Ocak, yeni bir şey denemek için en önemli ay olabilir, ancak Netflix Ocak 2020 tanıdık olanlarla başa çıkabilmek için güçlü bir tartışma yürütüyor. Netflix Ocak 2020 eklenen filmler için Ocak dizilimi geldi ve her zamanki gibi ilk kez yeniden ziyaret etmeye veya izlemeye değer bir liste karşımıza çıkmakta.

Catch Me If You Can

Eski mahkum Frank Abagnale Jr.’ın otobiyografisine dayanan Leonardo DiCaprio, Abagnale’nin suçlu tarihinin ve onu adalete teslim etmek isteyen FBI ajanının (Tom Hanks tarafından çalınan) çabalarının heyecan verici hikayesinde canlandırıyor. Bu, özellikle gerçek hikayeye aşina olmayanlar için izlenmesi harika bir şey. Bunu daha önce görmüş olanlar için, Abagnale’nin gerçek yaşamını okuyun ve Steven Spielberg’in hikayesini nasıl değiştirdiğini görün.

Kill Bill Vol. 1 & 2

Kill Bill bir ya da iki film mi? Neyse ki, bu şu anda gireceğimiz bir soru değil ve konunun neresinde durduğuna bakmaksızın her iki filmi de izlemeye hazırız. Tüm zamanların en iyi Uma Thurman performansı ne olabilir, her bir Quentin Tarantino filmini bu kadar harika yapan bu ıslık melodileri ve aşırı şiddet olayları için izlemeyi tercih edebilirsiniz.

Inception

Burada bir başka Leonardo DiCaprio klasiğinin yanı sıra Christopher Nolan’ın akılda kalıcı bir destanı var. Maalesef, dünya, Başlangıç’ın asıl sonunu öğrenmeye daha yakın değildir, ancak gerçekte ne olduğu hakkında sağlam görüşleri olan birçok insan vardır. Diğer birçokları için spekülasyon, bir üst gibi dönmeye devam ediyor ve yeterince garip bir şekilde, dönmeyi hiç durduracak gibi görünmüyor.

American Beauty

Gerçek hayattaki olaylar, Amerikan Güzelliğinin 2020’ye girmesini izlemek için biraz rahatsız edici olabilir, ancak bu filmin tüm bu kadar zevkli olan bir öncülü olmadığından bahsetmeye değer. Tartışmalar bir yana, hala Sam Mendes’in harika bir filmi ve 1917’nin en son filmi 1917’den çıkarılmasını izlemek için harika bir film. Bugünlerde izlenmesi en rahat film olmayabilir, ama yine de iyi ve kesinlikle değer.

Up In The Air

Yoldaki yaşam zor olabilir, ancak genellikle bunun kamyon şoförü, ünlü veya kurumsal bir işadamı olduğunu duyduğumuzda. George Clooney’nin Ryan’ının işi için verilen görevi iki kat daha zorlaştırması gerekiyor, çünkü onun işi diğer insanları işten çıkarmak, ancak tavrını bilmeseniz bile. Up In The Air harika bir film, ama muhtemelen bir iş gezisinde kimse otel odasındayken ya da konaklama sırasında dalmak istemez.