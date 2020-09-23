iPhone Google Harita Arama Geçmişi Silme Yöntemleri

Tıpkı web tarayıcıları gibi, Google Haritalar da arama geçmişiniz için bir kayıt kaydeder ve Google Haritalar’ı her açtığınızda konumu yazmanız gerekmediğinden oldukça kullanışlıdır. Ancak, konumu ifşa etmek istemediğiniz zamanlar vardır, başkalarının Google Haritalar’da ne aradığınızı bilmesini istemezsiniz, bu genellikle paylaşılan bir cihazda olur. Bu nedenle, gizlilik konusunda endişeleriniz varsa, arama geçmişini kaldırmak idealdir. iOS / iPadOS kullanıcısıysanız, iPhone’lar ve iPad’ler için Google harita arama geçmişi silme işlemini şu şekilde temizleyebilirsiniz. İşte Google harita arama geçmişi silme yöntemi;

Google Haritalar’da Arama Geçmişi Nasıl Temizlenir?

Google Haritalar’ın en son sürümünü App Store’dan yüklediğinizden ve Google hesabınıza giriş yaptığınızdan emin olun.

iPhone veya iPad’inizde Google Haritalar’ı başlatın.

Arama çubuğunun sağ üst köşesindeki Google profil simgenize dokunun.

Google Haritalar ayarlar menünüze gitmek için sonraki ekranda Ayarlar’a dokunun.

Aşağıya kaydırın ve Hesap Ayarları altındaki Haritalar geçmişine dokunun. Bu, uygulama içinde bir Haritalar Etkinliği sayfası açacaktır.

Şimdi, arama çubuğunun hemen yanındaki köşedeki üç noktaya dokunun ve açılır menüden Etkinliği sil seçeneğini seçin.

Harita arama geçmişinizin son bir saatten, son günden veya tüm zamanlardan silineceği süreyi seçin. Geçmişi temizlemek için özel bir aralık da seçebilirsiniz. Tüm arama geçmişini temizlemek için Tüm zamanlar’ı seçin.

Taşımayı onaylamak için alttaki Sil üzerine dokunun. Google Haritalar arama geçmişi başarıyla silindi.

Ayrıca, bundan en iyi şekilde yararlanmak için Google Haritalar ipucuna ve püf noktalarına göz atın. Bunun gibi daha fazla ipucu ve püf noktası mı istiyorsunuz? Daha harika şeyler burada bulunabilir – akıllı telefonlar ve uygulama eğitimleri, ipuçları, püf noktaları ve gizli özellikler. En son teknoloji haberleri, akıllı telefonlar hakkında güncellemeler almak için bizi sosyal medya profillerimizde takip edin.