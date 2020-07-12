Bir Bilgisayarda İki OneDrive Hesabı Nasıl Kullanılır?

Microsoft’un Windows 10 işletim sistemi, kullanıcıların verilerini bulut depolama platformuyla senkronize etmesini sağlayan yerleşik bir OneDrive hesabı entegrasyonu ile birlikte gelir.

Bu yazıda, bilgisayarınızın verilerini Windows 10 senkronize etmek için iki OneDrive hesabı nasıl kolayca kullanabileceğinize dair adım adım bir işlem göstereceğiz.

Windows 10’da İki OneDrive Hesabı Kullanma

1. Adım: Bilgisayarınızda bir tarayıcı açın ve kullanmak istediğiniz ikincil OneDrive hesabınıza giriş yapın.

2. Adım: Şimdi, bu hesapta yeni bir klasör oluşturun. Bu kılavuzun amacı için, “Paylaşılan Hesap” klasörünü arayacağız.

3. Adım: Cihazınızdaki OneDrive hesabının mevcut verilerine erişmek için tüm içeriği yeni oluşturulan “Paylaşılan Hesap” klasörüne taşımanız gerekir.

4. Adım: Tüm içeriği taşıdıktan sonra klasörü seçin ve “Paylaş” ı tıklayın.

5. Adım: Paylaşım seçeneğinde, birincil OneDrive hesabınızın e-postasını girin.

6. Adım: Klasörü paylaştıktan sonra bu hesabın oturumunu kapatın. Şimdi, birincil hesabınızı kullanarak OneDrive’da tekrar oturum açın ve paylaşılan klasörü kabul edin.

7. Adım: “Paylaşılan Hesap” klasörünü kabul ettiğiniz anda, birincil hesap kullanılarak oturum açmış olan OneDrive klasörüne sahip bilgisayarınızda görünür. Ayrıca, Web sürümü ve uygulamalardan da erişilebilir.

Artık ikinci OneDrive hesabının tüm içeriğine “Paylaşılan Hesap” klasörü üzerinden erişebilir ve hesapta yeni veriler depolayabilirsiniz. Bilgisayarınızdaki birincil hesabı, daha önce olduğu gibi, herhangi bir değişiklik yapmadan kullanmaya devam edebilirsiniz.

Aynı bilgisayarda iki birden çok OneDrive hesabı da kullanabilirsiniz, ancak Microsoft’un aynı bilgisayarda iki kişisel OneDrive hesabı kullanmadığı için bu hesaplardan birinin işletme hesabı olması gerekir. Bu konuyu kapsayan başka bir yazı yayınlayacağız.