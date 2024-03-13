Windows kayıt defteri temizleme nasıl yapılır? Günümüzde tüm bilgisayar kullanıcıları, cihazının en hızlı haliyle çalışmasını ister. Windows kayıt defteri temizleme bunu sağlamanın önemli adımlarından bir tanesidir. Böylece bilgisayarlar hem hızlı, hem de problemsiz bir şekilde kullanılabilir. Kayıt defteri her bilgisayarda,

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Gibi durumları saklar. Her cihazda özel ayarları bulunur; zira burası kullanıcıya göre şekillenir. İçerisinde işlem yapmanız mümkün olsa da, bunun öncesinde nerede, ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekir. Aksi durumda geri dönülemeyecek bazı sonuçları da olabilir.

Bu duruma kayıt defteri temizleme de dâhildir. Peki, bu işlem için ne yapmanız gerekir?

Kayıt Defteri Temizleme

Windows 10 kayıt defteri temizleme işlemi oldukça kolaydır. Birçok bilgisayar kullanıcısı, özellikle kayıt defteriyle uğraşmamak ister. Zira bilmediği bir şeyi düzenleyip, farklı ve anlamayacağı sorunlara neden olmak istemez. Bunda kayıt defterinin karmaşık gibi görülen yapısı da önemli bir etmendir.

Ancak görünüş her zaman aldatıcı olup, çoğu zaman pratik çözüm önerileri vardır. Eğer kayıt defteri temizleme Windows 10 yaparsanız, cihazınızı daha hızlı bir hale getirebilir, mevcut bazı sorunları da çözebilirsiniz. Bunun için aşağıdaki işlemleri yapmanız yeterlidir;

Windows kayıt defteri temizleme

Bilgisayarın sağ alt kısmındaki arama bölümüne regedit yazarak aratın. Dosya üzerine tıkladıktan sonra, ver butonunu seçin. Sistemi yedekleyebilmek için kayıt işlemini yapın. Ardından ekranındaki solundaki panelde HKEY_CURRENT_USER yazısına tıklayarak, aşağı doğru açılmasını sağlayın. Burada Software öğesini bularak tıklayın. Ardından CTRL ve F tuşlarına aynı anda basarak arama bölümünü açın. Temizlemek istediğiniz girdi ve dosyaları yazarak bulun. Tüm bu işlemler ardından tek yapmanız gereken sağ tıkla silme yapmadır. Ancak farklı bir işlem yapmışsanız ya da problem oluşmuşsa, endişelenmenize de gerek yoktur. Zira aldığınız yedeği saniyeler içerisinde geri yükleyebilirsiniz. Bunun için yine dosya üzerine tıklayarak, al adlı seçeneğe tıklamanız gerekir. Böylece işlemin en başında aldığınız çalışan yedeği geri yükleyerek, problemi çözebilirsiniz.

Başarılı bir işlem yapmanız durumunda sistemin eskiye oranla hızlandığını görebilirsiniz. Ayrıca kayıt defteri virüs temizleme için virüs ve kötü amaçlı yazılımlar ile önlem de alınabilir.

Kayıt Defteri Temizleme Programı

Kayıt defteri temizleme için birçok program bulunmaktadır. Her programın kendine göre artısı ve eksileri vardır. En iyi kayıt defteri temizleme programı önerilerimizde sizler için detaylı bir araştırma yaptık ve bu listeyi hazırladık.

En İyi Kayıt Defteri Temizleme Programları

Registry Life Glarysoft Registry Repair Argente Registry Cleaner Wise Care 365 Advanced SystemCare

Registry Life

Registry Life programı kayıt defteri temizleme, optimizasyonu, kayıt defterinin parçalanmasını azaltma gibi düzenleyici ve temizleme işlemlerini yaparak kullanıcılara büyük fayda sağlar.

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Glarysoft Registry Repair

Glarysoft Registry Repair programı, bilgisayarınızın performansını en üst düzeyde optimize ederek en güzel kullanıcı deneyimini yaşatır. Programı açtığınız zaman, otomatik olarak kayıt defteri tarama işlemi gerçekleşir. Tarama işlemi sonunda kayıt defterindeki sorunları bularak kolay bir şekilde silebilirsiniz.

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Argente Registry Cleaner

Argente Registry Cleaner programı windows 10 kayıt defteri temizleme programları arasında sizlere önereceğimiz en iyi programlardan biridir. Argente Registry Cleaner sayesinde kayıt defteri onarma işlemlerinizi yapabilirsiniz.

İndirme linki https://argenteutilities.com/en/downloads

Wise Care 365

Basit bir arayüze sahip olan Wise Care 365 en kullanışlı kayıt defteri temizleme programları arasında kendine yer bulmuştur. Hız ve performans konusunda tartışmasız favorimizdir.

Burdan indirebilirsiniz.

Advanced SystemCare

Advanced SystemCare programı, bilgisayarınızı temizler ve aynı zamanda optimize eder. Verilerinizi koruyarak en iyi kayıt defteri temizleme deneyimini sunar.

Buradan indirebilirsiniz.