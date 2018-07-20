Meşhur Fantastik Hikayesi Olan Netflix Dizisi Merlin İncelemesi

Netflix'in sevilen dizisi ve Meşhur Fantastik Hikayesi olan Merlin'e yakından baktık, işte tüm detaylar...

Eski zamanlarda yaşayan ve mutlak bir gücün hakim olduğu topraklarda büyük bir durum söz konusu hale gelmektedir. O da büyüdür. Büyü her ne kadar zararlı bir unsur gibi görünse de doğru ellerde oldukça doğru bir şekilde kullanılabilmektedir.

Merlin bir köyde dünyaya gelmiş ancak diğer çocuklardan farklı olması annesinin gözünden kaçmamıştır. Bu durumu fark eden kadın ise çocuğunun doğru bir yolda ilerlemesini ister ve onu büyük ve görkemli bir şatoda hekim olarak görev yapan Gaius’un yanına götürür. Prens Arthur ve Uther Pendragon’un hüküm sürdüğü bu saraya gelen Merlin, öncelikli olarak kendisinin henüz ne olduğunu bilmemektedir. Bu bakımdan da Gaius ona doğru yolu göstermeyi kendisine ant içecektir. İlerleyen zamanlarda Merlin’in hikayesine büyük hayranlıkla tanıklık edeceğimizi söyleyebiliriz.

Merlin, kralın ailesine girer ancak orada barınabilmesi için orada bir görev üstlenmesi gerekmektedir. Daha ilk gününden prens olduğunu bilmediği Arthur ile karşı karşıya gelir ve asalak tavırları ile prensin dikkatini çeker, tabi cesareti ile de beğeni toplar. Bu durum ile birlikte Merlin, Arthur’un yanında ona yardımcı olması görevini üstlenecektir.

Saraydaki Uther ise, oldukça kötü bir adam olmasına karşılık oldukça büyük topraklarda da hüküm sürmesi pek çok düşman kazanmasını da sağlamaktadır. Aynı zamanda da üvey kardeşi olan Morgana’da baş düşmanlardan birisidir. Kendisinin mistik güçlerinin olması ile birlikte zaman içerisinde zalimliğe ve daha fazla kötülüğe katlanamayan Morgana mutlak güce hakim olma isteğini de zaman içerisinde daha güçlü bir şekilde hissetmeye başlamıştır. Bu sırada ise Merlin de artık güçlerinin farkına varır ve zaman içerisinde büyük bir durum ile karşı karşıya gelir. Bu durum ise büyücülerin en güçlüsü olduğudur. Şatonun alt kısmında yer alan ve tutsak edilmiş bir ejderha ile görüşmeye başlayan Merlin bu gerçeği de öğrenmesi ile birlikte artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

Merlin’in en büyük görevi ise Arthur’un bu topraklara kral olması ve Uther’in yasakladığı büyünün yeniden topraklara gelmesi ve bu zalimliğin bitirilmesidir.

Artık her bir parçanın yavaş yavaş yerine oturması ile birlikte de Morgana kendisi gibi cadı olan kardeşi ile tanışacaktır. Bu durumda da artık güçlerini kullanmayı öğrenir ve Merlin’e de Arthur’a da gücünü göstermek ve intikam almak için gün sayacaktır. Bununla birlikte de Merlin de artık kendisine itaat eden büyücülerin olduğunu ve kendisinin en güçlü büyücüden bile büyük olduğunu bilmesi onu da daha başarılı bir hale getirmektedir.

Gün gelir Arthur’a yapılan kötülükler de devam eder ancak Merlin ne kadar kendisini belli edemese ve büyü gücünün olduğunu belli etmemeye çalışsa da büyük görevleri yerine getirerek sürterkli olarak müstakbel kralın tahtına oturması için gerekli olan her şeyi Gaius sayesinde başaracaktır. Bununla birlikte de Morgana’yı da halt etmeyi başaran Merlin’in artık daha büyük düşmanlar ile karşı karşıya gelmesi de muhtemel bir hale gelmektedir. En sonunda ise artık krallık istila altındadır. Tek çare Arthur’un dillere destan gücü ve Merlin’in bitmek bilmeyen büyü gücü ve cesareti de bu istilayı geri püskürtmeye çalışacaktır. Bu başarı ise Merlin’in midir yoksa Arthur’un mudur?

Artık Arthur mutlu bir evlilik yapmış ve kral olmuştur, her bir kötülüğe rağmen üstesinden gelerek. Merlin ise artık ait olduğu bedene döner ve binlerce yaşa sahip bir büyücü haline dönüşür. Ve buradan da anlaşılır ki Merlin aslında Arthur için gönderilmiş ve gücünü keşfetmesini sağlamış büyük bir büyücüdür. Artık topraklarda kan dökülmez Arthur adaleti ve barışı yeniden topraklara getirir.