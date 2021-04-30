En Güvenilir VPN Servisleri (Mobil/PC)

En güvenilir VPN servisleri, özellikle son dönemde farklı ülkelerden mobil uyumlu bağlantıların yoğun bir talep görüyor olması nedeniyle mobil uyumlu hale gelmiştir. Büyük oranda PC merkezli olan bu uygulamalar belirtilmiş olan sebeplerden dolayı son dönemde daha çok iOS ve Android işletim sistemine sahip akıllı cihazlarda kullanılmaktadır.

Hotspot Shield

Tüm VPN servisleri içerisinde en çok bilinen ve dünya genelinde en çok ilgi gören VPN servisi olan Hotspot Shield, aynı zamanda güvenirliğiyle de ön plana çıkmaktadır. 7 gün için ücretsiz bir sürümü olan uygulama ile dünya üzerinde hemen her ülkenin sunucusuna giriş yapabilmek mümkündür.

TunnelBear

En çok tercih edilen VPN servisleri arasında yer alan TunnelBear, güvenlik bakımından sıra dışı olanaklar sunmaktadır. Kimliksiz ve kayıtsız sunucular arasında geçiş yapabilme olanağı sağlayan serviste yaşanabilecek en önemli sorun ise sunucu sayısının yüksek olmasından kaynaklanan hız problemleridir.

ExpressVPN

En hızlı ücretsiz VPN servislerinin başında gelen Express VPN, yine dünya çapında en çok tercih edilen VPN sağlayıcılardandır. Sınırsız ve özgürlükçü bir yapıya sahip olan uygulama aynı zamanda güvenlik bakımından kullanıcılarına önemli güvenlik önlemleri sağlar. 30 gün ücretsiz olarak kullanılabilen servisin ücretli üyeliği de bulunmaktadır.

Surfshark

Surfshark en iyi ücretli VPN sağlayıcıları arasındadır. 60’tan fazla ülkede sunucuya bağlanabilme olanağı sunan bu sağlayıcı aynı zamanda son derece geniş güvenlik önlemleri sunarak kullanıcıların gizlilikle arzu ettiği adreslere giriş yapabilmesine izin vermektedir. Son derece güçlü bir şifreleme özelliği bulunan servis, güven bakımından milyonlarca kullanıcısının testinden geçmiştir.

VPNPro

En iyi VPN servisleri içerisinde kesinlikle bulunması gereken VPNPro aynı zamanda kullanıcılarına oldukça cömert güvenlik önlemleri sunar. Kullanıcı verilerini özel şifreleme tekniği ile saklayan servis aracılığıyla kimliksiz bir şekilde arzu edilen tüm platformların ziyaret edilmesi mümkündür.

ProtonVPN

ProtonVPN, özellikle gizlilik ve güvenlik konusunda son derece sıra dışı olanakları kullanıcılarına vadetmektedir. Ücretsiz kullanım olanağı da sunan platform daha komplike kullanımlar için ücretli alternatif bağlantı olanakları da sunmaktadır. Ayrıca platform 3 ülkeden 5 farklı farklı sunucuya bağlanabilme olanağı sağlamaktadır.

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