Google Sıra Bulucu ile Sitenizi Üst Sıralara Çıkarın

Sıralamalar hayatın her dönemi ve alanında önemlidir, insanın hedeflerini netleştirir ve bu hedefe yönelik adımlar atmasını sağlar. Bunun yanında sıralamalar belirli dönemlerde değişir, yerine yenileri gelir ve stratejiler değişir. İşte internetteki durumda aynı böyledir. Eğer bir web sitesi sahibi olmayı karar verdiyseniz ve buradaki varlığınızı etkili hale getirmek istiyorsanız, önceliğiniz web sitenizin Google aramalarda kaçıncı sıralamada yer aldığı olur. Sıra bulucu araçlar sayesinde web sitenizin ne derecede başarılı olduğunu tanımlayabilir, hedeflerinizi yükseltebilir ve bu hedefe yönelik hamleler yapabilirsiniz. Sınırsız ve ücretsiz olarak hizmet alabilirken, zamanınız yoksa edineceğiniz Premium üyelik sayesinde anahtar kelime takibi otomatikleştirebilir, kendinize daha fazla zaman yaratabilirsiniz.

SERP Takip Sitem Kaçıncı Sırada

İnternet ile birlikte hayatımıza yeni terimler girdi ve SERP ‘te bunlardan biri. Search Engine ResultsPage yani arama motorlarında yapılan aramaların, arama sayfası anlamına gelen bu kelime, web dünyasının en çok kullanılan kelimeleri arasındadır. Çünkü web sitesinde kullanılan kelimeler, arama motorlarında kaçıncı sıralarda yer alındığını belirleyen en önemli faktörlerin başında gelir ve bunlara anahtar kelimeler denir. Sitem kaçıncı sırada diye merak eden web sitesi sahiplerinin ilk hedefi sitelerini ilk sıralara çıkarmaktır ve site trafiği artırmak ancak bu şekilde mümkündür. Trafik demek, siteyi ziyaret eden kişilerle o kadar etkileşim olacak anlamına gelir ve kazancı yükseltir. Kazanç ister sadece izleyici olsun isterse satış, hiç fark etmez.

Sıra Bulucu Araçları Kullanmak

Sıra bulucu analiz araçları pek çok site tarafından hizmete sunulan bir analiz aracıdır ve ücretsiz olarak kullanmak mümkündür. Web sitesi sahiplerinin adeta göz bebeği olan bu araçlar, site başarısı için potansiyeli yüksek bir değere sahiptir. Çünkü Google arama motorlarında hangi konumda olunduğunu belirlemeye yarar. Kullanması kolay, limitsiz kullanıma açık ve kullanıcı dostu bir yapıya sahiptirler. Otomatik takip sistemi ile zamanı olmayanlar kişiler, zamandan tasarruf sağlar, rakip anahtar kelimelerin ne konumda olduğunu belirleme şansı elde eder. Çünkü konu ne olursa olsun, hayatın her alanında rekabet vardır ve rakipleri yakından takip etmek, stratejik öneme sahiptir.

Siteden görüntüleri de sizlerle paylaşmak istiyoruz;

Google sıra bulucu ile artık sizlerde sitelerinizi üst sıralara çıkarabilirsiniz.