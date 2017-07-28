Sevilen Zombi Dizisi, The Walking Dead İncelemesi

Zombi dizisi denildiğinde ilk akla gelen yapımlardan biri olan The Walking Dead dizisine yakından bakalım dedik ve merakla olayların içerisinde bulduk kendimizi. İşte The Walking Dead nasıl bir dizi görelim !

Hem korku kategorisinde hem de bilim kurgu kategorisinde yer alan The Walking Dead dizisi, fantastik ögeleri de içerisinde barındırmakla birlikte de ilgi çeken ve uzun zamandır da hayatımızda olan bir dizi haline gelmeyi başarmıştır. Bu dizi ile birlikte pek çok kişi zombilerin varlığından korkmaya ancak eğer böyle bir durum yaşanır ise nasıl önlem alınması gerektiğini de anlayabildiğinden beğeni toplamış ve Türk kanallarında da tüm dünya gibi, üst sıralarda yer almayı da başarmıştır.

2010 yılından beri hayatımızda bulunan The Walking Dead aradan 8 yıl geçmesine rağmen hala ilk gün ki ilgisini de kaybetmemiştir. Bir çizgi roman uyarlaması olan bu seçenek ile birlikte de halkın bir kısmı zombiye dönüşmüş bir kısmı ise sağ kalarak onlara karşı mücadele vermeye de başlamıştır. Zombi salgını ise git gide artmaya aynı zamanda da önlenemeyecek hale gelmektedir.

Dizi de en çok göze çarpan isimlerden birisi de gerek mücadeleci tavrı ile gerekse cesareti ile şerif Rick Grimes’den başkası olmamaktadır. Bu dizide her bir sezon ‘şimdi kim ölecek?’ ‘ Zombiler mi kazanacak yoksa insanlık mı?’ sorularını fazlası ile kendinize sormanız muhtemeldir.

Heyecan, Gerilim, Aşk her şey bu dizide!

Dizide diğer dikkat çeken isimlerin başında ise genel olarak Daryl 2. Sezonda ön plana çıkmaktadır. Bunun en temel sebebi ise oldukça yakın dostu olan aynı zamanda da ayaklanmalarda her zaman aynında olan Shane’nin ölümüne şahit olmaktadır. Ve artık tek bir amacı vardır intikam ve insanlığı kurtarmak. 2. Sezon tam anlamı ile aksiyonun ve maceranın en doruklarını yaşayabileceğiniz bir seçenek olarak bilinmektedir. Bir de dizinin hem güzeli hem de en cesur kadını olarak varlığını sürdüren Maggi aynı zamanda da Glenn karakteri ile aşk yaşamaya başlamış ve aşk ile hayatta kalmaya çalışmaktadırlar.

Çoktan pes eden bu iki genç aşık olduktan ve kendilerine yaşamak için bir sebep bulduktan sonra da büyük bir savaş içerisinde yer almaktadırlar.

Ödüllü oyuncu olan aynı zamanda da kariyerinin en üst zirvelerine The Walking Dead ile ulaşmış olan Chandler de bu dizinin en çarpıcı isimleri arasında yer almaktadır. Artık pek çok karakterin bir araya gelmesi ve ilk sezonunun bitiminin hemen ardından aksiyon, macera aynı zamanda da diğer unsurlar ile pek çok kişinin gözlerini ayırmamasına da olanak sağlamaktadır.

Bu diziyi izleyen pek çok kişi heyecanını asla yenememektedir. Hem zombilerin hem de sağ olan ve sağlıklı olan kişilerin büyük savaşı pek çok kişi için önemli bir hale gelmektedir. Zaman ilerledikçe ve zombiler güçlendikçe sağ kalanların insani duyguları da yok olması ile birlikte artık tek çare ya ölümdür ya savaş. Pek çok insanın sorumluluğunu ele alan karakterler ise bu durumdan da kısa süre içerisinde de kendisini belli edecek ve herkes için de en sağlıklı ortam oluşturulacaktır. Ancak ölüm bu işte ki en masum şeydir. Bir kişinin zombi olması ile birlikte kişinin kendini kaybetmesi ile sevdiği inşalara ve başkalarına zarar vermesi kişiler için oldukça zor olacağından da ölüm ilk tercih haline de gelmektedir.

Toplamda 9 Sezon 61 bölümden oluşan Robert Kirkman’ın The Walking Dead çizgi romanından uyarlanan bu dizi belki de televizyon dünyasında ki en önemli yapıtlardan birisi haline gelmiştir. Bu bakımdan da daha kısa süre içerisinde daha çok kişiye de hitap etmeyi başararak yediden yetmişe geniş bir kitleye de hitap ederek beğeni toplamasına da olanak sağlamaktadır.