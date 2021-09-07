Bu yazımızda güç seçenekleri yüksek performans yok sorununu ele alacağız. Güç seçenekleri yüksek performans yok olmasının pek çok nedeni olabilir fakat bizler burada neden olduğunu değil çözümünü ele alacağız.

Windows 10’da yeni gelen güncellemeler ile pek çok performans artışı gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu nedenle yepyeni özellikler karşımıza çıkmaktadır. Bu özellikler sayesinde cihazlarda üst düzey performans elde edebilirsiniz. Microsoft tarafından son dönemlerde gönderilen bir güncelleme ile birlikte güç seçenekleri alanına “Nihai Performans” ismi verilen bir bölüm eklenmiştir. Bu bölüm ile cihazınızda yapılan işlemlerde son derece önemli bir performans göstererek çalışırken harcanılan güç minimuma inecektir. Ancak bazı kullanıcılar modu hiçbir şekilde bulamadığını söylemektedir. Bu özellik cihazlarda var ancak güç seçenekleri alanına girdiğinde görülmez. Güç seçenekleri yüksek performans yok sorununa çözüm olarak sizlere windows 10 yüksek performans almaya yönlendireceğiz.

Windows 10 Yüksek Performans Yok Sorununun Çözümü

Windows 10 yüksek performans modu yok sorunları ile karşılaşıyorsanız ve bu sorunlara çözümler arıyorsanız sizlere bu yöntemlerden bahsedeceğiz. Microsoft, bu özellikleri her ne kadar güncelleme ile gönderse de bazı kullanıcılar işlem yapmadan bu özelliği aktifleştirme olasılığı bulunmaktadır. Bizlerde bu sorunla karşılaşan kullanıcılara yönlendirmeye çalışacağız.

Güç Seçenekleri Yüksek Performans Yok Sorunu Çözümü

Bilgisayarınızdan “Başlat” bölümünü açın. “Komut İstemi” kısmını “Yönetici Olarak” başlatın. Sayfa açıldığında aşağıdaki kodu yazmanız gerekir. Powercfg -setactive 8c5e7fda-e8bf-4a96-9a85-a6e23a8c635c “Enter” tuşuna bastığınızda değişiklikleri onaylamanız gerekir.

Bu adımları yaptıktan sonra yapmanız gereken işlemler bitmemektedir. “Komut İstemi” bölümü ile işiniz bitmiş olsa da artık “Güç Seçenekleri” kategorisine girmeniz gerekir.

“Sistem Tepsisi” alanında bulunan “Pil” simgesine sağ tıklayın ve “Güç Seçenekleri” kategorisine tıklayın. “Güç Planını Özelleştirin ve Seçin” başlığının altında “Nihai Performans” kutucuğunu işaretlemeniz gerekir. Bu işlemler tamamlandıktan sonra bilgisayarınız tam performans modu ile çalışmaya başlayacaktır. Kendi içeriğinde otomatik bir şekilde yaptığı optimizasyonlar ile çalıştırırken zorluk çektiği programları çok kolay bir şekilde çalıştıracaktır. Ayrıca bu çalışma şeklini özelleştirmeniz gerekir.

Windows 10 Güç Seçenekleri

Windows 10 yüksek performans yok sorununu çözdükten sonra tam performans alabilmek için aşağıdaki adımları uygulamanız gerekir. Bu özelleştirmeler ile cihazınızın performansı yükselişe geçecektir.

“Güç Seçenekleri” bölümüne sağ taraftaki “Plan Ayarlarını Değiştir” seçeneğine dokunmanız gerekir. Açılan sayfada “Gelişmiş Güç Ayarlarını Değiştir” butonuna tıklayın. “Yüksek Performans (Etkin)” kısmını seçtikten sonra aşağıda özelleştirmelerinizi tamamlayabilirsiniz.

Laptop Güç Ayarları Yüksek Performans Yok Hatası Çözümü

Hatanın çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin.

Öncelikle sağ altta bulanan Pil simgesine sağ tıklayın, Daha sonra Windows Mobility Center yazana tıklayın, Açılan pencereden yüksek performansa ayarlayın, Bilgisayarınızı yeniden başlatarak kullanabilirsiniz.

Kaynak: Microsoft

Bir önceki yazımız olan Bilgisayarı Güvenli Modda Açma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.