Regal hangi markanın yan ürünü, nerenin malı, Regagal marka kimin, hangi ülkenin olduğu ve çok daha fazlası sıklıkla merak edilmektedir. Regal, 2002 yılında Vestel Tic. A.Ş. tarafından kurulmuştur. Şirket tarafından üretilen ankastre fırınlar, ev aletleri, buzdolapları, dondurucular, klimalar, kurutucular, bulaşık makineleri, çamaşır makineleri, küçük ev aletleri ve TV’lerin ticari markasıdır. Regal, Vestel Elektronik’in bir yan ürünüdür. Vestel Tic. A.Ş.Zorlu Holding tarafından kontrol edilmektedir. Manisa ve Rusya’da fabrikaları bulunmaktadır.

Regal Hangi Marka?

Regal hangi marka? Regal, 2002 yılında Zorlu Holding tarafından oluşturulan bir beyaz eşya markasıdır. Ürünler arasında televizyonlar, buzdolapları, çamaşır makineleri, klimalar, fırınlar, derin dondurucular, su ısıtıcıları ve ev aletleri bulunmaktadır. Regal, Vestel Elektronik’in bir yan ürünüdür.

Regal Hangi Markanın Yan Ürünü?

Regal hangi markanın yan ürünü sorusu da sıklıkla sorulan sorular arasında yer almaktadır. Regal, Vestel markasının bir yan ürünü olarak faaliyete geçmiştir. Regal, 2002 yılından beri Türkiye’de yer alan beyaz eşya alanında öncü firmalardan birisi olmayı başarmıştır.

Regal Kimin Markası?

Regal kimin markası sorusunun cevabı ise Zorlu Holding olacaktır. Regal, Türkiye’de yer alan bir beyaz eşya üreticisidir. 2002 yılında Zorlu Holding bünyesinde kurulan şirket, televizyon, buzdolabı, çamaşır makinesi, klima, fırın, derin dondurucu, su ısıtıcısı ve diğer ürünleri sunmaktadır.

Regal Hangi Servis Bakıyor?

Regal markasında montaj, bakım, onarım ve benzeri tüm servis uygulamalarını kaliteli bir şekilde Vestel servisleri yerine getirmektedir. Kendi yedek parça ve aksesuarlarında Regal markasını temel alan benzersiz çözümler sunmaktadır. Regal hangi servis bakıyor sorusunu da bu şekilde yanıtlamış olduk.

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Regal Klima Hangi Markanın?

Regal klima hangi markanın sorusuna da kısıca cevap vermek gerekirse, Vestel şirketinin bir yan ürünü olarak piyasaya çıkmıştır. Firma içerisinde yer alan ürünler beyaz eşyalardan oluşmaktadır. Firma, Türkiye’de yer almaktadır.

Regal Nerenin Malı?

Regal nerenin malı? Regal, Türkiye’de faaliyet gösteren bir beyaz eşya üreticisidir. Vestel’in bir alt markası olarak kurulmuştur. Regal; Zorlu Grubu’nun markalarından biridir. 2002 yılından bu yana varlığını sürdüren marka, elektronik ve tüketici elektroniği sektörüne yenilikçi ürünler sunmak için kuruldu. Bugün, Regal ürünlerinin kalitesi ve dayanıklılığı onu Türkiye’nin gözde teknoloji markalarından biri haline getirmiştir.

Regal hangi ülkenin? Regal, Türkiye’de Zorlu Holding tarafından kurulmuş bir beyaz eşya markasıdır. Regal vestel mi? Regal, Zorlu gurup bünyesinde kurulmuş olup Vestel’in alt markasıdır. Regal kimin garantisinde? Regal markasının garanti hizmeti Vestel servisleri tarafından sağlamaktadır.

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