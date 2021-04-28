Postegro, Instagram’da yer alan gizli hesapları görebilmeyi sağlayan uygulamalardan bir tanesidir. Pek çok insanın gizlice diğer profilleri takip etmesini kolaylaştıran bu site, akıllı cihazlara da indirilerek kullanılabilmektedir. Postegro benzeri uygulamalar araştırılmakta ve insanların gizli olarak açtığı Instagram profillerini görmenin farklı bir yolu olup olmadığı merak edilmektedir.

Postegro yerine gelen uygulama Pingru olmaktadır. Postegro ve Pingru, birbiri ile aynı mantık ile işleyişini sürdürmektedir. Yani her iki uygulama da, giriş izni için Instagram kullanıcı adı ve şifre bilgilerini girmenizi istemektedir. Kullanıcı adı ve şifre kişisel veri olarak sayıldığı için pek çok insan bu uygulamalara fake yani sahte hesaplar kullanarak giriş yapmaktadır.

Postegro Benzeri Uygulamalar 2021

Postegro benzeri uygulamalar arayışı içerisinde olan bireylerin tercih edebileceği pek çok farklı site ve uygulama bulunmaktadır. Postegro gibi olan uygulamaların neredeyse tamamı hem android hem de iOS cihaz kullanan kişiler tarafından indirilebilmektedir.

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Postegro’ya benzeyen uygulamalardan bazıları aşağıdaki listede belirtilmektedir. Bu uygulamalara internet tarayıcınızdan ya da telefonunuzda bulunan uygulama mağazasından bakabilirsiniz.

Find My Stalker Followers+ Anonymous Story Viewer Analayz For Instagram InsLog Reports Profile+ StoryLab Social Ghost

Postegro Ve Benzeri Uygulamalar Güvenilir Mi?

Postegro gibi site ve uygulamalar son zamanlarda milyonlarca insan tarafından tercih edilmektedir. Instagram üzerinden kapalı hesapları takip edebilmek için kullanılan bu uygulamalarda güvenlik ile ilgili bazı sorunlar meydana gelebilmektedir.

Postegro benzeri uygulamalar, Instagram kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi talep etmektedir. Bu da, 3. Şahısların sizin hesabınıza erişebileceği anlamı taşımaktadır. Gizli hesap görme uygulamalarının oldukça büyük bir çoğunluğu, farklı kullanıcıların da sizin gizli hesabınızı görebilmesini sağladığı için kullanıcı adı ve şifre bilgilerinizi talep etmektedir.

Postegro gibi siteler, istediğiniz insanın gizli Instagram profilini görmenizi sağlıyor olsa da güvenilir değildir. Bu nedenle kapalı Instagram hesabı görebilmek için tarafınızdan Instagram bilgilerinizi isteyen site ve uygulamalara giriş yapmamanız oldukça önemlidir. Aksi halde şifreniz haberiniz olmadan değiştirebilir, başka insanlar hesabınıza erişebilir ya da hesabınız tamamen ortadan kaldırılabilir.

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