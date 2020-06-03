İPhone'u iCloud'a Yedekleme Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

iPhone'unuzda yer alan fotoğraf ve videoları kaybetmek istemiyor musunuz? O zaman önlemlerinizi alın..

Telefonunuzda yer alan fotoğrafları, videoları, kişileri ve dosyalarınızı kaybetmekten daha kötü bir şey yoktur. Ancak bunu önlemek oldukça kolaydır. Çünkü bulut hizmetleri, kullanıcıların değerli verilerini cihazlarından ücretsiz olarak veya düşük bir aylık maliyetle yedeklemelerine izin verir. İşte iPhone’u iCloud’a yedekleme ile artık bilgisayara ihtiyaç duymadan dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

İCloud Nasıl Kurulur?

Öncelikle cihazınızın WiFi’ye bağlı olduğundan emin olun.

Ayarlar> [adınız]> iCloud’a gidin.

İCloud Yedekleme’ye dokunun.

Şimdi Yedekle’ye dokunun ve yedekleme işlemi tamamlanana kadar WiFi’ye bağlı olduğunuzdan emin olun.

Artık her şey buluta aktarıldığına göre (giriş bilgilerinizle bir masaüstü, tablet veya telefondan iCloud’a erişebilirsiniz), rahatlayabilirsiniz.

Otomatik iPhone’u iCloud Yedekleme Ayarlama

iPhone, cihazınızı otomatik olarak belirli aralıklarla yedeklemenize imkan veriyor. iPhone’u iCloud’a yedekleme için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.

Ayarlar> [adınız]> iCloud> iCloud Yedekleme’ye gidin ve yedeklemelerin açık olduğundan emin olun.

Artık telefonunuz her gün dosyalarınızı otomatik olarak yedeklemelidir.

iCloud Depolama Alanı Yükseltme

İCloud’un 5 GB’lık ücretsiz verisi sizin için çok azsa, aylık 50 GB: 6,49 TL, 200 GB: 19,99 TL, 2 TB: 64,99 TL ile yükseltme yapabilirsiniz.

Bunun için;

Ayarlar menüsünü açın> [adınız]> iCloud> Depolama Alanını Yönet veya iCloud Depolama Alanı’na gidin.

Daha Fazla Depolama Alanı Satın Al veya Depolama Planını Değiştir’i seçin.

Size en uygun planı seçin (200 GB çoğu insan için iyi bir seçimdir).

Satın al’a dokunun ve ekrandaki talimatları izleyin.

(Güncel iCloud fiyatlandırmaları)