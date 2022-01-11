İstanbul SEO Danışmanlığı Markanızı Nasıl Büyütür?

İnternet pazarlamacılığının her geçen gün daha da geliştiği günümüz ortamında bir web

sitesi oluşturarak ürün veya hizmet pazarlaması yapmak daha zordur. Web sitenizin hem iç

hem de dış verileri göz önünde bulundurularak dijital pazarlamanın şartlarına uygun

şekilde çalıştırılması oldukça değerlidir. Bu noktada SEO çalışmalarının devreye girdiğini

söyleyebiliriz. Tamamen organik büyümeyi hedefleyen SEO hizmetinde sürece bağlı ve

planlamalar ile çalışılması halinde eşsiz sonuçlar almanız kaçınılmazdır.



Türkiye’nin hemen her noktasında profesyonel bir SEO hizmeti sunan egegen,

müşterilerine İstanbul bazlı çalışmaları ile de destek vermektedir. İstanbul SEO

danışmanlığı hizmetinde markanızı İstanbul bazlı sorgularda rakiplerinizden daha üst

sıralara taşıyabilirsiniz. Kurumsal düzeyde SEO hizmeti ile egegen sizleri en hızlı şekilde

sonuçlara ulaştırmaktadır. İstanbul’un yanı sıra Türkiye’nin İzmir, Manisa, Bursa, Ankara ve

Kocaeli gibi birçok ilinde de lokasyon bazlı çalışmalar ile web sitenizin performansını kalıcı

olarak arttırabilir ve bu sayede müşterilerinize daha rahat şekilde ulaşabilirsiniz.



Arama Motoru Optimizasyonu Nedir?

İstanbul SEO Danışmanlığı

Arama motoru optimizasyonu olarak da bilinen SEO, Google başta olmak üzere internet

ortamındaki önemli tarayıcılarda web sitenizi rakiplerinize göre daha ön plana çıkarmanızı

sağlamaktadır. Profesyonel bir SEO süreci ile potansiyel müşterilerinize rakip sitelerden

daha hızlı ve daha kolay şekilde ulaşmanız mümkündür. İçerisinde birçok farklı metrik

barındıran SEO organik olarak web sitenizin kalitesini, trafiğini ve bilinirliğini arttırmayı

hedeflemektedir. Arama motorlarında üst sıralarda yer alan sayfaların daha fazla tıklanma

potansiyeline sahip olduğunu biliyoruz.



Kelime bazlı çalışmalar ile SEO çalışmalara web sitenize daha fazla kullanıcı girişine imkan

sağlayarak sunduğunuz ürün veya hizmeti tamamen organik şekilde pazarlamanıza

yardımcı olmaktadır. Yetkin ve sonuç odaklı SEO hizmeti sayesinde siz de markanızı

genişleterek potansiyel müşterilerinize daha kolay şekilde ulaşabilirsiniz. Bu amaçla

profesyonel SEO hizmetini uzun yıllardır sürdüren egegen’den destek alabilirsiniz. Dijital

pazarlamanın kademe kademe hayatımıza girdiği şu günlerde web sitenizi organik olarak

üst sıralara çıkarmak en büyük önceliğiniz olmalıdır!



İstanbul SEO Danışmanlığında Büyüme Garantisi Var Mı?

İstanbul SEO hizmetinde asıl hedef markanızın tarayıcılar ve kullanıcılar tarafından daha

etkin şekilde ziyaret edilmesini sağlamaktır. Bu sayede markanızın bilirliği daha kolay

şekilde artarak potansiyel müşterilerinize ulaşmanız sağlanmaktadır. Düzenli ve noktasal

çalışmalar üzerine kurulu bir SEO stratejisi ile kısa sürede son derece kaliteli performanslar

almanız mümkündür. Ancak aldığınız SEO hizmetinde önceliğiniz web sitenizin kullanıcı

performansına en uygun şekilde iyileştirilmesi ve organik olarak trafik getirisi sağlamasıdır.



Dijital pazarlama sürecinin her alanına hakim olan egegen, SEO danışmanlığında sizlere en

iyi sonucu verebilmek adına sektörel tecrübesini ve dinamik ekibini kullanmaktadır. Web

sitenizde organik değişimler yakalamak ve sonuç odaklı çalışmalar ile internet ortamındaki

müşterilerinize ulaşmak adına profesyonel SEO danışmanlığı hizmeti alabilirsiniz.

egegen’in İstanbul SEO danışmanlığı hizmeti sizlere kalıcı başarılar ve üstün marka

bilinirliği sunmaktadır.

İstanbul SEO Hizmeti



İstanbul SEO Hizmetinde Süreç Nasıl İlerler?

SEO çalışmaları içerisinde birçok metrik bulunmaktadır. Metriklerin gözden kaçırılmayacak

şekilde işlenmesi ve sonuç odaklı olarak çalışılması SEO hizmetinin daha performanslı

olmasına imkan sağlamaktadır.



İstanbul SEO hizmetinde süreç web sitenizin kullanıcı deneyimi açısından test edilmesi ile

başlamaktadır. Bu testin amacı web sitenizde SEO sürecine tehdit olabilecek hataların

görüntülenmesi ve sitenizin Google benzeri tarayıcılarda hangi konumda olduğunun

belirlenmesidir. Web sitenizin kontrollerini sağladıktan sonra sunduğunuz ürün veya

hizmete özel olarak rakiplerinizin tespit edilmesi ve web sitelerinin yakın planda

incelenmesi son derece önemlidir.



İnternet ortamındaki rekabet içerisinde kimlerle yarıştığınızı ve rakiplerinizin sizlerden farklı

olarak potansiyel müşterilerinize ne vaad ettiğini rakip analizleri ile kolayca anlayabilirsiniz.

Bu işlemden sonra artık SEO çalışmalarının tümüne hazır olduğunuzu söyleyebiliriz.

İstanbulda SEO hizmetinde sürecin devamı ise şu şekildedir;

Teknik Kontrollerin Tamamlanması: Siteniz içerisindeki tüm sayfaların etkin olarak

denetlendiği bu çalışmalar bütününde Google tarafından değer verilen tüm şartları

yakından inceleyebilirsiniz. Web sitenizin hızı, mobil uyumluluğu, HTTPS’in kullanımı, site

haritasının oluşturulması ve Canonical URL kullanımı gibi birçok durumu kontrol altına

alabilirsiniz.



Anahtar Kelimelerin Belirlenmesi: Web siteniz içerisinde sunmayı planladığınız ürün veya

hizmetin kullanıcıların arama eğilimlerine göre en iyi anahtar kelimelerle tarayıcılarda ön

plana çıkarılmasını hedeflemektedir. Site içerisinde hangi anahtar kelimelerinizde trafik

yoğunluğunun olduğunu belirleyerek bu anahtar kelimelere yoğunlaşabilir aynı zamanda

potansiyel kelimeler üzerine de çalışmalar yapabilirsiniz.



İlgili İçeriklerin Oluşturulması: Siteniz için belirlenen uygun anahtar kelimelerin de

kullanılarak kullanıcı deneyimine en uygun ve özgün içeriklerin oluşturulması Google’ın

gözünde oldukça değerlidir. Aynı zamanda içeriklerde meta alanlarının düzenlenmesi,

başlık hiyerarşisinin oluşturulması, anahtar kelimelerin doğru kullanımı ve dahili bağlatılara

yer verilmesi de trafik almanıza yardımcı olan belirli koşullardır.



Link Planlaması ile Marka Tanıtımı: SEO hem site içi hem de site dışı çalışmalardan

oluşmaktadır. Site içerisinde içerikler de dahil tüm düzeni kurduktan sonra markanızı daha

etkin şekilde tanıtmak adına site dışı çalışmalara başlanmaktadır. Link inşası ile birlikte

markanızın diğer web sitelerinde de görünümüne yer verebilirsiniz. Marka tanıtımının

tamamlanması ve sürecin sürekli hale gelmesinden itibaren SEO sonuçlarını takip ederek

stratejiler yakından incelenmektedir.



Daha fazla bilgi için; https://egegen.com/seo/istanbul-seo