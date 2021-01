OxygenOS 11 Bilmeniz Gereken Özellikler

Bir OnePlus akıllı telefon kullanıyorsanız, OxygenOS ve sunduğu özelliklerle oynamış olmanız gerektiğine eminim. Son derece özelleştirilebilir ve kullanıcılar varsayılan görünümden sıkıldıklarında Android Simgelerini genel temayla birlikte değiştirebilirler. Son zamanlarda OxygenOS kullanan kişiler Android 11’e yükseltildi ve bu güncelleme ile yazılım çok daha iyi hale geliyor ve birçok yeni özellik getiriyor. Bu yazıda, bilmeniz gereken yeni OxygenOS 11 özelliğine bir göz atacağız. Daha fazla beklemeden başlayalım.

Karanlık Mod

Koyu Mod bugünlerde popüler ve kullanıcılar akıllı telefonlarında pil ömründen tasarruf etmelerine yardımcı olduğu için bunu seviyor. Ayrıca göz yorgunluğunu da önler, böylece akıllı telefonunuzu gece kullandığınızda herhangi bir sorun yaşamazsınız. OxygenOS 11’in piyasaya sürülmesiyle, OnePlus Akıllı Telefonlardaki Karanlık Mod, genel görüntüleme deneyiminizi daha iyi hale getiren yeniden ayarlanmış renk tonları getirdiği için çok daha iyi hale geliyor.

Buna ek olarak, artık Karanlık Mod’a, ruh halinize göre saniyeler içinde etkinleştirmenizi / devre dışı bırakmanızı sağlayan Hızlı Ayarlar’dan erişebilirsiniz. Yeni OxygenOS 11’e güncellediyseniz, cihazınızda Karanlık Modun açık olduğundan emin olun.

Her Zaman Açık Ekran

Yakın zamanda piyasaya sürülen her OnePlus akıllı telefon, Her Zaman Açık ekran desteği ile birlikte geliyor ve kişisel olarak bu özelliği, kullanıcılara birçok özelleştirme seçeneği sunduğu için OnePlus cihazlarında seviyorum. OxygenOS 11 piyasaya sürülmesiyle, Her Zaman Açık ekran büyük bir yükseltme alıyor.

OnePlus, Hava Durumu, Bildirimler, Takvim, Saat ve çok daha fazlası gibi önemli bilgileri doğrudan ekranınızda görmenizi sağlayan 11 yeni saat yüzünü tanıttı. Bununla birlikte, Her Zaman Açık ekranı ihtiyaçlarınıza göre kişiselleştirmenize olanak tanıyan üç yeni Her Zaman Açık Ekran seçeneği sunulmuştur.

İş-Yaşam Dengesi Modu

İş-Yaşam Dengesi Modu, Hintli kullanıcıları göz önünde bulundurarak tasarlanmış, Hindistan’a özgü bir özelliktir. İş-Yaşam dengesi modunu etkinleştirmek, manuel veya otomatik olarak yapılabilen uygulamalardan gelen bildirimleri susturmanıza olanak tanır. Örneğin, bir toplantıdayken telefonunuzun titremesini veya tüm odayı rahatsız edecek şekilde gürültü yapmasını istemezsiniz. Bu nedenle, bu gibi durumlarda, sessize almak istediğiniz Uygulama Bildirimlerini seçerek Çalışma Modu’nu ayarlamak önemli hale gelir.

Kurulumu tamamladığınızda tek yapmanız gereken, durumunuza bağlı olarak Çalışma Modunu veya Yaşam Modunu etkinleştirmek ve OnePlus cihazınız sizin için bildirimleri yönetecektir. Ayrıca, ikisi arasında daha iyi bir denge oluşturmanıza yardımcı olmak için her iki modda harcadığınız süreyi de gösterir.

