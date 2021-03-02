Instagram, Canlı Oda Özelliğini Duyurdu

Instagram, kullanıcı katılımını artırmayı ve kullanıcılarının diğer sosyal medya platformlarına geçmemesini sağlamayı amaçladığı için platformda yeni özellikler sunuyor. En son gelişmede, şirket Canlı Oda olarak adlandırılan başka bir özelliği daha tanıttı.

Instagram Canlı Yayın Özelliği

Bu yeni özellik, dünya genelinde herkesin kullanımına sunulacak. Canlı bir yayında dört kişinin görüntülü sohbet etmesine olanak tanıyarak, daha önce ikiye ayarlanan katılımcı sınırını artırır. Bununla platform, insanların “talk show veya podcast” başlatmasını veya diğer içerik oluşturucularla işbirliği yapmasını umuyor. Canlı yayına katılan kişilerin artan kapasitesinin yanı sıra Instagram, içerik oluşturucuların daha fazla para kazanmasına yardımcı olan yeni bir özellikten de bahsediyor. Hayranların içerik oluşturucuları destekleyebileceği rozetler getirildi.

Rozetler Fiyatları

Hayran bir rozet satın aldığında, canlı video boyunca adının yanında görünerek kalabalıktan sıyrılmasına yardımcı olur. Rozetler üç fiyat noktasında mevcuttur – 0,99 ABD Doları, 1,99 ABD Doları ve 4,99 ABD Doları. Yeni özellik Canlı Oda ayrıca rozetleri desteklemenin yanı sıra Alışveriş ve Canlı Bağış Toplama gibi diğer etkileşimli özellikleri de destekler. Şirket ayrıca, önümüzdeki aylarda piyasaya sürülecek moderatör kontrolleri ve ses özellikleri gibi başka araçlar da geliştiriyor. Canlı yayın ve video özelliğini ikiye katlayan şirket, Instagram’ın Şubat ayından Mart ayına kadar Canlı görüntülemelerde % 70 artış bildirdiği göz önüne alındığında mantıklı geliyor, çünkü içerik oluşturucular ve işletmeler çalışmalarını çevrimiçi olarak değiştirdiler.

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