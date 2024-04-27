Huawei USB Driver, Android USB Sürücüleri – Tüm Modeller 2024

Huawei cihazlarınızı bilgisayara bağladığınız zaman sizden Huawei USB Driver sürücülerini isteyecektir. Bilgisayarınızda HiSuite uygulaması kurulu ise otomatik olarak Huawei USB Driver Windows 10 bilgisayarınız tarafından tanınacak ve yüklenecektir.

Huawei USB Driver

Huawei USB Driver Windows 10 bilgisayarlara telefonunuzu bağlamak istediğiniz zaman ihtiyacınız olacak. Huawei USB Driver İndirmek için gerekli linkler makalemizin devamında yer almaktadır.

Huawei Tüm Modeller İçin Usb Sürücüleri

Aşağıdaki linkten HiSuite yazılımını indirerek tüm huawei modelleri android cihazlar için huawei usb sürücülerini otomatik olarak indirebilirsiniz. HiSuite yazılımı Huawei markalı android cihazların, yedekleme, yazılım yükleme ve çeşitli cihaz yönetim işlemlerini yapmak için kullanılan bir yazılımdır.

Huawei Software Suite İndir

Yazılımı indirdikten sonra Huawei `in yönetim programı HiSuite’i kurun.

Eğer uzman mod ADB ve recovery modda yükleme yapacaksanız aşağıdaki ADB sürücüsünü indirerek kurun.

Huawei Android ADB Driver 1.4.2 indir

Huawei USB Sürücü Yükleme

Sürücüleri indirin. Sürücüleri indirdikten sonra inen dosyaya sağ tıklayarak yönetici olarak çalıştırın. Varsa mevcut tüm yüklenmiş Huawei yazılım ve sürücüleri bilgisayarınızdan kaldırarak yeniden başlatın. İndirmiş olduğunuz sürücüyü çalıştırıp tekar yükleyin. Otomatik yüklenecektir. Bilgisayarı son kez yeniden başlatın. Huawei cihazınızı USB ile bağlayın, sürücünün yüklemesi için biraz bekleyin. Bir kaç dakika içinde işlem tamamlanacaktır. Cihazınız gözükmüyor ise HiSuite programını kurarak öyle deneyin.

Eğer işlemleri yapamaz iseniz yorumlardan bize ulaşarak takıldığınız noktada yardım isteyebilirsiniz.