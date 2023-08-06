iPhone 11 Ekran Görüntüsü Alma 2023

iPhone 11 ekran görüntüsü alma işlemi ile iPhone’un telefonunuzda kaydetmek istediğiniz görüntüleri veya sayfaları ekran görüntüsü olarak kaydedebilme imkanını elde edersiniz. iPhone 11 ekran görüntüsünün alınabilmesi için kullanıcılarına pek çok yöntem sunmuştur. iPhone 11 Apple’ın amiral gemilerinden birisidir ve sahip olduğu özellikleri sayesinde dikkat çeker.

İPhone 11 Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

iPhone 11 ekran görüntüsü alma işlemi için pek çok yöntem kullanılabilir. Bu yöntemlerin kullanılması ile bir iki saniye içerisinde ekran görüntüsü kolayca alınabilir. iPhone 11 marka telefonlarda ekran görüntüsü alabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

İPhone 11 Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 11’de ekran görüntüsü alabilmek için kullanılan ilk yöntem çift tıklama yöntemidir. Çift tıklama yöntemi ile ekran görüntüsü alabilmek için öncelikle ekran görüntüsünü almak istediğiniz sayfaya gitmeniz gerekir.

Ekran görüntüsü alacağınız sayfayı açtıktan sonra telefonun güç düğmesine ve artı tuşuna art arda basın

Güç düğmesine ve artı tuşuna basarak 2 saniye kadar basılı tuttuğunuzda bir flash sesi gelecek bu sayede de ekran görüntüsü alma işlemi tamamlanacaktır

Almış olduğunuz ekran görüntüleri fotoğraflar uygulaması içerisinde yer almaktadır.

İPhone 11 Arkaya Dokunarak Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 11’de ekran görüntüsü alabilmek için kullanılabilecek bir diğer yöntem ise arkaya dokunarak ekran görüntüsü alma yöntemidir. Arkaya dokunarak ekran görüntüsü alma özelliği iPhone 11 tarafından tam olarak desteklenmez. Ancak iOS 14 işletim sistemi ile birlikte arkaya dokunarak ekran görüntüsü alma imkanı kullanıcılara sunulmuştur. Arkaya dokunarak ekran görüntüsü alma işlemini gerçekleştirmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

Telefonunuzda yer alan ayarlar uygulamasına giriş yapın

Uygulama içerisinde yer alan erişebilirlik bölümüne gidin

Erişebilirlik sekmesi içerisinde yer alan back tap seçeneğine bularak tıklayın

Back tap seçeneğini açtığınızda karşınıza çift dokunarak veya üçlü dokunarak yazan iki seçenek çıkacaktır

Buradan üçlü dokunarak seçeneğini seçerek ekran görüntüsü yazan seçeneği seçin

Bu işlem sayesinde telefonunuzun arka kısmına dokunarak ekran görüntüsü almaya başlayabilirsiniz

Yukarıdaki adımların doğru şekilde uygulanması durumunda 1-2 saniye içerisinde ekran görüntüsü alabilmek mümkün olacaktır. Özellikle arkaya dokunarak ekran görüntüsü alma hem kolaylığı hem de pratikliği nedeniyle dikkat çekmektedir. Telefonunuzda gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra arkaya dokunarak kolay şekilde ekran görüntüsü alabilme imkanını elde edersiniz.

İPhone 11 Ekran Görüntüsü Alma Çift Tıklama

iPhone 11 ekran görüntüsü alma işlemi için pek çok yöntem uygulanabilir. iPhone kullanmaya yeni başlayan kişiler ekran görüntüsü alma işlemini gerçekleştirirken biraz zorlanabilirler. Ancak iPhone 11’de ekran görüntüsü almak ve alınan ekran görüntülerini kaydedilmesini sağlamak oldukça basittir. Ekran görüntüsünü almak için çift tıklama yönteminden faydalanabilmek için yukarıda ele alınan gerekli ayarları yapan kişiler saniyeler içerisinde ekran görüntüsü alabilme imkanı elde ederler. Arkaya dokunarak ekran görüntüsü almak istemeyen kişiler ise ses açma tuşuna ve artı düğmesine 2 saniye kadar basılı tuttuklarında kısa süre içerisinde ekran görüntüsü alabilirler. Alınan ekran görüntüleri saniyesinde telefonda yer alan fotoğraflar sekmesi içerisine kaydedilecektir. Bu sayede aradığınız ekran görüntülerini kolayca bulabilirsiniz.