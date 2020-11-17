SD ve microSD Kart Rehberi

Uzun senelerdir birçok teknolojik aletten tanıdığımız SD ve MicroSD kartları hepimiz bilmekteyiz. Son zamanlarda hızlı bir şekilde gelişen ve depolama teknolojilerinden biri olan SD kart ve microSD kartlar, genellikle taşınabilir cihazlarda kullanılan ve fiziksel olarak küçük olmasına rağmen inanılmaz oranda hızlı şekilde veri depolamaya izin vermesi ile tanınmaktadır.

SD Kart ve MicroSD Nedir?

Normal flash diskler, taşınabilir teknolojik cihazlar söz konusu olduğunda yapısı nedeni ile fazla kaba durabilmektedir. Bu bellekleri telefon, tablet gibi cihazlarda çıkarılabilir depolama olarak kullanmak pek de mantıklı değildir. Bunun yanında SD ve microSD kartların da kendi içlerinde bazı sınıflandırmalar ve hız farklılıkları bulunmaktadır. Farklı amaçlar için üretilmiş olan bu küçük depolama birimlerinin hepsi, belirli bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor. Özellikle fotoğrafçılık mesleği, yüksek çözünürlüklü video kayıt işlemleri SD ve microSD kartların en sık kullanıldığı ve oldukça önem arz ettiği sektörlerden.

SD Kart ve MicroSD Ne İşe Yarar?

Örnek verecek olursak yetersiz hıza sahip bir bellek ile yüksek çözünürlükte video kaydı yapmaya çalıştığınızda, hız yetersiz geldiği için kayıtlarda sorun çıkabilir ve boyut yetersizliği sebebiyle işlem tamamlanamayabilir. Bütün bu durumları göz önüne alarak doğru hafıza kartı seçiminin ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. İşte bu yazımızda hangi kullanımlarda hangi bellek kartları tercih edilmeli buna göz atacağız. Standart SD belleklerin köşesinde genellikle ufak bir hareket eden çıkıntı bulunur. İşte bu çıkıntı SD kartınızı basitçe kilitlemenizi sağlar. Kilitli bir SD karttan ise veri yazılamaz ya da silinemez. Bu durum basit ölçüde koruma sağlar. microSD kartlarda ise bu özellik sadece adaptörler aracılığı ile kullanılabilmektedir. Aşağıda sizler için fiyat ve performans açısından tercih edilebilecek SD ve MicroSD kartları sıraladık.

Tercih Edilebilecek MicroSDKartlar:

SamsungEvo Plus 64 GB UHS-I U3

SamsungEvo Select 128 GB UHS-I U3

Tercih Edilebilecek SD Kartlar:

SanDisk Extreme Pro 64 GB SDXC UHS-I

Lexar Professional 2000x 64 GB SDXC UHS-II

Lexar Professional 633x 1 TB UHS-I U3/V30

Lexar 633x 512 GB UHS-I U3/V30 A2

MicroSD kullanımı ve rehberi bu kadardı. Bir başka makalemizde görüşmek üzere.

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