Metal Kodlama Sektöründe Electrojet Farkı



Günümüzde kullanılan gıda, ilaç ve benzeri ürünlerin bir kısmı metal ambalajlar içerisinde tüketicilere sunulmaktadır. Bu ürünlerin üzerinde son kullanma tarihi, parti numarası ve benzeri bilgilerin bulunması gerekir. Söz konusu bilgiler, metal kodlama ile metal malzemenin üzerine yazılır. Metale yazı yazma için metalin türünün uygun olması gerektiği gibi kullanılan kodlama cihazlarının da yeterli teknolojiye sahip olması gerekir. İşte bu noktada Electrojet farkı direkt olarak ortaya çıkmaktadır.



Ürünlerin üzerinde yer alan parti numarası ve son kullanma tarihi gibi bilgiler, hem üreticiler hem de tüketiciler adına son derece önemlidir. Tüketiciler, son kullanma tarihine ilişkin bilgi ile ürünleri ne zamana kadar kullanabilecekleri konusunda bilgi edinir. Üreticiler ise parti numarası ve seri numarası gibi bilgilerle, tedarik zincirinde ürünlerini etkili olarak izleyebilir, olası sorunlara hızlı bir şekilde müdahale edebilir.

Hangi Ürünlerde Metal Kodlama Tercih Edilmeli?



Tüketicilere sunulan ürünlerde hangi ambalajların kullanılacağı, gıdanın özelliğine ve saklama şartlarına bağlı olarak farklılık gösterir. Konserve türünden gıdalar, bazı ilaçlar ve benzeri ürünlerin ambalajlanmasında metallerin sıklıkla tercih edildiği bilinmektedir. Metal ambalajlar üzerine yazılan yazılar, hem kalıcı hem de okunabilirdir.

Her ne kadar bu alanda ilk olarak konserveler ve ilaçlar ilk akla gelen ürünler olsa da, bunların haricinde de metale yazı yazılan farklı ürünler vardır. Söz konusu ürünlerden öne çıkanlar şu şekilde sıralanabilir:

• Konserveler

• İlaçlar

• Metal borular

• Temizlik ürünleri

• Kozmetik ürünler

• Yedek parçalar

• Sanayi ürünleri

• Tarımsal ilaçlar ve gübreler

Metal malzemeler, sahip olduğu özellikler nedeniyle birçok ürün grubunda ambalaj olarak kullanılmaktadır. Hatta her geçen gün farklı ürünlerde tercih edilmeye başlandığı dahi ifade edilebilir. Dolayısıyla burada paylaşılan ürün gruplarının haricinde de metal kodlamaya gereksinim duyulabilir.

Hangi Metaller Yazı Yazılması İçin Uygundur?



Ambalaj olarak kullanılan metal malzemelerin kodlama ve yazı yazılmaya uygun olması gerekir. Bilindiği gibi birçok ambalaj artık metal malzemelerden oluşmakta ve bunların üzerine son kullanma tarihi gibi bilgilerin yazılması gerekmektedir. Dolayısıyla bu noktada metal kodlama için uygun olan metal türlerinin tercih edilmesi gerekir.

Gelişen teknoloji ile birlikte günümüzde farklı türden metallerin üzerine etkili olarak yazı yazılabilmektedir. Metal yazı yazma işlemi için uygun olan malzeme türleri şunlardır:

• Bakır

• Demir

• Alüminyum

• Çelik

• Bakır

• Pirinç

• Altın

Metal lazer yazıcı, bu alanda üretim yapanlar için büyük bir ihtiyaç haline dönüşmüş durumdadır. Kodlamayı hem hızlı hem de istenen çözünürlükte yaparak, üretim sürecinin hızını olumlu etkilemesi, bu yazıcılarda aranan en önemli özelliktir.





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Electrojet tarafından sunulana metale yazı yazma ve kodlama makineleri, üstün özellikleri ile beklenti ve ihtiyaçları etkili olarak karşılar. Gerekli standartlarda, uygun maliyetle kodlama yapabilmek için siz de bu makineleri tercih ederek, üretim hattınızın hızını arttırabilirsiniz. Metal kodlama hakkında daha fazla bilgi için bu blog yazısını inceleyebilirsiniz.