KotOR filmi söylentileri ortaya çıktı

Lucasfilm, 2003 yılında piyasaya çıktığından bu yana hem Star Wars hayranları hem de RPG severler tarafından en başarılı oyunlardan biri olarak görülen Star Wars: Knights of the Old Republic oyununa dayanan bir film için hazırlanıyor olabilir. BuzzFeed’e göre, Lucasfilm; Shutter Island ve Alita: Battle Angel’ın senaryolarını yazan ve Netflix’in popüler dizisi Altered Carbon’un yaratıcısı Laeta Kalogridis’i görevlendirdi. Kalogridis, aynı zamanda -şimdilik- gelmiş geçmiş en yüksek hasılat yapan film olan Avatar’ın da yapımcısı olarak görev aldı.

Star Wars: Knights of the Old Republic, altı filmden oluşan ana hikayenin dört bin yıl öncesinde geçiyor. En saygın RPG oyunlarından biri olan KotOR, Star Wars hayranlarının gönlünde özel bir yere sahip.

Lucasfilm‘in böyle bir duyuruluyla gelmesi sürpriz değil. Olası bir KotOR filmi Star Wars hayranları tarafından yıllardır bekleniyordu. Nisan ayındaki Star Wars Celebration’da Lucasfilm başkanı Kathleen Kennedy, stüdyonun “sürekli” Knights of the Old Republic filmi yapma hakkında konuştuğunu söyledi. BuzzFeed’e göre, Kalogridis bu hikaye için bir üçleme hazırlıyor olabilir. Kalogridis, 1980’den bu yana Leigh Brackett tarafından ortak yazılan Empire Strikes Back’in ardından bir Star Wars senaryosu yazan ilk kadın yazar olacak.

Eğer bir KotOR filmi geleceği söylentileri doğruysa, bu yakın zamanda olmayacak. Bir sonraki Star Wars filmi, Game of Thrones’un yapımcıları D.B Weiss ve David Benioff imzası taşıyacak. Game of Thrones’un çok konuşulan ve hayranları tarafından ‘tekrar çekilmesi’ seviyesine kadar eleştirilen finalinden sonra ikilinin uzun süredir bu projeye hazırlandığı öğrenildi. Buzzfeed’in haberine göre Kalogridis, henüz senaryonun ilk taslağını dahi sunmuş değil. Buna bakarak filmin izleyiciyle kavuşmasının önünde henüz çok uzun bir zaman olduğunu söyleyebiliriz.

Star Wars: Knights of the Old Republic, 2003 yılından bu yana Star Wars hayranlarının oldukça saygı duyduğu bir oyun. Yeni üçlemenin (son filmi Aralık 2019’da vizyona girecek) hayranlar tarafından eleştirilmesinden sonra, Lucasfilm‘in en sevilen Star Wars hikayelerinden birine dönüş yapması sürpriz değil. Henüz önünde çok bir zaman olsa da, bir KotOR filmi haberi dahi Star Wars hayranlarını heyecanlandırmaya yetti.