İşletmeniz İçin En İyi SEO Hizmeti

Kurumsal ya da bireysel fark etmeksizin web siteniz için en iyi SEO hizmeti şüphesiz ki HTekin kurucusu Hüseyin Tekin tarafından verilmektedir. 10 yılı aşkın süredir işini büyük bir özveriyle yaparken, müşterilerine istedikleri ve hak ettikleri hizmetin en iyisini vermektedir. Başarılarını işini sevmesinden ve saygı duyarak yapmasından aldığı bilinmektedir. Bilgi birikimi ve iş tecrübesiyle müşteri memnuniyetine odaklı çalışmalar düzenlemektedir. Üstelik yalnızca size web site hizmeti sunmakla kalmayıp, tüm bilgi ve birikimlerini en ince detaylarına kadar sizinle paylaşmaktadır.

Yalnızca bulunduğu şehirde değil, Türkiye’nin her yerinde istediğiniz hizmeti tek tıkla Hüseyin Tekin ile alabilmeniz mümkündür. SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) hizmetini en iyi şekilde alabilmek için web sitemizi detaylı bir şekilde incelemeniz yeterli olacaktır. Merak edenler için SEO’nun açılımı “Search Engine Optimization” olarak bilinmektedir. Son derece profesyonel ve işinde en iyi ekip ile çalışma sağlanmaktadır. Öncelikle sizi dinleyerek isteklerinizi en ince ayrıntısına kadar not alıyor ve sizin hayalini kurduğunuz web sitesini tasarlayarak size sunuyoruz. Dilerseniz SEO hizmeti neleri kapsıyor birlikte inceleyelim.

SEO Hizmeti Kaç Aşamadan Oluşur?

2 aşamadan oluşan SEO hizmeti site içi optimizasyonu ve site dışı optimizasyonu olmak üzere ayrışmaktadır. Lakin elbetteki yalnızca bunlarla bitmiyor. Bizde sizin için çok daha detaylı bir şekilde SEO hizmeti vermekteyiz. Bunların arasında içerik analizi, rakip analizi, anahtar kelime analizi, site içi optimizasyonu, site dışı optimizasyonu, backlink çalışması, teklif ve rapor ve danışmanlık gibi birçok hizmeti tarafınıza sunmaktayız.

Site İçi Optimizasyonu

Web siteniz için en önemli konulardan biri olan site içi optimizasyonu SEO hizmeti için oldukça önemlidir. Sizin için en iyisini düşünerek hareket ettiğimiz işimizde sizlerin memnuniyeti için çalışmaktayız. Önceliğimiz her zaman müşteri memnuniyeti olmaktadır.

Üretilen içeriğin tamamının SEO kriterlerine uygun şekilde yapılması ve tasarlanması sağlamaktayız. Başlıkları, görselleri, meta açıklamaları gibi birçok konuda SEO kriterleri uygulanmaktadır.

En çok aratılan anahtar kelimeleri analiz ederek uygun cümle içerisinde kullanırız. Üstelik rakip analizleri de yaparak rakipleriniz hakkında detaylı bilgiler ediniriz.

Site içerisindeki en önemli detaylardan bir tanesi site hızı olmaktadır. Kimse yavaş bir sitede gezinmek istemeyeceği için sitenizin hızını artırarak ve hatalar tespit edilerek düzenlemeleri yapılmaktadır.

Site Dışı Optimizasyon

Web siteniz için bir diğer önemli konulardan biri ise site dışı optimizasyonu olmaktadır. Site dışı optimizasyonu da yine SEO hizmeti için oldukça önemlidir. Başarışı bir web site için site içi ve dışı optimizasyonlarına muhakkak dikkat edilmelidir.

Semrush, Ahrefs ve Neil Palet gibi SEO araçlarını kullanarak rakip sitelerin backlinklerini tespiti ederiz.

Kaliteli ve son derece başarılı web siteleri ile iletişim kurulur ve işbirliği için backlink bağlantısı ya da banner reklamları yapılır.

Sosyal medyanın gücünü son derece profesyonel bir şekilde kullanarak, reklam verilmektedir. Facebook, Instagram, Linkedin gibi birçok sosyal medya aracılığı ile site dışı optimizasyon çalışmalarına ciddi anlamda katkı sağlamaktayız.

Sonuç