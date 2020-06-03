İPhone'u iCloud'a Yedekleme Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM

Telefonunuzda yer alan fotoğrafları, videoları, kişileri ve dosyalarınızı kaybetmekten daha kötü bir şey yoktur. Ancak bunu önlemek oldukça kolaydır. Çünkü bulut hizmetleri, kullanıcıların değerli verilerini cihazlarından ücretsiz olarak veya düşük bir aylık maliyetle yedeklemelerine izin verir. İşte iPhone’u iCloud’a yedekleme ile artık bilgisayara ihtiyaç duymadan dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.
Öncelikle cihazınızın WiFi’ye bağlı olduğundan emin olun.
Artık her şey buluta aktarıldığına göre (giriş bilgilerinizle bir masaüstü, tablet veya telefondan iCloud’a erişebilirsiniz), rahatlayabilirsiniz.
iPhone, cihazınızı otomatik olarak belirli aralıklarla yedeklemenize imkan veriyor. iPhone’u iCloud’a yedekleme için aşağıdaki yöntemleri izleyebilirsiniz.
İCloud’un 5 GB’lık ücretsiz verisi sizin için çok azsa, aylık 50 GB: 6,49 TL, 200 GB: 19,99 TL, 2 TB: 64,99 TL ile yükseltme yapabilirsiniz.
Bunun için;
(Güncel iCloud fiyatlandırmaları)