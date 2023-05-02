Reeder Hangi Ülkenin, Ne Malı 2023

Reeder hangi ülkenin malı sorusu özellikle markanın son zamanlarda farklı ürünler çıkarması ile merak edilmeye başlandı. Her ne kadar ismi Türkçe olmasa da Reeder markası yerli bir firma. Bu kapsamda da telefondan tabletlere kadar farklı ürünler üreterek uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor.

Reeder Kimin?

Reeder kimin sorusu için Türkiye yanıtı verebiliriz. Çünkü Samsun’da yer alan fabrikasından üretim gerçekleştiren Reeder, Uygar Saral isimli Türk girişimci tarafından kurulmuştur. 2018 yılında Çin’den de yatırım alarak kurulan Reeder; telefon, tablet, akıllı saat gibi ürünler üretmektedir.

Reeder Hangi Ülkenin Malı?

Reeder ne malı sorusu için Türk malı yanıtı verilmektedir. Ürünlerinin tamamında Türk Malı ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda Reeder ürünleri aldığınızda yerli ürün almış olursunuz. Yerli üretim olmasından dolayı markanın sunduğu ürünler de uygun fiyatlı olmaktadır.

Reeder Nerede Üretiliyor, Fabrikası Nerede?

Reeder hangi ülkenin sorusuna yanıt verdikten sonra fabrikasının nerede olduğuna yanıt vermek gerekirse; Samsun’dadır. Bölgenin ilk ve tek teknoloji yatırımı olarak bilinen Reeder, halihazırda faaliyetlerine Samsun’daki fabrikasından devam ediyor.