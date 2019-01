Game Of Thrones 8. Sezon Çıkış Tarihi Netleşti

TV tarihinin en iyi yapımlarından bir tanesi olan Game Of Thrones 8. sezonu için gün verildi! İşte tüm detaylar ve güzel bir tanıtım videosu sizlerle...

Bu zamana kadar ki yabancı dizilerin içerisinde en çok izlenen ve merakla beklenen yapımlardan olan HBO yapımı Game Of Thrones için nihayet 8. sezon çıkış tarihi netleştirildi.

Game Of Thrones 7. Sezon sonlarına doğru yaklaştıkça hiç bitmesin istediğinizi biliyoruz. Ancak çok merak uyandıracak bir şekilde 7. sezonu sonlandıran HBO, şimdi ise uzun zamandır beklediğimiz 8. sezon için net bir tarih, hem de güzel bir tanıtım videosunu bizlerle paylaştı.

Game of Thrones’un 8. sezonu çıkış tarihi

HBO’nun yapımcılığını üstlendiği ve George R. R. Martin’in kitaplarından esinlenerek ortaya çıkan Game Of Thrones dizisi için 8. sezon çıkış tarihi 14 Nisan 2019 olarak belirtildi. Dizinin her bölümü her hafta olacak şekilde yayınlanacak ve 1 saatten uzun olacağı söyleniyor.

HBO, bu güzel çıkış tarihi duyurusunun ardından bir de bomba gibi bir video yayınladı. Bu tanıtım fragmanında Jon Snow, Sansa ve Arya kardeşlere tanıklık ediyoruz. Stark kardeşler aile mezarlığında görülüyor ve Lyanna, Catelyn ve Ed Stark büstlerinin bulunduğu bir bölümde bulunuyorlar. Bu karşılaşmaların ardından ortalık bir anda karanlığa bürünerek tamamen buz ile kaplanıyor. Bu da demek oluyor ki bu sezon bol bol ak gezenleri göreceğiz gibi… Bakalım bu savaşın sonucu ne olacak ?

Game of Thrones’un 8. Sezon Tanıtımı