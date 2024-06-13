Evcil Hayvan Sahiplerinin En Büyük 3 Sorununu Kökten Çözecek 4 Akıllı Ürün

Evcil hayvan dostlarımızın bakımıyla hepimiz en iyi şekilde ilgilenmek isteriz. Bunun için tıpkı ebeveynler gibi sağlıklı beslenme, çeşitli oyunlar, eğitimler vb. gibi konularda araştırmalar yaparız. Bu araştırmalar esnasında çeşitli teknolojik ürünlere de rastladığımız olur.

Evcil hayvan sahiplerini de unutmayan teknoloji geliştiricileri kedi – köpek gibi evcil hayvan bakımında zorlanılan pek çok soruna çözüm getirmiştir. Bu içeriğimizde evcil hayvan sahipleri için en büyük 3 sorun olan; kayıp olma, beslenme ve tuvalet konusunda kökten çözüm olacak 4 akıllı ürün çeşidinden bahsedeceğiz ve bu ürünlere piyasadan en iyi örnekleri de sizlere sunacağız.

Otomatik Mama Kabı

Listemize ilk olarak beslenmeden başlamak istedik. Bazı evcil hayvanların beslenmede her porsiyonunun belirli düzeyde ayarlanması gerekirken bazıları sadece canı istediğinde yer; bazıları ise mama kabını boş gördüğü zaman strese girer ve zamanla buna bağlı problemler baş gösterebilir. Tüm bu problemlere çözüm olacak ürün: akıllı mama kabı.

Otomatik mama kabı kontrollü bir şekilde hayvan dostunuzu beslemenize olanak tanır. Belirli porsiyonda yiyecek miktarını belirli süreler içerisinde kaba aktarır ve buna zamanla alışan evcil hayvanınız saatleri bilerek ona göre kabına gidip yeme düzeni oluşturur. İyi bir rutin oluşturmak hayvanların stresten kurtulmalarını ve kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacaktır.

Ürün Önerimiz: Bilicra Feed Me Akıllı Mama Kabı

Elektronik Su Sebili

Normal su kabı kullanan hayvan sahipleri suyun içilmese de sık sık değiştirilmesi gerektiğini iyi bilir. Havadan ve yerden toz, pislik toplayarak kirlenen, kapta su izleri gibi kötü görüntü ve kötü koku oluşturabilecek unsurları engellemek için gün içerisinde kabı iyice yıkamak ve suyu tazelemek gerekecektir.

Özellikle kediler temiz su konusunda köpeklere göre daha hassas davranırlar. Suda gördükleri olumsuz durumlar yüzünden yeterince vücutlarına su alamayabilirler. Suyu daima temiz tutan, içildikçe dolduran akıllı su sebilleri 1 günlüğüne evden gitseniz dahi evcil hayvanınızın su sorununu en iyi şekilde çözecektir.

Ürün Önerimiz: Bilicra Hydra Akıllı Su Pınarı

Akıllı Kedi Tuvalet

Sıradaki sorun köpek sahiplerini değil kedi sahiplerini ilgilendiren tuvalet problemi. Köpekler tuvaletlerini dolaşarak dışarıda yaptıklarından evde bu tip bir sorunla karşılaşmazlar. Ancak kedi sahipleri günde en az 1 kere tuvalet temizliği yapmak zorundadır.

Aksi halde kedilerde idrar yolu enfeksiyonu ve benzeri sağlık problemleri, evin kum dışında diğer bölgelerine tuvalet yapma, kötü koku gibi çeşitli sorunlar ortaya çıkabilir. Bunu engellemek adına tuvaleti hissederek haznesine anında alıp götüren ve temizleyen otomatik akıllı kedi tuvaletleri kullanılmalıdır. Hem kedilerin sağlıklı bir ortamda tuvalet ihtiyacını gidermesi hem de evde bu konuda tam hijyenin sağlanması için gelecekte her kedi sahibinin evinde bulunacağına inandığımız bir ürün türüdür.

Ürün Önerimiz: Cat Corner Akıllı Kedi Tuvaleti

Akıllı Tasma

Evcil hayvanlarımız özellikle kısırlaştırmayı ihmal ettiğimizde evden kaçabilirler. Bazen de dikkatsizlikle bir pencereden, kapı aralığından (örnek olarak çöp dökmeye gittiğinizde) bize hiç hissettirmeden ortadan kaybolabilirler. Özellikle sadece ev ortamında büyümüş, dış dünyayı hiç tanımayan hayvan dostlarımız için dışarısı çok çeşitli tehlikelerle doludur.

Onları korumak ve kaybetmemek adına bu problemi çözen akıllı tasmalar geliştirilmiştir. Evcil hayvanınızın bulunduğu yeri akıllı cihazlarınızdan takip edebileceğiniz akıllı tasmalar kendi başına tuvalete çıkan köpekler için de oldukça kullanışlıdır.

Ürün Önerimiz: Tufang Akıllı Suya Dayanıklı Evcil Hayvan Gps Takibi