Eliyle Çamaşır Yıkayan Teyze Videosu 2022

Eliyle çamaşır yıkayan teyze videosu son zamanlarda merak konusu olmuştur. Bizde sizler için bu yazımızda hem bu videoyu paylaşıp, küçük bir analiz yaparak geçmişten günümüze leğende çamaşır nasıl yıkardı detaylı açıkladık.

Her işin bir zorluğu olmuş olsada leğende çamaşır yıkamak eski insanlar için bazen keyifli bir iş haline geldiği zamanlar da olmuştur. Daha fazla detay için aşağıya göz atalım.

Leğende çamaşır yıkamak kulağa çok uzak gibi gelse de son yıllara kadar bir çoğunuzun annesi elde çamaşır yıkamıştır muhakkak. Geçmiş yıllarda çamaşır makinesi lüks bir ihtiyaç olduğu ve imkanlar kısıtlığı olduğu için ulaşması zordu. Bu sebeple hepimizin anneleri, teyzeleri ve neneleri eliyle çamaşırları yıkamıştır.

Leğende çamaşır yıkarken;

Tıpkı makinada olduğu gibi renkliler ve beyazlar ayrı ayrı yıkanırdı.

Su sıcaklığı eli yakmayacak şekilde ayarlanırdı.

Lekelere göre göre deterjan yoğunluğu ayarlanırdı.

Çıkmayan lekeler için deterjanlı suda bekletme yapılırdı.

Ve son olarak durulama işlemi yapılarak yıkama işlemi tamamlanırdı.

Elle çamaşır yıkama günleri

Her bölgenin kendisine göre farklı adetleri bulunmaktadır. Bazı yörelerde de toplu çamaşır yıkama etkinlikleri düzenlenerek keyifle çamaşırlar yıkanırdı. Bu esnada karşılıklı atışmalar, türkü söylemeler vb etkinlikler ile eğlenceli şekilde bu günler geçerdi.

Eliyle çamaşır yıkayan teyzelerimiz, annelerimiz, ablalarımız için yorucu geçen bu yıllar neyse ki yerini teknolojiye bırakmış durumda. Teknolojinin gelişmesi ile birlikte gelen ucuzluk ve alım gücünün de artması sonucu herkes çamaşır makinası almaya başlamıştır. Artık elde çamaşır yıkayan sayısı neredeyse yok denecek kadar azdır.

Eliyle Çamaşır Yıkayan Teyze Videosu

Eliyle çamaşır yıkayan teyze videosu son zamanlar youtube platformunda popüler olmuş ve her gün binlerce kişi tarafından izlenmektedir. Göz atmak isterseniz videoyu buraya bırakıyorum.

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Elle Nasıl Çamaşır Yıkanır?