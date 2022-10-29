Ferre Ne Malı – Hangi Markanın Yan Ürünü

Ferre ne malı yazımızla karşınızdayız. Bu içeriğimizde Ferre hangi markanın yan ürünü vb. soruları cevaplandıracağız. Başarılı firma, ankastre fırın, anakstre ocak, midi fırın ve davlumbaz gibi ürünleri bünyesinde barındırıyor. Şirket, inox ürünlere ek olarak siyah ve beyaz cam ankastre mutfak ürün çeşitleri ile de dikkat çekmeyi başarıyor. Ayrıca Ferre sayısız kalite belgesine sahiptir. Sektördeki başarısını fazlasıyla kanıtladığı söylenebilir. Ferre markasına ait ankastre mutfak ürünleri günümüzde neredeyse tüm e-ticaret platformlarında ve fiziki beyaz eşya mağazalarında mevcut. Sizlerde avantajlı fiyatlarla şık ve modern mutfak ürünlerine sahip olabilirsiniz.

Ünlü Ankastre Markası Ferre Ne Malı

Ünlü Ankastre Markası Ferre Ne Malı

Ferre markası, Femaş grup bünyesinde faaliyet göstermektedir. Femaş grup, önde gelen Türk sanayi firmalarından biri olarak bilinmektedir. Şirketin 45 yılı aşkın bir geçmişi var. Ayrıca Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisi bulunuyor. Firma, İstanbul ‘da ki merkez ofisi ile ihracat gerçekleştiriyor. Beyaz eşya sanayisi alanında 5 kıta ve 100’den fazla ülkeyle çalışıyor. Ferre markasının yaygın servis ağı bulunmaktadır. Ek olarak satış sonrası desteği de son derece iyi denebilir.

Ferre Hangi Markanın Yan Ürünü

Ferre Hangi Markanın Yan Ürünü

Ferre, başlı başına otoriter bir markadır. Hem Türkiye’de hem de yurt dışında bilinirliğini bir hayli artırmıştır. Başarılı marka Femaş grup bünyesinde hizmet veriyor. Türkiye’nin dört bir yanında binlerce tüketiciye kaliteli beyaz eşya ürünleri pazarlıyor. Firmanın ürünleri hakkında müşterilerden genellikle olumlu geri bildirimler alıyor. Kullanışlı ve pratik ürünler ile hemen hemen herkesten tam not almayı başarıyor.

En Popüler Ferre Ürünleri

Beyaz eşya alanında ün salan Ferre markası davlumbaz, fırın, ocak vb. ürünleri tüketiciyle buluşturuyor. Bu ürünlerin her biri farklı modeller ve fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Şirketin en popüler ürünleri şunlardır:

Ferre Siyah Ankastre Turbo Fırın 2002 T

Ferre Ankastre Ocak 5 Gözlü Gri RS 038

Ferre İnception Beyaz Ankastre Set D017-B2140-7001

Ferre Ferre 7001 Beyaz Ank. Firin (0+7)

Ferre Lizbon Siyah Ankastre Set D003-S2140-2002Tc

Ferre Ankastre Set 5 Gözlü Siyah Fryart

Ferre Ankastre Fırın Beyaz XE63CB

Ferre Ankastre Set Siyah Fryart

Ferre Ferre Nt025 60cm Wok Siyah Ank. Cam Ocak

Ferre Grion Gri Ankastre Set D031-G2140-8008

Ferre Modüler Beyaz Ankastre Set D024-Bl136-7001

Ferre Ferre D021 P.b. Rustik 60 Cm Siyah Davl.

Ferre Ferre 6009 Beyaz Ank. Firin (0+5)

Ferre Ankastre Fırın Siyah XE63CS

Ferre Prestij Siyah Ankastre Set D025-S2140-8002

Ferre Ankastre Ocak 5 Gözlü Siyah RS 035

Ferre Asimetrik Siyah Ankastre Set D003-Nt025-8002

Ferre Ankastre Set 5 Gözlü Beyaz Fryart

Ferre Modüler Siyah Ankastre Set D023-Bl135-7002

Ferre Ferre D016 Dok. 60 Cm Siyah Davlumbaz

Ferre nin sahibi kim?

Ferre markası, Femaş grup’a aittir. Şirket onlarca senedir sektörde varlığını sürdürüyor. Bunun yanında 1000’in üzerinde uzman çalışanıyla hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerliyor. Grup şirketleri ise BAŞAK METAL, RE-MA METAL, REMAY METAL ve MABAŞ MAMURTECH olarak bilinmektedir.

Ferre Kayseri kimin?

Ferre Kayseri, Femaş Grup’a aittir. Adresi, Organize Sanayi Bölgesi 9. Caddesi No:17, 38090 Melikgazi/Kayseri olarak bilinmektedir. Femaş Grup, set üstü ocak, davlumbaz ve fırın gibi kaliteli mutfak eşyalarını Kayseri’deki dev tesislerinde üretmektedir.

Ferre Ankastre Yerli Mi

Ferre ankastre ürünleri yerlidir. Femaş Grup’a aittir. Başarılı markanın ürünleri Kayseri’de üretilmektedir. Femaş Grup’un İstanbul’da Merkez Ofisi bulunuyor. Buradan tüm dünyaya ihracat gerçekleştiriliyor. Ferre markası Türkiye’de oldukça fazla tercih ediliyor. Popülaritesini her geçen gün artırarak yolunda emin adımlarla yürüyor.

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