer olası bir durum meydana gelirse işlemlerin terslerini yaparak yedeklerin orijinali üzerine yazmak gerekli olacaktır

EFS yedeği alma kısmı bir hayli merak edilen detaylar arasında yer alıyor. Zararlı bir şeyler meydana gelir, kayıp olur, silinebilir gibi durumlar meydana gelirse anında erişim için yedeklemeleri yapmak gerekmektedir.

Papara Hesabı Kiralama başlıklı içeriğimiz de ilginizi çekebilir.

EFS Yedeği Nasıl Alınır Videolu anlatım

Benzer Yazılar
  • 4 Nitelik, 1 İnceleme: Glozzle
  • LG G4, Amerika’da Yedek Pil ve ek MicroSD kart ile satılacak
  • 2018 Android İçin En İyi Launcher Hangisi ?
  • Samsung Galaxy A51 Hindistan’da Resmi Destek Sayfası Yayınlanmaya Başlıyor
    • blank
    Gamze
    Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Daha fazla mesaj

    Redmi Note 9 Ses Sorunu Çözümü – Kesin Ve Kalıcı…

    Xiaomi Redmi Note 9 Kamera Donma Sorunu Çözümü *2021 (note 9…

    HW overlays Xiaomi

    Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku

    Teknofeed.COM'dan ayrılıyorsunuz

    Teknofeed Üyelerine Özel

    Telegram Üye Ekleme

    Detaylı bilgi için Bilgi@teknofeed.com mail atabilirsiniz.

    Telegram iletişim https://t.me/kenanct07

     

    Bu bağlantı sizi Teknofeed.COM dışındaki bir adrese yönlendiriyor. Sitemizde vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Şikayet ve istekleriniz için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

    Yönlendiriliyorsunuz

    Devam etmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın veya İptal Et