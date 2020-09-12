OneDrive Kullanarak Windows 10’da Dosyalar Nasıl Paylaşılır?

Windows 10 işletim sistemi, kullanıcıların dosyaları ve klasörleri bulut depolama platformuyla senkronize etmesine olanak tanıyan yerleşik OneDrive desteğiyle birlikte gelir. Bu sayede bilgisayarınızdaki dosyaları OneDrive kullanarak arkadaşlarınız, aileniz veya iş arkadaşlarınızla kolayca paylaşabilir ve erişim kontrolünü de ayarlayabilirsiniz. Bu adım adım yazıda, Windows 10 bilgisayarınızdan dosya ve klasörleri OneDrive ile nasıl kolay bir şekilde paylaşabileceğinizi göstereceğiz.

OneDrive Kullanarak Windows 10 Dosyaları Nasıl Paylaşılır?

1. Adım: Windows 10 bilgisayarınızda Dosya Gezgini’ni açın ve sol taraftaki menüden OneDrive klasörünü seçin.

2. Adım: Şimdi, paylaşmak istediğiniz dosyaları içeren klasöre göz atın.

3. Adım: Paylaşmak istediğiniz dosyaları seçin ve ardından üzerlerine sağ tıklayın. Bağlam menüsünden “Paylaş” seçeneğini seçin.

4. Adım: Dosyaları paylaştığınız kullanıcılar için erişimle ilgili yapılandırmayı değiştirmek için “Bağlantıya sahip olan herkes düzenleyebilir” seçeneğine tıklayın. Erişim türünü tamamladıktan sonra uygula’ya tıklayın.

5. Adım: Şimdi, dosyaları paylaşmak istediğiniz kişinin e-posta adresini girebilirsiniz. Alternatif olarak, bağlantıyı kopyalayabilir ve dosya paylaşmak istediğiniz kişilerle paylaşabilirsiniz.

Microsoft 365 aboneliğiniz varsa, dosya paylaşımı için belirli bir süre de ayarlayabilir ve ayrıca bir parola ile şifreleyerek dosyaları yetkisiz erişime karşı koruyabilirsiniz. İşletim sistemini ve yazılımı ihtiyaçlarınıza göre, ipuçları ve püf noktaları ile özelleştirerek deneyiminizi daha da iyi hale getirmek için diğer yazılarımıza göz atabilirsiniz. MacOS ve Chromebook dahil pek çok konuyu ele aldık.