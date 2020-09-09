iPhone HDR Modu Nasıl Kullanılır?

iPhone HDR fotoğraflar sağlayabilir, bir HDR fotoğraf daha iyi renk ve ışık üretir ve bu da sonunda görüntü kalitesini artırır. iPhone’unuz gerektiğinde otomatik olarak HDR fotoğrafları çeker, ancak her fotoğraf için değil. Otomatik bir özellik olarak değil, her fotoğraf çektiğinizde manuel bir iPhone HDR seçeneği isteyenler var. Bu hızlı bir çözümle mümkündür, okumaya devam edin.

iPhone’un kamerası üzerinde biraz daha fazla kontrol sahibi olmak isteyenler veya bir HDR seçeneğiyle manuel kontrollere sahip olmak isteyenler için, tüm fotoğraflar için HDR seçeneğini zorlamak ve otomatik iPhone HDR özelliğini devre dışı bırakmak için ince ayar yapılabilen Kamera ayarlarına sahipsiniz.

iPhone / iPad Üzerindeki Kamerada Manuel HDR Modunu Açın

Kamera uygulamasını normal şekilde kullandığınızda, fotoğraf modunu HDR olarak değiştirmek için herhangi bir seçenek açmak veya kapatmak için seçenek göreceksiniz. Ancak bunu yapmanın bir yolu var, işte iPhone veya iPad’inizde manuel HDR seçeneğini açmak için tam olarak yapmanız gerekenler.

iPhone veya iPad’inizde Ayarlar’a gidin ve Kamera ayarlarını görmek için aşağıya kaydırın. Üzerine dokunun.

Kamera ayarlarına girdikten sonra, HDR bölümüne gidin ve Otomatik HDR seçeneğini kapatın ve Normal Fotoğrafı Koru seçeneğini etkin olarak ayarlayın. Bu, HDR fotoğrafı normal fotoğrafla karşılaştırmanıza olanak tanır, böylece HDR’nin fotoğrafçılık için ne kadar yararlı olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz.

Şimdi, iPhone veya iPad’inizde kamera uygulamasını başlatın ve üstte bir HDR seçeneği göreceksiniz. HDR seçeneğine dokunduğunuzda, Kamera uygulamasının hala HDR özelliğini otomatik olarak etkinleştirecek şekilde ayarlandığını göreceksiniz, hadi manuel olarak değiştirelim.

HDR seçeneğini manuel olarak etkinleştirmek ve normalde yaptığınız gibi fotoğrafları çekmek için HDR altında Açık’a dokunun, fotoğraf modunda normal bir fotoğraf çekin.

Burada olan şey, HDR’de bir fotoğraf çektiğinizde, kamera normal fotoğrafın bir kopyasını saklar, böylece bunu HDR fotoğrafla karşılaştırabilirsiniz. Varsayılan Fotoğraflar uygulamasında görüntülediğinizde, HDR’de çekilen fotoğrafın HDR simgesine sahip olacağını fark edeceksiniz. Kamera ayarlarında “Normal Fotoğrafı Koru” seçeneğini etkinleştirdiğiniz için, aynı resmi HDR olmadan görüntülemek için sağa kaydırabilirsiniz.