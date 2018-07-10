Tepedeki Ev (The Haunting of Hill House) Netflix Dizisi 2018

Son zamanların en çok sevilen dizilerinden olan Netflix Orjinal yapımı The Haunting of Hill House (Tepedeki Ev) yapımına biraz yakından bakalım. Dikkat diziye başlamadan önce yanına bir kaç kişi almanızı öneriyoruz :)

Netflix internet dünyasında dizi izleme olanağını farklı bir şekilde sağlamayı hedefleyen bir platformdur. Her geçen gün dizi çeşitliliğini artırmaya devam eden bu platform son dönemde oldukça dikkat çekici bir korku türüne imza attı. Korku projeleri arasında yer alan “Tepedeki Ev” dizisi şimdiden ilk bölümü ile farklı bir kitle kazanmaya başladı ve dikkat çekici bir hikaye ile izleyiciyi bu platforma kitliyor.

Orijinal ismi ile “The Haunting of Hill House” ismi ile dizi asıl olarak Sharley Jackson’ın aynı isimli romanından esinlenerek kurgulanmıştır. 12 Ekim’de başlayan dizi için ilk fragman ile ilgili görseller yayınlanmıştı ve gayet dikkat çekecek bir dizi olacağı düşünülmekteydi. Eser zaten çok güçlü ve dünya edebiyatında en iyi hayalet hikayesi olarak kabul edilmişti. İki kere sinemada bir kez de tiyatroda gösterime alınmıştı. Şimdi Netflix‘in bu hikayeye el atması ile birlikte hikayeyi dizi olarak seyretme olanağı sağlanmış oldu. Başroller de oldukça güçlü oyuncular olan bu yapımda yer alıyor. Michiel Huisman, Carla Gugino, Timothy Hutton, Oliver Jackson, Elizabeth Reaser gibi isimler rol alıyor.

Tepedeki Ev Konusu

Korku türünde bir dizi olan “Tepedeki Ev” gençlik yıllarını yaşayan bir kişinin 5 kişilik bir ailenin en büyük oğlu olduğunu ve babasının Kore savaşında kaybolduğundan bahsetmektedir. Onun döneceğine dair ümidini kesmeyen çocuklar babasının dönme ihtimaline karşı her gün onu beklediklerini göstermek amacıyla çift sancak sallandırmaktadır. Tam da bu dönemlerde bir lisede öğrenci hareketlerinin ortasında kalan genç bir yandan aşık olduğu kıza ilgisini ortaya koyarken diğer taraftan da yaşamış olduğu kötü günlerin de etkisinden kurtulamaz.

Heyecan ve gerilim yoğunluğu fazla olan bu diziyle hem keyifli hem de farklı bir dizi izlemiş olacaksınız. Mike Flanagan tarafından yönetmenliği ve senaristliği üstlenilen bu dizi tüyler ürperten bir korku hikayesini ele alıyor. Aynı zamanda içinize dokunacak aile draması ile dikkat çekmeyi hedefliyor. 12 Ekim’de ilk bölümünden itibaren yeni bölümleri ile ekranlara gelecek olan bu dizi Netflix de yayınlanıyor.

Netflix ile 4K izleme imkanı

İnternet ortamında dizi izlemek son dönemin fenomeni haline geldi. Sürükleyici ve dikkat çekici dizi seçenekleri birçok platformda sizlere sağlanırken Netflix üzerinden takip edebileceğiniz gerilim ve heyecan dolu dakikaları ile “Tepedeki Ev” hem oyuncu kadrosu hem senaryosu açısından dikkat çekiyor. Merakla beklenilen dizinin ilk bölümleri görücüye çıktı ve beklentiler karşılandı. Yeni bölümleri ile takip edebileceğiniz bu dizide korku, heyecan ve gerilim sizleri bekliyor. Tüyler ürperten sahneleri ile ürkütücü bir dramı tanıklık edeceksiniz.

Heyecan ve Gerilim ilk bölümlerden başlıyor

Online olarak dizi takibi yapıyorsanız kaçırmamanız gereken Sürükleyici bir yapım ile karşı karşıyasınız Tepedeki Ev heyecanı doruğa tırmandıran senaryosu ve diğer diziye uyarlanmış senaryosu ile sürükleyici bir dizi olarak izleyicilerin beğenisini ve beklentisini ilk bölümlerinden itibaren karşıladığını belirtebiliriz.

Tepedeki Ev Türkçe Altyazılı Fragman