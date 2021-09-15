Microsoft Mağazası, geliştiricileri tarafından Windows için uygulamaları dağıttığı ana penceredir. Genel olarak iyi çalışmaktadır. Ancak, her daim sorunsuz çalışmamaktadır. 0xD0000D, 0x80072EE7, 0x80072EFD vb. yaygın hata kodlarıdır. Ayrıca başka bir hatayla da karşılaşabilirsiniz, Ms-gaming overlay hatası çözümü. Oyun oynarken Win + G tuşlarına bastığınızda, “Bu ms-gaming overlay açmak için yeni bir uygulamaya ihtiyacınız var” açılır penceresini alırsınız.

Ms-Gaming Overlay Hatası Sebepleri

Ms-gaming overlay hatası çözümüne geçmeden önce sebebine değinirsek; Windows size Microsoft Store’da bir uygulama arama yeteneği verir, ancak elbette arama, ms oyun kaplama protokolünü işleyebilecek bir uygulama bulamıyor.

Bunun sebebi, bilgisayarınızda Xbox uygulamalarını bir şekilde devre dışı bırakılmış olmasıdır. Modern bilgisayar oyunları, oynanışı geliştirmek için genellikle bu uygulamalardan bazılarını, özellikle Game Bar uygulamasından kullanılmaktadır. Bu uygulamayı devre dışı bırakırsanız, ilgili günlük öksüz kalacak ve ms-gaming yer paylaşımı görüntülenecektir.

Ms-Gaming Overlay Hatası Çözümü 2021

Ms-Gaming Yer Paylaşımı Hatası Nasıl Onarılır?

Ms-Gaming overlay hatası çözümü için bazı yöntemler vardır. Bunlar:

Oyun çubuğunu devre dışı bırakma,

Windows uygulamalarını yeniden yükleme,

Kayıt defteri düzenleyicisinde anahtar bağlantılarını devre dışı bırakma.

Oyun Çubuğunu Devre Dışı Bırakma

Windows 10 Ms-Gaming overlay hatası çözümü için en basit yöntem genellikle en iyisidir ve kesinlikle oyun pedini devre dışı bırakarak sorunları çözmeye başlamalısınız. Bu, tuş bağlamayı ortadan kaldıracak ve bu tuş kombinasyonunu başka amaçlar için kullanmanıza izin verecektir. Sadece aşağıdaki talimatları izleyin!

Windows 10 PC ayarlarını açmak için Windows + I tuş kombinasyonunu kullanın. Ayrıca, görev çubuğundaki arama çubuğunu kullanarak veya Başlat menüsünü açtıktan sonra düğmenin sağ üst kısmında bulunan dişli simgesine tıkladığınızda “Ayarlar” için arama gerçekleştirebilirsiniz.

Ayarlar uygulamasında Oyunlar alt girişini bir kez tıklayarak bulun ve açın.

“Oyun Paneli” sekmesine tıklayın ve “Oyun Kliplerini, Ekran Görüntülerini ve Oyun Paneli Gösterilerini Kaydet” seçeneğini bulun. Alttaki kaydırıcıyı “Kapalı” konumuna sürükleyin ve ayarlardan çıkın. Win + G tuş kombinasyonunu kullanırken aynı sorunlarla karşılaşıp karşılaşmadığınızı görün!

Windows Uygulamalarını Yeniden Yükleme

Ms gaming overlay hatası çözmü için bu yöntem, bir süre önce kaldırmış olabileceğiniz eksik Windows uygulamalarını değiştirecektir. Hata, Win + G tuş kombinasyonunun Windows’ta yüklü varsayılan Xbox uygulamasını kullanması nedeniyle oluşur. Çeşitli Windows yerleşik uygulamalarını kaldırmayı denediyseniz, o uygulamayı da kaldırmış olabilirsiniz ve bu tuş kombinasyonunu kullanırken Windows’un açacak hiçbir şeyi olmayabilir.

Yöntem birkaç dakika sürüyor, ancak sayısız kullanıcı için çalıştı! Windows Gezgini’ni açıp Bu PC’ye tıklayarak bilgisayarınızda bir sonraki konuma gidin: C: Kullanıcılar YOURUSERNAME AppData Local Packages. AppData klasörünü görmüyorsanız, gizli dosya ve klasörleri görmenizi sağlayan seçeneği etkinleştirmeniz gerekebilir. Dosya Gezgini menüsünde, Görünüm sekmesine tıklayın ve Göster/Gizle alanındaki Gizli Öğeler onay kutusunu işaretleyin. Dosya Gezgini gizli dosyaları göstermektedir ve sizler tekrar değiştirene kadar bu seçeneği hatırlayacaktır. Paketler klasöründeki tüm dosya ve klasörleri silin. Bazı dosyalar kullanımda oldukları için silinemeyeceğini belirten bir mesaj alırsanız, bunu yok sayabilirsiniz. Ayrıca, dosyaları ve klasörleri güvende tutmak için başka bir konuma kolayca taşıyabilirsiniz! Başlat menüsü düğmesine sağ tıkladığınızda içerik menüsünden Windows PowerShell’i (Yönetici) seçerek PowerShell yardımcı programını açın. Bu noktada PowerShell yerine komut satırını görürseniz, Başlat menüsünde veya yanındaki arama kutusunda da arayabilirsiniz. Bu sefer, çıkan ilk sonuca sağ tıkladığınızdan emin olmanız gerekir ve Yönetici olarak çalıştır’ı seçin. PowerShell konsolunda aşağıda gösterilen komutu yazın ve yazdıktan sonra Enter tuşuna bastığınızdan emin olun. Get-AppXPackage -AllUsers | Foreach {Add-AppxPackage -DisableDevelopmentMode -“$($_.InstallLocation)AppXManifest.xml”} kaydedin. Bu komutun işini yapmasına izin verin! Tüm uygulamaları yeniden yüklemek kısa sürer. “Bu ms-game yer paylaşımını açmak için yeni bir uygulamaya ihtiyacınız var” hata mesajının hala görünüp görünmediğini kontrol edin.

Kayıt Defteri Düzenleyicisinde Anahtar Bağlantılarını Devre Dışı Bırakma

Ms-gaming overlay hatası çözümü için yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa veya adımlardan biri başka bir hata mesajı verirse, sorunu her zaman kayıt defteri düzenleyicisinde çözebilirsiniz. Hızlı ve etkilidir, ancak bazı kullanıcılar sistem kararlılığı problemleri sebebiyle kayıt defteri değişiklikleri yapmaktan kaçınmaktadır. Ancak, aşağıda bulunan adımları dikkatli bir şekilde uygulandığı taktirde hiçbir şey ters gitmez ve sorun hemen çözülür!

Bir kayıt defteri anahtarını düzenlemek üzere olduğunuzdan, kayıt defterinizi güvenle yedekleyebilmeniz ve daha fazla sorun yaşamamanız için yayınladığımız bu makaleye başvurmanızı öneririz. Bununla birlikte, adımları dikkatli ve doğru bir şekilde izlerseniz her şey yolunda gidecektir.

Arama çubuğuna, Başlat menüsüne veya Windows + R tuş kombinasyonuna basarak erişilebilen Çalıştır iletişim kutu üzerine “regedit” yazılarak kayıt defteri düzenleyici penceresini açın. Kayıt defterinizdeki bir sonraki anahtara sol bölmeye giderek erişilebilir:

HKEY_CURRENT_USERSOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionGameDVR.

Bu tuşa tıklayın ve AppCaptureEnabled adlı bir giriş bulmaya çalışın. Eğer orada değilse, pencerenin sağ tarafına sağ tıklayarak ve Yeni -> DWORD (32-bit) Değeri’ni seçerek NoWinKeys adında yeni bir DWORD değeri girişi oluşturun. Üzerine sağ tıklayın ve içerik menüsünden Düzenle’yi seçin.

Düzenle penceresinde Değer Verisi bölümüne girerek değeri 0 olarak değiştirmeniz gerekir ve yaptığınız değişikliği uygulamanız gerekir. Tabanın ondalık basamağa ayarlandığından emin olun. Bu işlem sırasında görünebilecek herhangi bir güvenlik iletişim kutusunu onaylayın.

Ayrıca kayıt defterinde aşağıdaki konuma gidebilirsiniz.

HKEY_CURRENT_USERSystemGameConfigStore.

GameDVR_Enabled adlı bir DWORD girişi arayın. Mevcut değilse, oluşturmak için 3. adımdakiyle aynı adımları tekrarlayın. Üzerine sağ tıklayın ve Düzenle’yi seçin.

Düzenleme penceresinde, Değer Verisi altında, değeri 0 olarak değiştirmeniz gerekir ve yaptığınız değişikliği uygulayın.

Artık Başlat Menüsü -> Güç Düğmesi -> Yeniden Başlat’ı tıklayarak bilgisayarı manuel olarak yeniden başlatabilirsiniz ve problemin çözülüp çözülmediğini kontrol edebilirsiniz. Bu muhtemelen sorunu hemen çözecektir.

Eğer tüm bu adımlardan sonra Ms-gaming overlay hatasını çözememiş iseniz, bizlere yorumlar kısmından mail adresinizi bırakın. Gerekirse bizler Anydask aracılığı ile uzaktan bağlanıp sorunu çözmek için yardımcı olacağız.

Bir önceki yazımız olan Görev Çubuğu Küçültme (Windows 10 ve Tüm sürümler) başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.