iPhone 7 Wifi Sorunu Çözümü | CitrusMobil - Teknofeed.COM

Apple tarafından üretilen iPhone modelleri, ülkemizde de en çok tercih edilen telefon modeli. Özellikle hem uygun fiyatıyla hem de üst düzey performansıyla iPhone 7 modelleri çok kullanılıyor. Ancak iPhone 7’lerdeki wifi sorunu nedeniyle pek çok kullanıcı bu modelden şikayetçi. Cihazın ana kartı üzerinde bulunan wifi entegresinin oldukça kolay hasar görebilmesinden kaynaklı oluşan bu problem neticesinde iPhone 7 kullanıcıları herhangi bir wifi araması yapamıyor ve çevredeki wifi ağlarına bağlanamıyorlar. Aynı entegre parça bluetooth kontrolünü de sağladı için bu parçanın hasar görmesi sonrasında bluetooth bağlantılarını da gerçekleştiremeyebilirsiniz. Bu yüzden cihazınızın hem bluetooth bağlantılarında hem de wifi bağlantılarında problem yaşanıyorsa muhtemelen cihazınızdaki bu entegre hasar görmüştür.

iPhone 7 WiFi Sorunu Niçin Ortaya Çıkıyor?

iPhone 7 wifi sorunu çeşitli nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Ancak servisimize bu şikayetten dolayı gelen iPhone 7 modellerinde genellikle wifi entegre parçası hasar görmüş oluyor. Bu parça oldukça kolay hasar görebildiği için bu problem oldukça yaygın olarak yaşanıyor. Problem, iPhone 7 model cihazın düşmesi veya sert bir darbe almasının sonrasında gerçekleşiyor. Ancak bu parçanın tam anlamıyla ana karttan ayrılması zaman alabildiği için darbe sonrasında haftalar, belki de aylar sonra wifi sorunu cereyan edebilir. Bu sorunun çözümü, kesinlikle basit değildir ve profesyonel eller tarafından yapılması gereklidir. Çünkü buna benzer bir sorun, iPhone modellerinde yazılımsal hatalardan dolayı da görülebilmektedir. Bu yüzden herhangi bir parçayı değiştirmeden veya yazılım güncellemeden önce problemin kaynağı net belirlenmeli ve işlemler bunun akabinde yapılmalıdır.

iPhone 7 WiFi Sorunu Nasıl Çözülür?

iPhone 7 wifi sorunu çözümü için çeşitli yollar mevcuttur. iPhone 7 wifi entegresi tamiri için mecburen bu parçanın yenisiyle değiştirilmesi gerekir. Çünkü parça hasar aldıysa tamir edilemez duruma gelir. Bu yüzden de bu parçanın tamiri mümkün olmadığı için yeni wifi entegresi cihaza monte edilir. Bu işlemin ardından cihazınızın wifi özelliği sorunsuz olarak çalışacaktır. Eğer ki problem yazılımsal kaynaklı ise cihazınızın yazılım güncellemeleri yapıldıktan sonra sorunsuz olarak wifi ve bluetooth kullanabilirsiniz.

Cihazın tamiri kesinlikle amatör kişiler tarafından yapılmamalıdır. Çünkü parça ana kart üzerinde bulunduğu için sökülmesi esnasında ana karta zarar verilebilir. Bu tür bir durum da oldukça yüksek tamir maliyetlerine yol açabilir. Bu yüzden cihazınızda bu tür bir wifi problemi varsa servisimize getirebilir, servisimizden uygun fiyata profesyonel destek alabilirsiniz. Cihazınız servisimize ulaştıktan sonra gerekli kontroller yapılır ve arızanın kaynağı tam olarak belirlenir. Ardından arıza en kısa süre içerisinde çözülür ve cihazınız size teslim edilir. Genelde iPhone 7 wifi sorunu nedeniyle servisimize teslim edilen cihazlar gün içerisinde geri teslim edilir. Bu sorunun çözülüş süresi ortalama 2-3 saattir. Cihazınızı bizden teslim ettikten sonra aynı parça üzerinde 6 ay içerisinde bir problem yaşanırsa, kullanıcı hatası olmadığı durumlarda cihazınız ücretsiz olarak tamir edilir.

iPhone 7 WiFi Tamiri Ücretleri

iPhone 7 wifi sorunu tamir ücretleri, yapılan işlemlere göre değişiklik gösterir. Özellikle wifi entegre parçasının arızasında farklı parçalar da hasar görebileceği için daha yüksek ücret ödeyebilirsiniz. Ancak yazılım bazlı problemlerde herhangi bir parça maliyeti olmadığı için sadece işçilik ücreti ödersiniz. Dolayısıyla cihaz önce servis tarafından incelenmeli, ardından fiyat belirlenmelidir. Ayrıca diğer tüm iPhone modelleri için de tamir hizmetimiz vardır. Her türlü iPhone modelleri ile arızaları ve problemleri en kısa süre içerisinde en uygun fiyata servisimizde çözebilirsiniz.