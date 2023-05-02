Reeder Hangi Ülkenin, Ne Malı 2023
Reeder hangi ülkenin malı sorusu özellikle markanın son zamanlarda farklı ürünler çıkarması ile merak edilmeye başlandı. Her ne kadar ismi Türkçe olmasa da Reeder markası yerli bir firma. Bu kapsamda da telefondan tabletlere kadar farklı ürünler üreterek uygun fiyatlarla tüketicilere sunuyor.
Reeder Kimin?
Reeder kimin sorusu için Türkiye yanıtı verebiliriz. Çünkü Samsun’da yer alan fabrikasından üretim gerçekleştiren Reeder, Uygar Saral isimli Türk girişimci tarafından kurulmuştur. 2018 yılında Çin’den de yatırım alarak kurulan Reeder; telefon, tablet, akıllı saat gibi ürünler üretmektedir.
Reeder Hangi Ülkenin Malı?
Reeder ne malı sorusu için Türk malı yanıtı verilmektedir. Ürünlerinin tamamında Türk Malı ibaresi yer almaktadır. Bu kapsamda Reeder ürünleri aldığınızda yerli ürün almış olursunuz. Yerli üretim olmasından dolayı markanın sunduğu ürünler de uygun fiyatlı olmaktadır.
Reeder Nerede Üretiliyor, Fabrikası Nerede?
Reeder hangi ülkenin sorusuna yanıt verdikten sonra fabrikasının nerede olduğuna yanıt vermek gerekirse; Samsun’dadır. Bölgenin ilk ve tek teknoloji yatırımı olarak bilinen Reeder, halihazırda faaliyetlerine Samsun’daki fabrikasından devam ediyor.
Reeder Ne Zaman Kuruldu?
Reeder kuruluş tarihi 2009’dur. 2017 yılında EBRD Kobi Destek Programı’na alınan girişim, 2018 yılında ise Çin’den yatırım alarak ürünlerini üretmeye başlamıştır. Reeder üretim yelpazesi akıllı telefonlar, tablet ve akıllı saatlerdir. Bunun yanında e-kitap okuyucular da üretmektedir.
Reeder Telefon Hangi Ülkenin?
Reeder telefon Türkiye üretimidir. Markanın tüm ürünleri Türk malı olup tüm ürünlerinin üzerinde de bu ibare yer almaktadır. Markanın telefon kategorisinde özellikle en gelişmiş modeli P13 Blue Max ve Pro modeli bulunmaktadır. Fiyat performans telefon modelleri arasında öne çıkan bir model olan bu ürün yerli üretim olması sebebiyle uygun fiyatıyla da öne çıkmaktadır.
Reeder Hangi Markanın Yan Ürünü?
Reeder ürettiği ürünlerde kendi fabrikasını ve teknolojisini kullanmaktadır. Ancak akıllı telefon, tablet ve saat üretimlerinde yazılım olarak Android işletim sistemini kullanmaktadır. Bunun yanında Çin’deki büyük elektronik cihaz üreticisi olan Meizu ile de işbirliği yapmaktadır. Aynı şekilde Türkiye’de bulunan Reeder mağazalarında da Meizu ürünlerinin satışı yapılmaktadır. Bu kapsamda Reeder başlı başına bir marka olup herhangi bir markanın yan ürünü değildir.
Reeder Alınır mı?
Reeder alınır mı sorusuna fiyat performans değerlendirmesiyle olumlu yanıt vermek mümkün. Marka yerli girişim olduğu için yurtdışından ithal edilen ürünlere göre daha uygun fiyatlar ile kullanıcılara ürünlerine sunmaktadır. Bu kapsamda özellikle telefon, tablet ve akıllı saatlere yüksek fiyatlar vermek istemeyenler tarafından başarılı bir alternatif olarak değerlendirilerek alınabilir.
Reeder Hangi Servis Bakıyor?
Reeder servisi kendi markası altında yapılmaktadır. Başka bir deyişle pek çok ilde bulunan Reeder mağazalarından aynı zamanda teknik servis hizmeti de verilmektedir. Bu kapsamda ürünlerle yaşanan sorunlara yönelik doğrudan marka garantili hizmet almak da mümkündür.