En İyi Kedi Taşıma Çantaları - Teknofeed.COM

Kedi sahiplerinin olmazsa olmaz eşyalarından biri olan kedi taşıma çantalarının özellikleri ve nasıl seçilmesi gerektiğini biliyor musunuz?

Seyahat eden kedi sahiplerinin mutlaka sahip olması gereken eşyalar arasında kedi çantaları yer alıyor. Kediler bu çantalar içerisinde zaman geçirmeyi sevmese de onlar için en konforlu ve en sağlıklı seçimleri yaparak streslerini azaltabilirsiniz. Kedi çantası seçiminde dikkat etmeniz gereken birçok özellik vardır. Güvenli olması, temizliğinin kolay yapılması, mama ve su alanlarının kedinin rahat edebileceği bir yerde olması gibi detaylara bakarak doğru kendi çantası seçimi yapabilirsiniz. Peki, kedi taşıma çantası seçerken neleri bilmeliyiz? En iyi kedi taşıma çantaları hangileri? İşte kedi sahipleri için çantalar hakkında tüm detayları hazırladık…

Kedi Taşıma Çantası Nasıl Olmalıdır?

Kedinizin seyahat sırasında en rahat edeceği çantayı bulmak istiyorsanız hazırladığımız detaylara göz atabilirsiniz. Kedi çantalarının çeşitlerinin fazla olması kafanızın karışmasına sebep olabilir. Ancak dikkat etmeniz gereken başlıca etkenlere göre en sağlıklı çantayı tercih edebilirsiniz.

Kedi taşıma çantasında dikkat etmeniz gereken özelliklerden ilki çantanın boyutudur . Bilinenin aksine çantanın büyük olması doğru seçim yapacağınız anlamına gelmiyor. Doğru seçimi kedinizin boyunu dikkate alarak yapabilirsiniz. Çanta kedinizin boyutunun iki katı kadar olmalıdır. İçerisinde ayağa kalkabileceği ve yürüyebileceği alanı olması yeterlidir diyebiliriz. Çok büyük bir çanta seçmeniz taşıma sırasında denge sağlayamamanıza sebep olabilir.

. Bilinenin aksine çantanın büyük olması doğru seçim yapacağınız anlamına gelmiyor. Doğru seçimi kedinizin boyunu dikkate alarak yapabilirsiniz. Çanta kedinizin boyutunun iki katı kadar olmalıdır. İçerisinde ayağa kalkabileceği ve yürüyebileceği alanı olması yeterlidir diyebiliriz. Çok büyük bir çanta seçmeniz taşıma sırasında denge sağlayamamanıza sebep olabilir. Çanta seçimi yaparken nerede kullanacağınız fark etmeden çantanın darbe alma ihtimalini göz önünde bulundurmalısınız. Bu nedenle sağlam ve güvenilir çantalar tercih etmelisiniz.

Kedi çantasını sadece veterinere gitmek için kullanacaksanız mama ve su kabı olmasına gerek olmayabilir. Ancak seyahatlerde, uzun zaman kedinin içinde kalmasını gerektiren durumlarda kediniz rahatlıkla mamasını yemeli ve suyunu içmelidir. Bu nedenle çanta seçimi yaparken mama ve su kaplarının yerlerine dikkat etmelisiniz.

Taşıma çantasının sağlaması gereken en önemli özelliklerden biri de ergonomik olmasıdır.

Çanta içerisinde kalan kedinin sağlıklı bir seyahat etmesi veya kısa sürede de olsa da temiz hava alması için çantanın havalandırma özelliği olmalıdır. Hava değişimi sağlanmaması, çantanın çok ısınmasına ve kedinin daha da stres olmasına sebep olacaktır.

Taşıma çantasına girmek ve bu çanta içerisinde vakit geçirmek evcil hayvanların pek de hoşuna gitmiyor. Bu nedenle kediniz stres anında tuvaletini yapabilir, mamasını ve suyunu dökebilir. Taşıma çantasının tabanının kolay temizlenebilir olması çanta seçiminde dikkat etmeniz gereken özellikler arasında yer alıyor.

Kedi Taşıma Çantası Çeşitleri Nelerdir?

Taşıma çantaları özellikleri ve kullanım şekillerine göre değişiklik göstermektedir. Piyasada farklı özellikleri olan birçok çanta bulabilirsiniz. Bu çantalar arasından kolay seçim yapabilmeniz için detayları sizler için özetledik.

Kedi taşıma çantaları içerisinde sırt çantaları, rahatlığı ve konforu ile ön plana çıkıyor diyebiliriz. Bu çantalar sırta takılabilir, ince ve uzun yapıdadır. Uzun mesafelerde kullanılmasa da kısa mesafelerde taşıma kolaylığı sağladığı için doğru bir seçim olacaktır.

Çantalar içerisinde havayolu onaylı kedi taşıma çantalarını bulabilirsiniz. Eğer uçakla seyahate çıkmayı düşünüyorsanız bu çantalar tam size göre. Yolcu kabinine alınan kedi taşıma çantasının boyutları ayarlanabiliyor. Aynı zamanda yumuşak dokusu sayesine kolaylıkla temizlenebiliyor.

Çanta çeşitlerinden biri de yumuşak dokulu ürünlerdir. Genellikle fermuarlıdır ve taşıması kolaydır. Ancak kedilerin açma ihtimali olduğu için kullanımı sırasında dikkatli olunması gerekiyor.

Genellikle yan girişi olan çantalara kediniz girmek istemiyorsa üstten girişli ürünleri tercih edebilirsiniz. Hem yumuşak hem sert dokulara sahip olan bu çantalara kedinizi kolaylıkla bırakabilirsiniz.

En İyi Kedi 5 Kedi Taşıma Çantası

Seyahate çıkmak istiyor veya kedinizi kısa mesafelere rahat bir çantada götürmek istiyor olabilirsiniz. Çanta çeşitlerinin ve özelliklerinin oldukça fazla olması kafanızı karıştırmış olabilir. Bu nedenle sizin için en iyi kedi çantalarını ve özelliklerini detaylı bir şekilde anlattık.