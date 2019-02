Gizem ve Gerilimin Zirve Yaptığı Dizi; The Originals

Netflix platformunun en güzel dizilerinden biri olan The Originals yapımının konusuna ve diğer detayları hakkında bilgi verdik. Şimdiden iyi seyirler.

Gizem ve gerilim sevenlerin asla vazgeçemeyeceği aynı zamanda da kişiler için büyük bir haz vermeye olanak sağlayacak olan The Originals The Vampire Diaries dizisinden sonra piyasaya sürülen bir dizidir. Bunun en temel sebebi ise The Originals dizisinde baş vampirler konu alınmaktadır. Bu baş vampirler annelerinin bir karışımı ile birlikte ölümsüz olmuş ancak hayatlarını da devam ettirebilmeleri için taze kana ihtiyaç duymalarına olanak vermiştir. Bu kan arayışı ise vahşeti ve katliamı beraberinde getirse de artık sonsuzluk başa gelmektedir.

Neredeyse asi tavırları ve karizmatik hareketleri ile birlikte pek çok kızı etkilemeyi başarabilecek olan Klaus Mikaelson baş meleklerden belki de en güçlüsüdür. Bunun en temel sebebi ise hem genç olması hem de tutku dolu olması onun daha da ilgi çekici olmasını sağlamaktadır. Ancak onun yanı sıra ailenin mütevazi bir çocuğu da bulunmaktadır. Üzerinden takım elbisesini düşürmeyen ve asla adamlığından ödün vermeyen Elijah yine çok konuşulan karakterler arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra ailenin asi kızı ve doyumsuz vampiri olan Rebekah da baş vampirler arasında yer almaktadır. Kol’da yine bu vampirler arasında yer alan bir seçenek olmakla birlikte o da adından fazlası ile söz ettirmekte ve etrafa da korku salmaktadır.

Vampir günlüklerine nazaran cadıların da kurt adamların da daha fazla işlendiği olayların ise daha sürükleyici olması bu dizinin da daha iyi bir noktaya gelmesini de sağlamaktadır. Doğaüstü varlıkların aynı zamanda da geçmiş zamanın en dikkat çeken olay örgüsünü sağlaması da yine sizin ekranlardan gözünüzü ayırmadan izlemenizi de sağlamaktadır.

Vampirler Hüküm Sürüyor

Diğer semtlere ve kasabalara göre New Orleans vampirlerin hüküm sürdüğü bir şehir olarak da bilinmektedir. Ancak onların sonunu getirmek isteyen pek çok cadı da kimlik gizleyerek bu alanlarda aktif bir şekilde boy göstermektedir. Asıl olayı ilgi çekci hale getiren şey ise baş vampirler ölür ise tüm vampirler ölecektir. Bunun en temel sebebi ise her bir vampirin soyu bulunmaktadır. Bu bakımdan da ileri ki bölümlerde Stefan ve Damon olarak bildiğimiz Vampir günlüklerinde yer alan karakterler de bu diziye giriş yapacaktır. Bu da dizinin daha sürükleyici bir hal almasını da sağlamaktadır.

Ve aşk. Her dizinin en vazgeçilmez unsurlarındandır. Vampir Günlüklerinden büyük bir aşk ile ayrılan Klaus başka bir aşka da sahip olabilecek midir? Bir kurt kadın ile ilişkiye giderek bir mucize olan çocuk da bu aşkın kanıtı mıdır? Normal şartlarda bir kurt kadının doğurması da bir vampirin hamile bırakması da imkansız bir olay iken bu imkan The Originals dizisinde mümkün hale gelir. Her ne kadar birbirlerinden nefret etseler de ikisi de bu mucize ile bir araya gelecektir.

İhanet yine baş kahraman !

En kötüsü de nedir biliyor musunuz? İhanet. Klaus en yakın dostunu neredeyse tek varisini yetiştirmekte ve şehire bir adam daha yerleştirmektedir. Ancak gün gelecek ve o dostu sandığı kişinin cadılar ile bir olarak tğm vampirleri ortadan kaldırma isteği de meydana çıkacaktır. Bu durumda da kendilerini korumak pahasına oldukça kan dolu sahneler görmeniz de muhtemel bir hale gelecektir. Bunun yanı sıra bir aşka daha yelken açan Rebekah da oldukça büyük yanlışlar yapacak ve ailesini de karşısına alacaktır.

Klaus çocuğunun annesini kardeşi olan Elijah ile yakınlaşmasını görecek ve çocuğunu alıp bir vampir gibi yetiştirmek isteyecektir. Ancak kadın da çocuğunun kurt adamlar ile bir arada kalmasını temenni etmektedir. Hem iç savaşların hem de dış savaşların olması bol kanlı olması da korkuyu da gerilimi de sizlere fazlası ile yaşatacaktır.