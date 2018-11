Jessica Biel’in Başrol Oynadığı The Sinner Dizisi İncelemesi

Gerilim ve gizem konusunda büyük bir ilgi çeken ve bir çırpıcı sezonu bitirilen The Sinner dizisine yakından bakış attık. İşte detaylar...

2017 Eylül ayında hayatımıza giren ve konu bakımından da oldukça dikkat çekmeyi başarmış olan Sinner dizisi korku ve gerilim kategorilerinde kişilerin beğenisini toplamayı başarmıştır. Kadrosunda Jessica Biel gibi önemli bir kadın oyuncunun başrolünü alması ile birlikte dizi daha çok ilgi çekmeyi başarmaktadır.

The Sinner Dizisinin Konusu

Dizinin genel konusu tamamen psikolojik bir savaşı ve gerilim dozu yüksek olayları ele almaktadır. Şöyle ki, Cora Bender yani başrolümüz, ailesi ile birlikte keyifli bir yaz günü piknik yapmak için göl kenarına gitmek istemektedir. Her ne kadar standart ve her ailenin yapabileceği bir şey olsa da bu aile için durum biraz daha farklı bir hal alacaktır. Kocası ve çocuğu ile birlikte keyifli bir piknik dakikaları geçirmekte iken akşam olup eve gitme düşünceleri olan ailenin gidişatı hiçte o şekilde olmayacaktır.

Bender ailesi akşam saatlerine doğru daha farklı olan bir olay ile karşı karşıya gelecek ve uzun bir süre bu olayın etkisinde kalacaklar. Bu olay ise oldukça farklıdır. Ölmeyi kafasına koyan hayattan zevk almayan Cora Bender bir adam öldürmüştür. Ancak neden olduğu ise büyük bir sır ve gizemin içerisinde saklıdır. Bir adamı bıçaklaması ise insanların tüylerini ürpertecek derecededir. Her ne kadar bir tanık olmasa da psikolojik sorunlar yaşamaya başlayan Cora Bender suçunu itiraf edecektir. Bu durum ise mahkeme için oldukça kolaydır. İtiraf alınır, dosya kapatılır ve kişi hapse atılır. Ancak bu durumdan şüphelenen bir baş komiser de vardır.

Bu komiser bir kadının defalarca gırtlak bıçaklamasına hiç de normal bakmamış ve bu olayın kapatılmaması için ise büyük bir çaba sarf etmiştir. Bu baş komiser ise Rudolf Grovian ise Bill Pullman’ın hayat verdiği oldukça dikkat çeken bir karakterdir. Bu bakımdan da kişiler oldukça akıcı bir şekilde konuya adapte olmaktadır. Bu baş komiser ise gizli saklı kadının hayatını araştırmakta ve cinayetin işlendiği yere ise gitmektedir. Çünkü bunun arkasında büyük bir gizem olduğunu düşünen baş komiser Rudolf Grovian pek de yanılmayacaktır. Her geçen gün yeni ve büyük bir sır ile karşı karşıya gelen baş komiser keder ve yalnızlığın da gün yüzüne çıkmasını sağlayacaktır. Ama neden? Ailesi ve çocukları ile birlikte olan bu kadın neden büyük bir kedere ve yalnızlığa bürünmüştür, neden ölmek üzere iken başkasını öldürmüştür? Bunlar ise en büyük sır olarak karşımıza çıkacaktır.

Bir kitap uyarlaması olan aynı zamanda da Ocean Films tarafından yapımcılığı üstlenilen The Sinner dizisi korku- gerilim- polisiye türünde başarılı bir yapıt olarak pek çok ülkede de ses getirmeyi başarmıştır. Buna ek olarak deneme bölümü olan Derek Simonds (When We Rise) bölümü ile iyi bir etki yakalamaları da dizinin daha iyi bir şekilde devam etmesine ve kitaba sağdık kalınmasına da olanak sağlamıştır.

The Sinner Resmi Fragmanı

The Sinner dizisinin 2. sezonu ilk önümüzde sene yayında olması planlanıyor.

The Sinner 2. Sezon Tanıtımı