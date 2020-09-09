iPhone HDR Modu Nasıl Kullanılır?

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iPhone HDR fotoğraflar sağlayabilir, bir HDR fotoğraf daha iyi renk ve ışık üretir ve bu da sonunda görüntü kalitesini artırır. iPhone’unuz gerektiğinde otomatik olarak HDR fotoğrafları çeker, ancak her fotoğraf için değil. Otomatik bir özellik olarak değil, her fotoğraf çektiğinizde manuel bir iPhone HDR seçeneği isteyenler var. Bu hızlı bir çözümle mümkündür, okumaya devam edin.
iPhone’un kamerası üzerinde biraz daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler veya bir HDR seçeneğiyle manuel kontrollere sahip olmak isteyenler için, tüm fotoğraflar için HDR seçeneğini zorlamak ve otomatik iPhone HDR özelliğini devre dışı bırakmak için ince ayar yapılabilen Kamera ayarlarına sahipsiniz.
Kamera uygulamasını normal şekilde kullandığınızda, fotoğraf modunu HDR olarak değiştirmek için herhangi bir seçenek açmak veya kapatmak için seçenek göreceksiniz. Ancak bunu yapmanın bir yolu var, işte iPhone veya iPad’inizde manuel HDR seçeneğini açmak için tam olarak yapmanız gerekenler.
Burada olan şey, HDR’de bir fotoğraf çektiğinizde, kamera normal fotoğrafın bir kopyasını saklar, böylece bunu HDR fotoğrafla karşılaştırabilirsiniz. Varsayılan Fotoğraflar uygulamasında görüntülediğinizde, HDR’de çekilen fotoğrafın HDR simgesine sahip olacağını fark edeceksiniz. Kamera ayarlarında “Normal Fotoğrafı Koru” seçeneğini etkinleştirdiğiniz için, aynı resmi HDR olmadan görüntülemek için sağa kaydırabilirsiniz.