Netflix Özelliği Olan En Ucuz Televizyon Modelleri - Teknofeed.COM

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte günlük hayatımızda birçok yenilik ve kolaylık meydana geldi. Bu açıdan baktığımızda hemen her teknoloji çok kolay bir şekilde evimize, cebimize kadar girebiliyor. Dünyada 150 milyonu aşkın abonesi bulunan ve çoğunluğu kendi yapımları olmak üzere binlerce içeriğe sahip Netflix, bilgisayarlarımıza, cebimizde ve hatta evlerde televizyonlarımızda entegre olarak yerini alabiliyor. İşte bu noktada sizlere Netflix özelliği olan en ucuz televizyon modelleri ve fiyatlarını listeledik.
Listemizde yer alan televizyonlar ucuzdan pahalıya listelenmiş olup, kumandasında Netflix tuşu bulunmaktadır.
Ultra ince 80 cm – 32 inç Philips 32PFS5803/62 Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV dahili uydu alıcısına sahip. SAPHI işletim sistemini kullanan televizyon, 2 adet HDMI girişi ve 2 adet USB 2.0 girişine sahip. Ayrıca kablolu internet bağlantısı için de RJ-45 ethernet bağlantı noktası bulunuyor. Televizyon SMART TV ve Netflix, Youtube, internet tarayıcısı gibi özelliklere sahip. 1920×1080 piksel çözünürlüğü bulunuyor.
Curved (Kavisli): Hayır
Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080
Çözünürlük: Full HD
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 32 inç / 81 cm
Ekran Formatı: 16:9
Garanti Tipi: Philips Garantili
Giriş / Çıkış Portları: Djital Ses (Optik), Ethernet, Kulaklık, USB
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 2
Model Yılı: 2018
Renk: Siyah
Smart TV: Var
USB: Var
Tuner: Var
WiFi: Var
Netflix özelliği bulunan televizyon Philips 32PFS5803/62 Smart TV fiyatı ise ortalama 1700 TL civarında.
39inç – 99cm boyutlarında Full HD özelliği bulunan Vestel 39FD7300 39” 98 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV, 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Televizyonda HD dahili uydu alıcı özelliği de bulunuyor. Wifi özelliği bulunan televizyonda Netflix, Youtube, internet tarayıcı gibi entegre teknolojiler de bulunuyor. 1 adet USb girişi ve 3 adet HMI girişnin yanı sıra VGA bağlantı noktası da bulunuyor.
Curved (Kavisli): Hayır
Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080
Çözünürlük: Full HD
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 39 inç / 99 cm
Ekran Formatı: 16:9
Garanti Tipi: Vestel Garantili
Giriş / Çıkış Portları: Component, Ethernet, Kulaklık, USB, VGA
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI Girişleri: 3
Model Yılı: 2019
Renk: Siyah
Smart TV: Var
WiFi: Var
Netflix ve Youtube gibi özelliği bulunan Vestel 39FD7300 39” 98 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV fiyatı ise ortalama 1800 TL civarında.
Dahili uydu alıcıya sahip 49inç – 123cm ekran boyutları bulunan Regal 49R6520F 49″ 124 Ekran Uydu Alıcılı Smart LED TV, 1920×1080 piksel ekran çözünürlüğü bulunuyor. Dahili Wifi özelliği bulunan televizyonda 1 adet USB 2.0, 2 adet HDMI bağlantı noktası yer alıyor. Televizyonda Youtube, Netflix ve web tarayıcı özelliği bulunuyor.
Curved (Kavisli): Hayır
Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080
Çözünürlük: Full HD
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 49 inç / 124 cm
Ekran Formatı: Geniş Ekran
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI: 2
Renk: Siyah
Smart TV: Var
Wifi: Var
Netflix özelliği olan televizyon modelleri arasında yerini alan Regal 49R6520F 49” 124 Ekran Uydu Alıcılı Full HD Smart LED TV fiyatı ise ortalama 2300 TL civarında.
40inç – 101cm boyutlarına sahip olan Samsung UE-40N5300 Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV dahili uydu alıcıya sahip. 2 adet HDMI ve 1 adet USB bağlantı noktası bulunuyor. Televizyonun 1920×1080 piksel çözünürlüğe sahip. Televizyonda TVPlus ile Netflix, Youtube ve web tarayıcı gibi özellikleri de bulunuyor.
Curved (Kavisli): Hayır
Çözünürlük (Piksel): 1920 x 1080
Çözünürlük: Full HD
Dahili Uydu Alıcı: Var
Ekran Ebatı: 40 inç / 101 cm
Ekran Formatı: 16:9
Giriş / Çıkış Portları: Component, Djital Ses (Optik), Ethernet, USB
Görüntü Teknolojisi: LED
HDMI: 2
Smart TV: Var
Teslimatta Kurulum: Var
Ürün Ağırlığı (NET) (kg): 7
Wifi: Var
Netflix özelliği olan televizyon modelleri arasında yerini alan Samsung UE-40N5300 Full HD Uydu Alıcılı Smart LED TV fiyatı ise ortalama 2400 TL civarında.