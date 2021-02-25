iPhone iMessage Oyunlar Nasıl Oynanır?

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iPhone iMessage Oyunlar Nasıl Oynanır?

ECE
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iPhone iMessage Oyunlar Nasıl Oynanır?
Okunuyor iPhone iMessage Oyunlar Nasıl Oynanır?

iPhone ve iPad’deki Mesajlar uygulaması, normalde normal kısa mesajlar ve iMessage gönderip alırken beklediğiniz şeye ek olarak, doğrudan uygulamanın içinde oyun oynamanıza olanak tanır. iMessage üzerinden satranç, dama, savaş gemisi, dart, mini golf gibi oyunlar oynamak size eğlenceli geliyor mu? O halde nasıl çalıştığını öğrenmek için okumaya devam edin!

iMessage

iPhone ve iPad iMessage Oyunlar Nasıl Oynanır?

App Store’dan yükleyebileceğiniz birkaç oyun vardır. Oyunu oynamak için nasıl kullanabileceğinizi göstereceğiz.

  1. Apple App Store’dan iPhone veya iPad’inize GamePigeon yükleyin.
  2. Ardından, cihazınızdaki Mesajlar uygulamasında bir görüşme açın. GamePigeon simgesini, klavyenin hemen üzerindeki iMessage uygulama çekmecesinde göreceksiniz. Üzerine dokunun.
  3. Şimdi, oynayabileceğiniz tüm farklı iki oyunculu gündelik oyunların tablo görünümünü göreceksiniz. Bunlardan herhangi birini seçin.
  4. Bu bir önizleme açacak ve seçtiğiniz iki oyunculu oyuna davet edilecektir. Bu oyun davetini, aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi “ok” simgesine dokunarak iMessage kişinize gönderebilirsiniz.
  5. Şimdi, oyunu iPhone veya iPad’inizde açmak için gönderdiğiniz davet mesajına dokunun.
  6. Bu, oyunu başlatsa da, alıcı gönderdiğiniz mesaja dokunana kadar oyunu gerçekten oynamaya başlayamazsınız. GamePigeon yüklü değilse, App Store’dan yüklemeleri istenecektir.

Bu kadar! Artık iPhone ve iPad’deki Mesajlar uygulamasında oyun oynamayı öğrendiniz. GamePigeon’da Satranç, Basketbol, Tanklar ve daha fazlası dahil olmak üzere seçebileceğiniz toplam 23 oyun var. Ayrıca iMessage üzerinden oyun oynamak için her zaman GamePigeon’a başvurmak zorunda değilsiniz. App Store’da Rock Paper Scissors, Ladders & Snakes, Tic Tac Toe, vb. gibi birçok seçenek mevcuttur.

Bir önceki yazımız olan iPhone Klavye Sorunu Çözümü başlıklı makalemizde iphone klavye çalışmıyor, iphone klavye sorunu ve iphone klavye sorunu çözümü hakkında bilgiler verilmektedir.

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