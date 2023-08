Sorun Giderme Kılavuzu: iPhone’un Apple Logosuna Takılması Nasıl Onarılır

iPhone’unuzun Apple logosuna takılıp kalması endişe kaynağı olabilir. Ancak, bu sorunu çözmenin göründüğü kadar göz korkutucu olmadığından emin olabilirsiniz. Birkaç basit çözümü uygulayarak, iPhone’unuzu etkili bir şekilde çözebilir ve en iyi işlevselliğini geri yükleyebilirsiniz.

Bir oluşumu iPhone, Apple logosunda takılıp kalıyor genellikle çeşitli faktörlere bağlanır. Bunlar, yazılımın bozulması, cihazınızda bozuk dosyaların varlığı, yanlışlıkla düşmeler veya iPhone’un hapse atılması olabilir. Bu makalenin sonraki bölümünde, bu konuyu etkili bir şekilde ele almak için gerekli adımlar konusunda size rehberlik edeceğiz.

iPhone’unuz Apple logosuna takılınca ne yapmalısınız?

Apple logosuna takılıp kalmış bir iPhone ile karşılaşmak, sorunun nasıl çözüleceğini merak etmenize neden olabilir. Neyse ki, telefonunuzun işlevselliğini hızla eski haline getirecek 4 basit düzeltmemiz var.

Yöntem 1. Apple Logosunda Takılan iPhone sorununu iMyFone Fixppo ile çözün

Apple logosuna takılan bir iPhone’u onarmak, birinci sınıf bir çözüm olan iMyFone Fixppo ile çocuk oyuncağı iOS sistem onarıcı. İşte bu yüzden mükemmel bir seçim:

Apple logosu donması, ekran askıda kalmasını geri yükleme, önyükleme döngüsü ve daha fazlası dahil olmak üzere çeşitli iPhone sorunlarını veri kaybı olmadan etkili bir şekilde çözer.

En son iOS 17 beta dahil olmak üzere tüm sistem sürümlerini destekleyen tüm iPhone, iPad, iPod touch ve Apple TV modelleriyle tamamen uyumludur.

Ek bilinmeyen hatalara yol açmadan iPhone’unuzu normal işlevselliğine geri döndürür.

Tek bir tıklama ile parola sıfırlama seçenekleri sunar, kurtarma moduna girin ve çıkın.

To fix iPhone stuck on the Apple logo using iMyFone Fixppo, follow the steps below:

Fixppo aracını Windows bilgisayarınıza veya Mac’inize indirin. Yazılımı başlatın ve iPhone’unuzu bağlayın. Apple Sistem Onarım modülünden standart modu seçin.

iPhone’unuzun tanınmasını sağlayarak bir sonraki adıma geçin. Telefonunuzu kurtarma moduna veya DFU moduna geçirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

Doğru moda girdikten sonra, indirme sayfasında gezinin ve iPhone modeliniz için uygun onarım ürün yazılımını edinin.

Geri yükleme işlemini başlatmak için Başlat düğmesine tıklayın. iPhone’unuz otomatik olarak yeniden başlatıldığında, Apple logosu sorunu çözülecektir.

Yöntem 2. iPhone’unuzu Yeniden Başlatmaya Zorlayın

iPhone’unuzu sıfırlamanın bir başka hızlı yöntemi de zorla yeniden başlatma gerçekleştirmektir. iPhone modelinize göre aşağıdaki adımları izleyin.

iPhone 8 ve sonraki modeller için:

Sesi Aç düğmesine, ardından Sesi Azalt düğmesine hızlıca basın ve bırakın.

Ardından, Apple logosu görünene kadar Yan düğmeyi basılı tutun.

Daha eski iPhone modelleri için:

Apple logosu görünene kadar Sesi Azaltma düğmesini (iPhone 7) veya Ana Ekran düğmesini (iPhone 6) Yan düğmeyle aynı anda basılı tutun.

Yöntem 3. iPhone’unuzu Kurtarma Modunda Güncelleyin veya Geri Yükleyin

Zorla yeniden başlatma sorunu çözmezse iPhone’unuzu kurtarma modunda güncellemeyi veya geri yüklemeyi deneyin. Telefonunuzu güncellemek herhangi bir veriyi silmez, ancak geri yüklemek tamamen silinmesine neden olur. Devam etmeden önce bunu düşünün.

iPhone 8 ve sonraki modeller için:

iPhone’unuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes’u açın.

Sesi Aç düğmesine ve ardından Sesi Azalt düğmesine hızlıca basın ve bırakın. Ardından, Yan düğmeyi basılı tutun.

iTunes, cihazı kurtarma modunda tanıdığında, güncelleme veya geri yükleme seçeneğini seçin.

Daha eski iPhone modelleri için

Bilgisayarınızı açın, iTunes’u açın ve iPhone’unuzu bağlayın.

Sesi Azalt düğmesini ve Yan düğmeyi (veya bu düğmeli cihazlarda Ana Sayfa düğmesini) basılı tutun. iTunes bir kurtarma modu mesajı görüntüleyene kadar basılı tutun.

Düğmeleri bırakın ve iPhone’unuzu güncellemeyi veya geri yüklemeyi seçin.

Yöntem 4. iPhone’unuzu DFU Modunda Geri Yükleyin

Son olarak, kurtarma modundan biraz farklı olan ancak aynı sonucu elde eden DFU (Aygıt Ürün Yazılımı Güncellemesi) modunu kullanarak iPhone’unuzu geri yükleyebilirsiniz. DFU modunda geri yüklemenin veri kaybına neden olacağını unutmayın.

iPhone 8 ve sonraki modeller için

Sesi Aç düğmesine, ardından Sesi Azalt düğmesine hızlıca basın ve bırakın. Ardından, Yan düğmeyi basılı tutun.

Yaklaşık beş saniye sonra, Sesi Kısma düğmesini basılı tutmaya devam ederken Yan düğmeyi bırakın.

iTunes veya Finder tarafından istendiğinde, geri yüklemeye devam etmek için seçenekleri tıklayın.

Bu adımları izleyerek, iPhone’un Apple logosuna takılması sorununu etkili bir şekilde çözebilir ve aygıtınıza normal işlevselliğini geri yükleyebilirsiniz.

Daha eski iPhone modelleri için:

Bilgisayarınızda Finder’ı veya iTunes’un en son sürümünü açın ve iPhone’unuzu bağlayın.

Yan düğmeyi ve Sesi Kısma düğmesini (veya bu düğmeli cihazlarda Ana Ekran düğmesini) basılı tutun.

Sekiz saniye sonra Sesi Azaltma düğmesini (veya Ana Sayfa düğmesini) bırakın.

Ekran kararana ve bilgisayarınız DFU modunu gösterene kadar Yan düğmeyi basılı tutmaya devam edin.

iPhone’unuzu geri yükleme seçeneğini belirleyin.

Çözüm

Apple logosuna takılan bir iPhone ile uğraşmak sinir bozucu bir deneyim olabilir ve günlük rutininizde rahatsızlığa ve aksamaya neden olabilir. Ancak, bu sorunu çözmek için size etkili çözümler sağladık. Cihazınızı yeniden başlatmak, sorunu çözmek için genellikle yeterlidir. Alternatif olarak, Fixppo’yu kullanmak, telefonunuzun işlevselliğini geri yüklemek için üstün bir seçenek sunar.

Yukarıda belirtilen çözümlerin hiçbiri iPhone’unuzu onarmada başarılı olmazsa, profesyonel yardım almanız gerekebilir. Sorun potansiyel olarak cihazın donmasına neden olan dahili bir sorundan kaynaklanabileceğinden, cihazınızı güvenilir bir tamirhaneye götürmeyi veya daha fazla yardım için Apple ile iletişime geçmeyi düşünün.