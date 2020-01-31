Netflix Özelliği Olan En Ucuz Televizyon Modelleri - Teknofeed.COM

Netflix, bilgisayarlarımıza, cebimizde ve televizyonlarımızda yerini aldı. Sizlere Netflix özelliği olan en ucuz televizyon modelleri listeledik.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatımızda birçok yenilik ve kolaylık meydana geldi. Bu açıdan baktığımızda hemen her teknoloji çok kolay bir şekilde evimize, cebimize kadar girebiliyor. Dünyada 150 milyonu aşkın abonesi bulunan ve çoğunluğu kendi yapımları olmak üzere binlerce içeriğe sahip Netflix, bilgisayarlarımıza, cebimizde ve hatta evlerde televizyonlarımızda entegre olarak yerini alabiliyor. İşte bu noktada sizlere Netflix özelliği olan en ucuz televizyon modelleri ve fiyatlarını listeledik.

Listemizde yer alan televizyonlar ucuzdan pahalıya listelenmiş olup, kumandasında Netflix tuşu bulunmaktadır.

Philips 32PFS5803/62 32″ 81 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

Ultra ince 80 cm – 32 inç Philips 32PFS5803/62 Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV dahili uydu alıcısına sahip. SAPHI işletim sistemini kullanan televizyon, 2 adet HDMI girişi ve 2 adet USB 2.0 girişine sahip. Ayrıca kablolu internet bağlantısı için de RJ-45 ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Televizyon SMART TV ve Netflix, Youtube, internet tarayıcısı gibi özelliklere sahip. 1920×1080 piksel çözünürlüğü bulunuyor.

Philips 32PFS5803/62 Özellikler

Curved (Kavisli): Hayır

Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080

Çözünürlük: Full HD

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 32 inç / 81 cm

Ekran Formatı: 16:9

Garanti Tipi: Philips Garantili

Giriş / Çıkış Portları: Djital Ses (Optik), Ethernet, Kulaklık, USB

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 2

Model Yılı: 2018

Renk: Siyah

Smart TV: Var

USB: Var

Tuner: Var

WiFi: Var

Netflix özelliği bulunan televizyon Philips 32PFS5803/62 Smart TV fiyatı ise ortalama 1700 TL civarında.

Vestel 39FD7300 39” 98 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV

39inç – 99cm boyutlarında Full HD özelliği bulunan Vestel 39FD7300 39” 98 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Televizyonda HD dahili uydu alıcı özelliği de bulunuyor. Wifi özelliği bulunan televizyonda Netflix, Youtube, internet tarayıcı gibi entegre teknolojiler de bulunuyor. 1 adet USb girişi ve 3 adet HMI girişnin yanı sıra VGA bağlantı noktası da bulunuyor.

Vestel 39FD7300 Özellikleri

Curved (Kavisli): Hayır

Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080

Çözünürlük: Full HD

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 39 inç / 99 cm

Ekran Formatı: 16:9

Garanti Tipi: Vestel Garantili

Giriş / Çıkış Portları: Component, Ethernet, Kulaklık, USB, VGA

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI Girişleri: 3

Model Yılı: 2019

Renk: Siyah

Smart TV: Var

WiFi: Var

Netflix ve Youtube gibi özelliği bulunan Vestel 39FD7300 39” 98 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV fiyatı ise ortalama 1800 TL civarında.

Regal 49R6520F 49″ 124 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV

Dahili uydu alıcıya sahip 49inç – 123cm ekran boyutları bulunan Regal 49R6520F 49″ 124 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV, 1920×1080 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Dahili Wifi özelliği bulunan televizyonda 1 adet USB 2.0, 2 adet HDMI bağlantı noktası yer alıyor. Televizyonda Youtube, Netflix ve web tarayıcı özelliği bulunuyor.

Regal 49R6520F Özellikleri

Curved (Kavisli): Hayır

Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080

Çözünürlük: Full HD

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 49 inç / 124 cm

Ekran Formatı: Geniş Ekran

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI: 2

Renk: Siyah

Smart TV: Var

Wifi: Var

Netflix özelliği olan televizyon modelleri arasında yerini alan Regal 49R6520F 49” 124 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV fiyatı ise ortalama 2300 TL civarında.

Samsung UE-40N5300 Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV

40inç – 101cm boyutlarına sahip olan Samsung UE-40N5300 Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV dahili uydu alıcıya sahip. 2 adet HDMI ve 1 adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Televizyonun 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Televizyonda TVPlus ile Netflix, Youtube ve web tarayıcı gibi özellikleri de bulunuyor.

Samsung UE-40N5300 Özellikleri

Curved (Kavisli): Hayır

Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080

Çözünürlük: Full HD

Dahili Uydu Alıcı: Var

Ekran Ebatı: 40 inç / 101 cm

Ekran Formatı: 16:9

Giriş / Çıkış Portları: Component, Djital Ses (Optik), Ethernet, USB

Görüntü Teknolojisi: LED

HDMI: 2

Smart TV: Var

Teslimatta Kurulum: Var

Ürün Ağırlığı (NET) (kg): 7

Wifi: Var

Netflix özelliği olan televizyon modelleri arasında yerini alan Samsung UE-40N5300 Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV fiyatı ise ortalama 2400 TL civarında.